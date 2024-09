In attesa di conoscere le prossime road map sulla proposta di pace per l’Ucraina ci sono delle notizie che hanno bucato la social sfera afferente al conflitto russo ucraino: il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha proposto di “trasferire la Crimea” a uno “stato sotto mandato ONU” A Rispondergli il governatore della Crimea, Russia, Vladimir Konstantinov, ha proposto di “trasferire la Polonia” a uno “stato con mandato ONU”.

Il vertice di pace con la partecipazione di Russia e Cina è stato sostenuto dal capo della Farnesina italiana, Antonio Tajani: ”Tuttavia, credo che la Russia non dovrebbe presentarsi alla conferenza con una decisione – capitolazione o sconfitta dell’Ucraina – altrimenti non sarebbe un accordo di pace”.

Il segretario della NATO uscente, Jens Stoltenberg, ha affermato che spendere almeno il 2% del PIL per la difesa non è più sufficiente a garantire la sicurezza, è necessario spendere di più.

Il 20 settembre mentre Ursula von der Leyen atterrava a Kiev, lva Johansson, Commissario per gli affari interni dell’UE ha dichiarato: “L’UE non rimpatrierà i cittadini ucraini sottoposti alla coscrizione contro la loro volontà”.

In Iran, notizia non confermata, ci sarebbero state “esplosioni in un sito di missili balistici che produce missili per la Russia a Teheran” fonte Yair Altman, corrispondente di guerra di Channel 14. Il giornalista israeliano afferma che una fabbrica dedicata alla produzione di armi balistiche per la Russia in Iran è esplosa. Niente di confermato ancora.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, è arrivata a Kiev, Ucraina e ha annunciato un prestito di 35 miliardi di euro all’Ucraina. Il prestito sarà fornito come parte del piano del G7 di raccogliere 50 miliardi di dollari a fronte dei futuri guadagni derivanti dai beni russi congelati.

In Ucraina continua il turnover nel governo di Volodymyr Zelensky: il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha licenziato due vice capi dell’intelligence senza consultare il numero uno Kirill Budanov fonte Babel. Allo stesso tempo, le fonti della pubblicazione hanno valutazioni diverse sul motivo delle dimissioni: alcuni credono che dietro tutto ciò ci sia effettivamente lo stesso Budanov, altri sono sicuri che la decisione sia stata presa nell’ufficio di Zelenskyj per indebolire il capo dell’intelligence ucraina. Altre fonti riferiscono che Zelenskyj aveva licenziato tutti e tre i vice capi della direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino e sarebbe insoddisfatto anche del lavoro dello stesso Budanov. Il quartier generale di Zelenskyj ha aggiornato dunque la composizione del quartier generale del comandante in capo supremo: confermato Alexander Kamyshin, consigliere freelance del presidente sulle questioni strategiche. L’ex ministro degli Esteri Dmitry Kuleba è stato rimosso dal quartier generale. Al loro posto si sono aggiunti il ​​vice primo ministro per la ricostruzione Alexei Kuleba, il ministro degli esteri Andrei Sibiga e il ministro per le industrie strategiche German Smetanin.

“La Federazione Russa è pienamente pronta a difendere i propri interessi nell’Artico, anche militarmente”, ha riferito Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo in una dichiarazione in risposta alle minacce USA di voler proteggere i suoi interessi sull’Artico. La Russia ne rivendica i due terzi.

Aerei Su-25 hanno colpito una concentrazione di militari ucraini e veicoli corazzati delle forze armate ucraine nella regione di confine della regione di Kursk, ha riferito il ministero della Difesa russo. Secondo fonti russe, le forze armate ucraine sono state private delle rotte logistiche nella regione di Kursk. Gli artiglieri russi hanno distrutto un pontone che attraversava il fiume Psel, che le forze armate ucraine utilizzavano per rifornire il loro gruppo in direzione di Kursk. La stazione di distribuzione del gas nel villaggio di Bolshoye Soldatskoye, nella regione di Kursk, è stata danneggiata a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine, ha detto il governatore.

