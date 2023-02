UKRAINERUSSIAWAR. Putin sospende lo START. Bachmut: fonderie AZA nel mirino della WAGNER

Il discorso che Vladimir Putin ha tenuto all’Assemblea Federale russa alle 10:00 ore italiane del 21 febbraio era atteso da prima di Natale. Oggi Putin a porte chiuse incontra la Duma e il Consiglio per la Sicurezza per riunioni non programmate. Il sunto del suo discorso all’Assemblea federale è oramai noto; i temi ricorrenti sono stati: la sospensione della partecipazione allo START, un test di armi nucleari, un fondo speciale di supporto, il fronte, l’economia.

Riportiamo a seguire i frammenti più importanti del messaggio del capo di stato della Federazione russa: «La Russia ha sospeso unilateralmente la partecipazione al contratto sulle armi offensive strategiche. Il ministero della Difesa della Federazione Russa e Rosatom dovrebbero essere preparate per la prova delle armi nucleari russe, ma la Russia non sarà la prima a sperimentarlo fino a quando gli Stati Uniti non lo faranno. Il presidente ha proposto di creare un fondo speciale per il pronto sostegno alle famiglie dei caduti e ai veterani della campagna ucraina; i partecipanti a loro volta dovrebbero essere forniti con un congedo regolare di 14 giorni (escluso il tragitto fronte – casa) almeno una volta all’anno; La Russia non si rivarrà sui suoi cittadini che hanno scelto la rinuncia alla loro patria, ma coloro che hanno intrapreso il percorso del tradimento e del terrorismo saranno responsabili delle loro azioni contro il paese; più a lungo raggio saranno i sistemi di armi occidentali che entreranno in Ucraina, più spingeremo lontano la minaccia dai nostri confini; in Occidente c’è una decomposizione morale che sta cercando di diffondersi in tutto il mondo – sono legalizzati il disprezzo verso tutto ciò che è russo fino alla pedofilia e i sacerdoti sono impongono la benedizione ai matrimoni dello stesso sesso, sebbene la famiglia, secondo le Sacre Scritture, è l’unione di un uomo e di una donna; è importante creare condizioni aggiuntive per i cittadini per guadagnare e comprare case, all’interno del paese. In questo caso, è necessario garantire la sicurezza dei risparmi dei cittadini, dovrebbe esserci lo stesso meccanismo del sistema di assicurazione di deposito bancario».

Ed ancora Putin, ha proposto il ritorno professionale e specializzato al sistema di istruzione superiore, la scuola di specializzazione diventerà un blocco separato si tornerà ai sei anni di università. Putin ha esortato gli uomini di affari a investire nel paese, chiudere le attività all’estero. Allo stesso tempo, ha osservato che è necessario rivedere le condanne per reati economici. Da anni Putin ha fatto della lotta alla corruzione una bandiera politica.

Per quanto concerne l’economia interna: «Dal gennaio 2024, il salario minimo sarà aumentato a 19,2 mila rubli, e ha annunciato un aumento delle detrazioni fiscali per l’istruzione e la medicina. Sul territorio di nuove regioni, viene introdotto il programma di capitale di maternità e “retroattivamente” per le famiglie in cui i bambini sono nati dal 2007 (dallo stesso anno in cui il programma ha iniziato a operare nella Federazione Russa). Lo sviluppo della sfera culturale diventerà una delle aree prioritarie per il risveglio della vita pacifica nel Donbass e nella Nuova Russia; la Russia continuerà a lavorare su un sistema sicuro e stabile di insediamenti internazionali indipendentemente dal dollaro».

La Russia dunque guarda oltre il conflitto e le sanzioni inflitte con la prospettiva di avvicinarsi sempre più verso l’Oriente e l’area del sud est Asiatico. E di certo la presenza dei massimi vertici del partito comunista cinese a Mosca nei giorni scorsi guarda in questa direzione.

