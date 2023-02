Sono due le segnalazioni dalla social sfera russa: la Duma di Stato e il Consiglio della Federazione hanno approvato ufficialmente il documento sulla sospensione dello START-3. Manca solo la firma di Vladimir Putin. Sebbene si tratti di una sospensione ufficiale e sia stata lasciata la porta per il rinnovo del Trattato, data la totale sfiducia tra gli Stati Uniti e la Russia, nel caso di una sospensione temporanea, vale il detto “Non c’è niente di più permanente del temporaneo”.

Pertanto, START-3 sta di fatto passando alla storia e il futuro trattato sulla stabilità strategica e le armi nucleari sarà concluso dopo la guerra in Ucraina o alla sua fine, già a nuove condizioni, che riflettono le attuali realtà del nuovo ordine mondiale, eventualmente tenendo conto di alcuni elementi del vecchio trattato. Ma in ogni caso non sarà come prima. In sintesi questo si legge nei post della social sfera.

La seconda nota riguarda la legge sulla inammissibilità dell’uso delle parole straniere in Russia. Il Consiglio della Federazione ha approvato la legge, le uniche eccezioni saranno i termini che non hanno analoghi in lingua russa e sono contenute nei dizionari standard. Ci sono già termini di lingua francese nella lingua russa.

Il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev è intervenuto sull’operazione speciale in Ucraina: «Se la Russia ferma le operazioni senza ottenere la vittoria, la Russia non esisterà, sarà fatta a pezzi. Se gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi al regime di Kiev, la guerra finirà». E ha aggiunto «Se gli USA vogliono sconfiggere la Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi arma, compreso il nucleare».

Il capo del principale dipartimento di intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kirill Budanov, ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di creare una zona di sicurezza lungo i confini con la Russia del 1991 con una larghezza compresa tra 40 e 100 chilometri. «Dobbiamo creare le condizioni per una zona di sicurezza attorno al nostro confine. Come raggiungere questo obiettivo – ci sono molte opzioni», ha detto Budanov in un’intervista all’edizione ucraina di Forbes.

Oggi in Russia il presidente Vladimir Putin ha incontrato il membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese Wang Yi. A chiusura dell’Incontro il leader russo ha detto: «Le relazioni russo-cinesi si sviluppano progressivamente, raggiungendo nuove frontiere. L’obiettivo di 200 miliardi di dollari di scambi tra Russia e Cina sarà raggiunto prima del previsto». E ancora ha detto che la Russia sta aspettando la visita di Xi Jinping. Probabilmente il premier cinese arriverà a Mosca dopo la sua rielezione e con l’occasione farà una serie di incontri internazionali per cercare un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Wang Yi invece ha detto: «Le relazioni tra la Federazione Russa e la Cina hanno resistito alle pressioni sullo sfondo di una situazione internazionale in mutamento; i rapporti tra la Federazione Russa e la Cina non sono soggetti all’influenza di terzi; la Cina è pronta ad approfondire la fiducia politica reciproca e la cooperazione strategica con la Federazione russa; la Cina e la Federazione Russa insieme sostengono il multipolarismo e la democratizzazione delle relazioni internazionali».

Wang Yi, a nome della Cina, ha espresso gratitudine alla Russia per la sua disponibilità a porre fine alla guerra in Ucraina attraverso i negoziati. Il membro del Politburo non ha specificato con chi esattamente si stavano svolgendo le trattative. La Russia in realtà non ha mai abbandonato la tesi della disponibilità ai negoziati, ma solo negoziati che terranno conto dei suoi interessi, comprese le sue quattro nuove regioni. A quanto pare, dopo questa dichiarazione, presto verrà annunciata la posizione ufficiale di Xi Jinping su alcune proposte di pace dalla Cina. Nessuno ha aspettative positive sulla proposta cinese da parte dall’Occidente e dall’Ucraina.

Tra gli incontri di Wang Yi c’è quello con il ministro per gli Esteri, Sergei Lavrov, ma non si conoscono i contenuti dell’incontro.

Il presidente della Russia è arrivato al “concerto raduno” Gloria ai difensori della Patria e ha detto: «Difensori per la patria è una frase mistica e sacra. Queste sono persone che proteggono la cosa più importante che abbiamo: la famiglia e la patria. In questo momento c’è una battaglia in corso alle nostre frontiere storiche. Il nostro personale militare combatte eroicamente, coraggiosamente e coraggiosamente. Oggi sono supportati da tutto il paese. Operatori sanitari, medici, infermieri, dipendenti dell’industria della difesa, del settore dei trasporti e tutta la nostra gente agiscono come difensori dei nostri interessi, cultura, lingua e territori – sono anche difensori della Patria».

