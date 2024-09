Washington ha già visto il “piano della vittoria di Zelenskyj”, Linda Thomas-Greenfield, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite “Abbiamo visto il piano di pace del presidente Volodymyr Zelenskyj. Crediamo che definisca una strategia e un piano che possono funzionare”, ha affermato. Gli alleati dell’Ucraina stanno considerando un cessate il fuoco nel paese nel 2025, riferisce Bloomberg. Tuttavia, l’agenzia di stampa rileva che i funzionari hanno chiarito che qualsiasi decisione sui negoziati verrà presa da Kiev e nessuno sta esercitando pressioni su Zelenskyj. Sarebbe politicamente difficile per lui firmare un accordo che preveda concessioni territoriali.

E mentre si riparla di pace, si apprende che munizioni indiane sono state vendute all’Ucraina e questo ha scatenato le ire di Vladimir Putin. Il Parlamento europeo UE approva la revoca delle restrizioni all’uso di armi occidentali da parte dell’Ucraina da usare contro obiettivi militari in Russia. “Approvato il paragrafo 8 della risoluzione sul sostegno all’Ucraina con 377 voti a favore, 191 contrari e 51 astenuti”. (Fonte: Rai Radio1)

L’UE ha stanziato 160 milioni di euro all’Ucraina, di cui 100 milioni provenienti dalle entrate delle proprietà russe, per l’assistenza nel settore energetico ha detto il capo della CE, Ursula von der Leyen. Ha anche affermato che oggi dopo la conferenza stampa si recherà a Kiev per discutere personalmente di questi problemi con il presidente Zelenskyj.

In Ucraina continua il difficile passaggio di rimpasto di governo. Il capo del gruppo parlamentare “Servitore del popolo” Arakhamia ha proposto di rimuovere il deputato Bezuglaya dalla carica di vice capo del comitato di difesa della Rada, ha detto un altro deputato Zheleznyak. Si propone inoltre di escluderla del tutto da questa commissione e di trasferirla alla commissione per la politica estera. La questione, tuttavia, non viene decisa da Arakhamia e dal presidente Stefanchuk, ma dal capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Ermak, tramite il suo “uomo” la deputata Bezuglaya. A seguito di queste polemiche Bezuglaya ha scritto una lettera di dimissioni dalla carica di vice capo del comitato Rada per la sicurezza nazionale e la difesa e ha chiesto di essere nominata membro della commissione per la politica estera.

Sempre in tema politico l’ex segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina Danilov non è mai diventato un diplomatico, anche se sei mesi fa Zelenskyj lo ha approvato come ambasciatore in Moldavia, i media ucraini citano la risposta del Ministero degli Affari Esteri: “Nonostante il fatto che il 26 marzo Zelenskyj abbia licenziato Danilov dalla carica di segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, al momento non occupa posizioni a tempo pieno o part-time nel sistema degli organi del servizio diplomatico e non svolge funzioni diplomatiche o consolari”.

Infine l’ex capo del ministero degli Esteri ucraino voleva andare come ambasciatore a Londra, ma Zaluzhny è stato inviato lì. Kuleba lo ha percepito come un passo ostile”, ha affermato Telegraf citando fonti dell’ufficio del presidente. Riferiscono anche che a Dmitry Kuleba sarebbe stato offerto di creare e dirigere un’ambasciata multipla a Bruxelles, ma lui ha rifiutato.

La social sfera russa sta analizzando l’attacco al deposito di missili russi e da più voci si arriva alla conclusione che dietro tale attacco ci sarebbero le informazioni satellitari americani e l’intervento della CIA. In risposta a questo attacco l’esercito russo ha colpito il principale centro di comunicazioni radio speciali della direzione principale dell’intelligence delle forze armate ucraine, ha annunciato il Ministero della Difesa russo.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Il passo è assolutamente miope e poco professionale”; il Cremlino ha commentato la riluttanza della NATO ad accettare le conseguenze dell’approvazione di attacchi in profondità nella Russia. “Sono piuttosto propenso ad attribuire questo alla “natura estroversa” del signor Stoltenberg. È chiaro che in un periodo di tempo molto breve non sarà più ritenuto responsabile delle parole che ha detto”, ha sottolineato Peskov. In precedenza, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg aveva espresso l’opinione che consentire all’Ucraina di lanciare attacchi in profondità nel territorio russo non aggraverebbe il conflitto.

