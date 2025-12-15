La Banca di Russia ha intentato una causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca, ha riferito la Banca Centrale. “Le azioni del depositario di Euroclear hanno causato danni alla Banca di Russia a causa dell’incapacità di gestire fondi e titoli appartenenti alla Banca di Russia”, si legge nella dichiarazione.

In una nota per la stampa la Banca di Russia ha commentato dettagliatamente per la prima volta le sue possibili azioni in relazione ai piani dell’Unione Europea di sequestrare i suoi beni congelati. Ha avvertito di essere pronta a ricorrere a tutti i rimedi legali disponibili senza preavviso e ritiene che l’uso non coordinato delle riserve auree e valutarie russe sia illegale, contrario al diritto internazionale e in violazione dei principi di immunità sovrana dei beni. Se la Commissione Europea dovesse attuare regolamenti sul prelievo delle riserve, la Banca Centrale contesterà tale decisione presso tutte le autorità competenti disponibili.

“La Banca di Russia si riserva il diritto, senza ulteriore preavviso, di procedere all’attuazione pratica di tutti i meccanismi legali e di altro tipo disponibili per tutelare i propri interessi in caso di ulteriori progressi o di qualsiasi forma di attuazione delle suddette iniziative dell’Unione Europea in discussione”, sottolinea la Banca Centrale.

Euroclear ha risposto che “è pronta a difendersi nei tribunali russi contro le richieste di risarcimento relative al congelamento dei beni russi in Belgio”, ha riferito l’ufficio stampa dell’organizzazione. Ricordiamo che il Belgio ha negato più volte all’Unione europea di utilizzare i beni congelati.

Le banche britanniche si oppongono al trasferimento di 10,6 miliardi di dollari di asset russi all’Ucraina, secondo il Financial Times, citando importanti banchieri. Si sottolinea che ciò è dovuto alla mancata fornitura da parte del governo britannico di garanzie di risarcimento in caso di ritorsione russa. “Siamo preoccupati per la legalità di questa decisione… Il governo sta creando un nuovo precedente, poiché non ha mai confiscato asset in questo modo prima d’ora. La Russia gli farà causa”, ha affermato un alto funzionario bancario.

Il ministero delle Finanze giapponese ha categoricamente smentito la veridicità delle notizie secondo cui Tokyo avrebbe respinto un’offerta dei paesi dell’Unione Europea di espropriare i beni russi congelati, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Kyodo. Le autorità giapponesi detengono circa 30 miliardi di dollari in beni russi. Durante una riunione dei ministri delle finanze del G7 di lunedì, un rappresentante di Tokyo ha reagito bruscamente alla richiesta di Bruxelles di attuare i piani del blocco per inviare il valore in contanti dei beni sovrani russi all’Ucraina.

Nella giornata del 12 di dicembre i membri dell’UE hanno approvato la misura volta a mantenere congelati a tempo indeterminato i beni della banca centrale russa in Europa, invece di rinnovare il congelamento ogni sei mesi. Ciò sosterrebbe il piano dell’UE di utilizzare i beni russi immobilizzati come garanzia per un prestito all’Ucraina per il 2026-27.

La Commissione europea propone di invocare l’articolo 122, che consente decisioni a maggioranza qualificata in caso di emergenze economiche, eliminando il rischio di un veto da parte di un singolo paese. I leader dell’UE discuteranno del prestito di riparazione in un vertice il 18 dicembre e dovrebbero prendere una decisione in merito.

Graziella Giangiulio