Al fronte in direzione Bachmut, Berkhovka è stata praticamente bloccata, gruppi d’assalto di PMC “WAGNER” stanno combattendo nel centro del villaggio. Il controllo su Berkhovka consentirà di avvicinarsi alla principale strada di rifornimento del gruppo Bachmut attraverso Khromovo. La minaccia di un accerchiamento operativo sta crescendo, ma non c’è bisogno di affrettarsi, gli ucraini stanno impiegando riserve in battaglia e cercano di fermare il ritiro delle sue forze a nord di Bachmut e cercano periodicamente di contrattaccare per stabilizzare la situazione. Nel tardo pomeriggio fonti WAGNER fanno sapere che la maggior parte del villaggio di Berkhovka è già sotto il controllo di Wagner PMC. I pesanti combattimenti continuano a Yagodnoye. Sotto il controllo WAGNER sarebbe l’impianto Distrettuale Lavorazione Carni: livellato il fronte lungo Zarechnaya Street.

Nel Distretto di Zabakhmutka i gruppi d’assalto della WAGNER hanno occupato l’intera linea di edifici a cinque piani lungo Vatutin Lane, e stanno muovendo verso Shchedraya Street, stabilendo il controllo su due isolati del settore privato.

Nel Distretto di Sobachevka: la WAGNER ha occupato 2 isolati a nord della seconda corsia Gogol.

Sempre via social media si apprende inoltre che vi sarebbe un trasferimento di veicoli corazzati ucraini al confine con la Bielorussia. L’altro giorno è apparso sul Web un video con il passaggio di attrezzature pesanti ucraine lungo l’attraversamento del fiume.

Sulla base dei dettagli caratteristici, gli analisti della social sfera ritengono che le riprese sono state effettuate sul fiume Irpen vicino al villaggio di Demidov nella regione di Kiev. È caratteristico che le unità delle forze armate ucraine attraversino il fiume da sud a nord, da Kiev verso la Bielorussia. Compaiono anche le coordinate: 50.712852, 30.339294.

L’ultima volta che ci sono state battaglie in questi luoghi è stata nella primavera dello scorso anno, e da quel momento le forze armate ucraine hanno ripristinato i valichi distrutti. E il trasferimento di veicoli corazzati nella zona di esclusione è collegato alla preparazione di linee difensive in caso di ripetuta offensiva da parte delle forze armate russe dal territorio della Bielorussia.

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ritiene improbabile questa opzione. Tuttavia, per ogni evenienza, rafforzano le aree di confine, il che è in una certa misura vantaggioso per il raggruppamento russo nella zona di combattimento.

L’incatenamento delle risorse nel nord e nell’ovest dell’Ucraina non consente alle forze armate ucraine di trasferirle in altre direzioni. Allo stesso tempo, le formazioni ucraine utilizzano liberamente strade e ferrovie funzionanti per il trasporto operativo di persone e attrezzature.

Sulla linea del fronte alle 16.00 del 22 febbraio si apprende che le forze armate ucraine hanno attaccato il distretto urbano di Shebeken nella regione di Belgorod. A seguito dei ripetuti bombardamenti di Shebekino, un centro commerciale è stato danneggiato, tre civili sono rimasti feriti.

Nel villaggio di Pervoe Tseplyaevo sono stati colpiti tre edifici residenziali e due annessi. I civili non sono stati feriti.

Formazioni ucraine hanno sparato contro i distretti di confine di Sudzhansky e Glushkovsky della regione di Kursk. Nel villaggio di Tetkino sono stati danneggiati edifici industriali sul territorio di uno zuccherificio. Non ci sono distruzioni nei villaggi di Guevo e Gornal.

In direzione Svatove-Kreminna ci sono combattimenti nella foresta. Si tratta di una difesa attiva sono impegnate la 144 divisione di fucili a motore e 3 divisioni di fucili a motore, i militari russi sulla social sfera parlano anche di forze aviotrasportate che danno la caccia agli ucraini nella foresta di Kremensky. A quanto pare non si lasciano prigionieri.

Secondo l’intelligente russa, circa due settimane fa, gli americani hanno consegnato all’Ucraina altre 12 installazioni Hymers con missili a lungo raggio fino a 150 km. I missili sono nuovi, forse sperimentali. Le loro caratteristiche prestazionali sono mantenute con la massima riservatezza.

Graziella Giangiulio