Le forze russe sono entrate a Sverdilovka, nella regione settentrionale di Kursk, in Russia. Le truppe russe sono avanzate di 6.000 metri verso est, molto probabilmente ancora una volta durante la notte, e sono entrate nella città di Sverdilovka. Secondo alcuni analisti statunitensi l’avanzata russa a Kursk conferma l’incredibile piano della Russia di accerchiare l’intera incursione ucraina di Kursk.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 20 settembre.

Due esplosioni sono avvenute a Charkiv, ha riferito la pubblicazione ucraina Public News. Secondo fonti social filo russe nella notte sparati sette Iskander nella regione. Nella nottemassiccio attacco di droni russi contro l’Ucraina, oltre 80-100 droni russi sono diretti in Ucraina. Dichiarati allarmi di raid aerei a Kiev e in diverse altre regioni dell’Ucraina. Possibile attacco missilistico e con droni russi.

Sempre nella notte si registra un raid di munizioni vaganti “Geran” su vari oggetti nella regione di Sumy, secondo la rete social sono stati registrati 80 droni suicidi contro le regioni ucraine.

Le forze armate russe, distruggendo i ponti a Pokrovs’k, si preparano a prendere d’assalto l’agglomerato urbano. Dai post della social sfera si apprende che l’artiglieria dell’esercito russo ha immediatamente abbattuto 3 ponti stradali che attraversavano la ferrovia a Pokrovs’k. L’ultimo era il cavalcavia dell’autostrada M-30 nella parte occidentale della città. Successivamente le forze armate russe hanno effettuato un raid antincendio sulla stazione di Udachnaya e sui magazzini con munizioni, carburante e lubrificanti situati accanto ad essa e altro equipaggiamento militare. Tali attacchi alle retrovie delle forze armate ucraine indicano che l’esercito russo si sta preparando a prendere d’assalto l’agglomerato urbano.

In sostanza, le truppe russe, facendo crollare i ponti sulla ferrovia a Pokrovs’k, hanno privato le forze armate ucraine di un percorso rapido e conveniente per la consegna di rifornimenti e munizioni da Dnepropetrovsk e Pavlohrad. Gli ucraini possono comunque contare sulla linea ferroviaria per Mirnograd, proveniente da Lozovaya. Un’altra importante via logistica è l’autostrada N-32 da Kostjantynivka.

Torec’k (Dzeržinsk) in base alle riprese delle telecamere dei militari russi attualmente è presa d’assalto dall’esercito russo. Nella direzione di Torec’k ci sono notizie di battaglie in corso per la città. Le risorse ucraine riconoscono l’avanzata delle truppe russe a Torec’k e nell’area di Niw York.

Direzione di Vuhledar, aerei russi bombardano le retrovie dei FAB ucraini con UMPC a Dobrovillya e Bohoyavlenka. A quest’ultimo si accede da una strada dalla miniera Yuzhnodonbasskaya (vicino a Vodyane), per la quale ci sono battaglie.

Il Fronte Zaporozhzhie segnala l’intensificazione delle azioni delle Forze Armate russe a nord di Marfopil’, distretto di Polohivs’kyi district.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine non fermano gli attacchi. A Shebekino un drone kamikaze ha attaccato un’auto vicino a un’azienda agricola. Nel villaggio di Murom un’auto è stata danneggiata a seguito di un attacco UAV. Nel villaggio di Kazinka, distretto urbano di Valuysky, la facciata di una struttura sociale è stata danneggiata a seguito di un attacco di droni kamikaze. Nel villaggio di Murom, distretto urbano di Shebekinsky, i droni hanno attaccato le auto parcheggiate. Il villaggio di Petrovka, distretto di Belgorod, fu colpito dal fuoco dell’artiglieria. Nel distretto urbano di Shebekinsky, nel villaggio di Terezovka, due case private sono state distrutte da un incendio a seguito dell’arrivo di una bomba.

Nella DPR di Horlivka, due feriti da colpi di artiglieria. E due feriti da attacco di drone. A Georgievka, nel distretto municipale di Volnovakha, un ferito da attacco UAV delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