Il nuovo asse strategico per Putin e la Russia è: Mosca-Pechino-Nuova Delhi-Brasilia-Pretoria-Teheran. È infatti dai BRICS che Mosca si aspetta la rinascita economica chiudendo definitivamente la porta verso l’Europa. Lo stesso Putin nel suo discorso in tema di economia e relazioni estere ha detto: «Ciò si espanderà e approfondirà la cooperazione con Cina, India, Iran e altri paesi amici».

Il capo del Comitato della Duma di Stato per le relazioni internazionali Leonid Slutsky ha affermato che la ratifica della sospensione dello START sarà fatta oggi.

Il primo Ministro italiano Georgia Meloni il 21 febbraio è arrivata a Kiev. A quanto si apprende dai media Ucraini, la premier italiana visiterà Bucha e Irpen. Nel pomeriggio in conferenza stampa ha annunciato l’assistenza militare italiane per l’ucraina. Mentre siamo in chiusura redazionale la conferenza stampa è appena iniziata

E mentre Vladimir Putin parlava all’Assemblea Federale, un aeromobile di ricognizione tattica Beech 300 Super King Air 350i pattugliava nello spazio aereo della Romania, ricognizione della sua zona, il territorio della penisola di Crimea e del Mar Nero. Secondo i russi le ricognizioni di questi droni serviranno per dare agli ucraini l’opportunità di pianificare l’attacco in Crimea per la prossima primavera, ma secondo i russi avverrà il 24 febbraio.

Le unità della WAGNER si stanno avvicinando alla zona industriale nel nord di Bakhmut. Nel minino le fonderie Artyomovsk – Aza (cioè l’impianto Bakhmutsky per metalli non ferrosi), che, in termini di complessità dell’assalto, può essere confrontato con Azovstal.

La società infatti ha comunicazioni sotterranee e miniere di dieci metri in profondità, che possono diventare un riparo per il personale e le attrezzature. Il gruppo WAGNER ha scritto sulla social sfera che l’esperienza nelle periferia orientale delle miniere di Bakhmut e Soledar, fa pensare che è improbabile che le forze armate dell’Ucraina lascino gli stabilimenti AZA senza combattere. «Il nemico (Forze armate Ucraine ndr) cerca sempre di aggrapparsi a tali oggetti, usandoli come fortezze».

Si registrano inoltre battaglie a Berkhovka, al centro del villaggio. Negli ultimi quattro giorni, le Forze Armate ucraine eseguono intensi bombardamenti di artiglieria nei distretti di Suzhan e Glushkov nella regione di Kursk. Le località di Gornal ‘, Guevo e Krasnooktyabr’skiy soffrono di problemi di alimentazione a causa di questo bombardamento.

Nella regione di Belgorod, il lungo distretto municipale di Shebekinsky è stato sotto il fuoco delle formazioni ucraine. Le infrastrutture civili a Novaya Tavolzhanka e Voznesenovka sono state danneggiate. Una donna è stata uccisa.

Nel settore di Kup’yans, gli ucraini hanno lanciato un contrattacco in posizioni russe in Hryanykivka ora in mano russa. Le unità AFU avanzate sono state disperse dal fuoco mirato di colpi di artiglieria.

Le forze russe continuano un’operazione per circondare Bachmut sui suoi fianchi settentrionali e meridionali. Le difese profondamente radicate dei militari ucraini vengono attaccate provocando incendi con colpi di artiglieria e usando unità d’assalto.

Nella periferia settentrionale, le unità Wagner hanno sfondato la difesa ucraina e sono passate alla periferia di Yahidne. Allo stesso tempo, le truppe russe sono penetrate più in profondità in difesa delle formazioni ucraine vicino alla stazione di Stuppy. A sud-ovest, le unità russe stanno combattendo alla periferia di Krasne e nella zona di Budenivka. Le forze di avanzamento sono supportate da artiglieria e aviazione.

Le formazioni ucraine hanno nuovamente attaccato le aree residenziali dell’agglomerato di Donetsk. Nella capitale della Repubblica popolare di Donetsk, sono stati colpiti edifici residenziali e infrastrutture in diverse parti della città, ed è morto un civile.

Graziella Giangiulio