UKRAINERUSSIAWAR. WAGNER entra nella stazione ferroviaria a nord di Bachmut. Biden a Kiev: avrete più armi

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato in treno a Kiev dove ha incontrato Volodymyr e Olena Zelensky. Il presidente USA ha affermato che il 21 febbraio, gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari per l’Ucraina. Ha promesso inoltre la fornitura di nuove armi e l’annuncio delle sanzioni che saranno introdotte questa settimana. Biden ha dichiarato anche a Kiev che all’Ucraina saranno stanziati “miliardi” sotto forma di assistenza al bilancio

Il nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina dagli Stati Uniti includerà HIMARS, munizioni, sistemi anticarro e radar. Ad accompagnare Biden anche il Consigliere per la Sicurezza USA John Sullivan. Tutto questo mentre in Russia le fabbriche delle armi lavorano h24.

A quanto si apprende dalla stessa compagnia americana, Palantir ha consegnato i complessi di ricognizione Skykit alle forze armate ucraine. Il Palantir Skykit è un kit di ricognizione autonomo che include due monitor integrati, un laptop dedicato, un drone quadricottero, una fotocamera Trailcam Nano e pacchi batteria.

Il complesso offre la capacità di elaborare informazioni, prendere decisioni ed eseguire operazioni in località remote. Ti consente inoltre di impostare attività e analizzare i dati da qualsiasi punto del campo di battaglia. Skykit dispone di una propria connessione satellitare sicura. Puoi connetterti a uno dei 40 satelliti commerciali, analizzare i dati raccolti da diversi moduli IA e tracciare il nemico. Il complesso può accedere anche ai satelliti militari, compresi quelli del Pentagono.

In risposta gli specialisti IT russi hanno creato un sistema di sicurezza, secondo fonti social unico al mondo, che funziona con l’aiuto di una rete neurale. Hanno detto che le telecamere HD sarebbero state posizionate al confine con l’Ucraina e in pochi secondi avrebbero calcolato la posizione dei droni delle forze armate ucraine e degli equipaggi a terra.

Secondo gli sviluppatori, Radar-IQ non teme le condizioni meteo avverse, funziona a una distanza di 1.200 metri, guarda a 360 gradi, è dotato di visione notturna e termocamera. E può anche essere usato come una normale fotocamera a terra o come “occhio” su un elicottero da ricognizione. Funziona così: evidenzia un obiettivo prioritario, mette a fuoco, classifica il livello di pericolo e segnala tutto. Dopo diversi test sembra che le amministrazioni moscovite lo vogliano adottare anche in città.

Ancora una volta comunque questa guerra si caratterizza per le innovazioni tecnologiche e per chi per primo le adotta sul campo.

L’Unione europea ha già adottato tutte le principali sanzioni contro la Russia, “non sono rimaste molte cose che si possono ancora fare” ha risposto a distanza a Biden il capo del Consiglio europeo Michel

Il capo del ministero degli Esteri ucraino ha affermato che Zelensky e Biden erano soddisfatti della conversazione a Kiev e che l’atmosfera era il più confidenziale e sincera possibile.

Tra le altre notizie postate dalla social sfera la notizia che l’Italia può fornire all’Ucraina fino a cinque aerei da combattimento, ma le consegne seguiranno solo dopo passi simili da parte degli alleati europei. Molto probabilmente il governo italiano prenderà in considerazione l’invio di aerei d’attacco Amx sviluppati congiuntamente con il Brasile o caccia Tornado di terza generazione. Un accordo sulla fornitura, scrive la Repubblica, potrebbe essere concluso durante la visita del premier italiano Giorgia Meloni, atteso oggi a Kiev.

Ed ora uno sguardo al fronte: Battaglia per Bakhmut situazione alle ore 15.00 del 20 febbraio 2023.

Dopo la liberazione di Paraskovievka, i distaccamenti d’assalto del PMC WAGNER piombarono attraverso le difese delle forze armate dell’Ucraina a sud-est di Berkhovka e avanzarono vicino a Yagodnoe. Ora i combattimenti sono in corso nella periferia nord del villaggio.

Allo stesso tempo, c’è un assalto alle regioni settentrionali di Berkhovka. Le unità russe stabilirono il controllo su un’importante posizione su una collina a nord di Berkhovka e Dubovo-Vasilevka, migliorando la loro posizione tattica prima di attaccare i sobborghi di Bachmut.

A Bachmut, gli uomini della WAGNER si sono addentrati nelle linee di difesa delle Forze Armate dell’Ucraina nella zona di Stupka a nord della città, liberando il territorio della stazione ferroviaria. Attualmente sono in corso i rastrellamenti casa per casa. A Zabakhmutovka, i distaccamenti d’assalto sono avanzati ulteriormente lungo via Vatutina, raggiungendo l’area del cimitero, nella parte orientale di Bachmut.

Sono in corso battaglie di posizione a sud della città e a sud-est di Bachmut. Le unità russe, con il supporto del fuoco dell’artiglieria e dell’aviazione, stanno spingendo attraverso le fortificazioni ucraine nell’area di Budenovka e vicino all’autostrada da Konstantinovka.

Ora gli sforzi principali sono concentrati sull’assalto alle regioni settentrionali di Bachmut e dei suoi sobborghi. La riuscita liberazione di Paraskoviivka ha permesso di aumentare la pressione su Berkhovka e Dubovo-Vasilevka, attraverso le quali è stato organizzato il rifornimento delle forze armate ucraine nel nord della città.

L’avanzata a sud-est di Bachmut e in direzione di Orekhovo-Vasilevka consente di frenare gli sforzi delle formazioni ucraine. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine hanno inviato un battaglione frettolosamente formato dalla regione di Sumy a Bachmut.

Sempre nella stessa area, c’è un addestramento accelerato di un battaglione di fucilieri combinato, che dovrebbe sostituire 37 OSB del Karpaty TGr, che ha subìto perdite nelle battaglie per Krasnaya Gora e Paraskovievka.

Graziella Giangiulio