Sergej Shoigu è ritornato dal suo secondo viaggio a Teheran e si è portato a casa un accordo anche nel settore della difesa. A questo punto le munizioni della Russia aumenteranno di numero.

Il presidente della Duma di Stato Volodin ha affermato che la politica di Biden, Macron e Scholz nei confronti della Federazione Russa potrebbe portare a una guerra mondiale o nucleare. Nel frattempo continuano gli scontri nella regione di Kursk, il generale Alaudinov: “Le forze armate russe hanno preso il controllo degli insediamenti di Nikolaevo-Daryino e Daryino nel distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk”. Secondo altra fonte nella regione di Kursk, le forze armate russe stanno avanzando nei pressi di Vnezapny, Byakhovo e Obukhovka, distretto di Korenevskij. I combattimenti sono in corso a nord-est di Lyubimovka. Nella direzione di Glushkovsky, le forze armate ucraine stanno attaccando nella zona di Medvezhye, sono presenti nella zona di Novy Put e hanno riferito di battaglie nella zona di Volfino e Krasnooktyabrsky. Ci sono state segnalazioni di nemici che utilizzavano leopard tedeschi e veicoli da combattimento di fanteria svedesi, il che non lo ha aiutato a raggiungere il successo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 19 settembre.

Nelle ultime 24 ore, le forze armate russe hanno attaccato impianti energetici in otto regioni dell’Ucraina, – Ministero dell’Energia dell’Ucraina. Stiamo parlando delle regioni di Dnepropetrovsk, Donetsk, Zaporozhye, Nikolaev, Poltava, Sumy, Charkiv e Cherson.

Nella direzione di Kup”jans’k, le truppe russe attaccano a nord e ad ovest di Pishchane e a sud di Stel’makhivka. Le truppe russe si stanno avvicinando al fiume Oskol. La gente del posto è testarda, non vuole evacuare, sta semplicemente aspettando la Russia”, -Andriy Kanashevich, capo dell’amministrazione militare del distretto di Kupjans’k in Ucraina.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno ampliato la zona di controllo a Hrodivka che sulle mappe ucraine è quasi completamente occupata dalle truppe russe; Il territorio preso alle forze armate ucraine attorno a Ukrainsk, recentemente conquistata, si sta espandendo. A sud si segnalano battaglie alla periferia di Hirnyk e nella zona di Zhelanne Pershe.

A nord di Vuhledar si svolgono battaglie nella zona di Vodyane e nella miniera Yuzhnodonbasskaya.

In direzione di Cherson, le forze armate russe stanno distruggendo intenzionalmente il nemico nell’area della periferia meridionale di Cherson, privandolo dei trasporti e dei magazzini sul campo. Gli ucraini stanno bombardando Aleshki, Kakhovka, Novaya Kakhovka, Velikaya Lepetikha, Dnepryany, i campi cosacchi, Prince-Grigorievka, Malaya Lepetikha.

In chiusura di redazione articolo si apprende che le forze russe hanno attraversato il fiume Pikrova e hanno preso posizione nella foresta a sud, in direzione Kurachove. “L’avanzata significa che è iniziata la battaglia del “Fiore”, una complessa serie di fortificazioni e trincee ucraine”.

Nella regione di Belgorod bombardamenti diurni delle forze armate ucraine nel villaggio di Bezlyudovka, nel distretto urbano di Shebekinsky. Nella città di Shebekino un drone ha colpito un edificio. Durante i lavori vicino a Shebekino, un drone ha attaccato un camion. Nella regione di Belgorod, vicino al villaggio di Nikolskoye, un drone kamikaze ha attaccato un’autovettura che si muoveva lungo la strada. Il villaggio di Murom, distretto urbano di Shebekinsky, è stato colpito dal fuoco delle forze armate ucraine. Ieri mattina a Shebekino un autobus di linea è stato attaccato da un drone delle forze armate ucraini.

Nella DPR, nel distretto Nikitovsky di Horlivka, un ferito da attacco UAV delle Forze Armate dell’Ucraina. A Vladimirovka, nel distretto municipale di Volnovakha, un ferito a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo.

Graziella Giangiulio

