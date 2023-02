SANZIONI. La guerra in Ucraina ha modificato le rotte commerciali globali

Ad un anno dall’inizio delle operazioni militari russe in Ucraina e delle relative sanzioni, le rotte commerciali attraverso il continente eurasiatico sono cambiate e la Russia ha trovato nuovi partner.

L’Ucraina è stata costretta a trovare nuove rotte di esportazione per il suo grano dopo che i suoi porti sul Mar Nero sono stati bloccati. La Cina e altri esportatori dell’Estremo Oriente che in precedenza inviavano merci in Europa tramite le ferrovie russe stanno cercando rotte alternative non compromesse dalle sanzioni. I paesi europei stanno importando gas dall’Azerbaigian e dal Nord Africa e gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, nel tentativo di liberarsi completamente dalla dipendenza dalla Russia, riporta BneIntelliNews.

Per quanto riguarda la Russia, le sanzioni hanno richiesto la ricerca di nuove fonti di importazione, in particolare quelle fondamentali per le sue industrie manifatturiere, nonché un perno verso l’Asia, in particolare la Cina, dopo che le sanzioni europee hanno limitato le sue esportazioni di petrolio e gas verso ovest.

Il commercio della Russia si è spostato drasticamente verso est dopo che i paesi occidentali hanno imposto sanzioni. Nella confusione sull’impatto delle sanzioni, il commercio con la Cina è diminuito brevemente in primavera, ma da allora si è rapidamente ripreso. Nel 2022, la Cina ha superato l’Europa per diventare il principale partner commerciale della Russia. Il commercio bilaterale della Russia con la Cina nel 2021 ha raggiunto $ 141 miliardi, di cui le esportazioni russe verso la Cina ammontavano a $ 68 miliardi, ma si ritiene che i volumi commerciali siano cresciuti notevolmente durante il 2022.

La Russia aveva già lavorato per riorientare le sue esportazioni di idrocarburi verso est, poiché si prevedeva che la domanda di gas e petrolio dall’Asia orientale avrebbe continuato a crescere nei prossimi decenni, mentre la rivoluzione verde alla fine avrebbe portato alla fine della dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili. Già nel 2014, Russia e Cina hanno firmato un contratto per la fornitura di 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno attraverso il gasdotto Power of Siberia.

Le sanzioni hanno accelerato quel processo. In seguito all’invasione dell’Ucraina, la Russia ha ridotto di oltre la metà le consegne di gas naturale all’Unione europea, tagliando completamente alcuni paesi come la Bulgaria, e l’Agenzia internazionale dell’energia ha avvertito che la Russia potrebbe inviare meno come 25 bcm quest’anno.

Al contrario, la Cina è fondamentale per il piano della Russia di aumentare le spedizioni di gas verso l’Asia dopo la perdita della maggior parte della sua quota di mercato in Europa. A gennaio, Russia e Cina hanno firmato un accordo intergovernativo sulle consegne di gas tramite gasdotto attraverso l’Estremo Oriente. L’accordo stabilisce i parametri chiave per un contratto di fornitura di gas da 10 miliardi di metri cubi all’anno che hanno concluso nel febbraio 2022.

Mosca e Pechino stanno anche discutendo un contratto da 50 miliardi di metri cubi all’anno per sostenere la costruzione di Power of Siberia 2, che andrebbe dall’Artico russo alla Cina attraverso la Mongolia. Fornirebbe gas dai giacimenti che fino a poco tempo fa servivano il mercato europeo. Le forniture dall’Estremo Oriente verrebbero dai giacimenti gestiti da Gazprom al largo della costa dell’isola di Sakhalin.

La Russia ha anche lavorato duramente per assicurarsi nuove fonti di importazione dopo essere stata tagliata fuori dagli esportatori europei per un’ampia varietà di merci. Le aziende russe hanno trovato nuovi fornitori in Asia, o in alternativa sono riuscite ad aggirare le sanzioni utilizzando schemi di importazione parallela per mantenere le catene di approvvigionamento. Ciò significa importare prodotti senza l’autorizzazione del proprietario del copyright.

La Cina è diventata il principale contributore alla ripresa delle importazioni russe, aumentando le sue consegne del 21% su base annua a partire da settembre, ma anche altri fornitori come Turchia, Azerbaigian e Bielorussia sono venuti alla ribalta. Mancano ancora molti dei prodotti più sofisticati come semiconduttori e macchinari di alta qualità, ma sono per lo più riapparsi i beni di consumo e gli input agricoli e industriali di base.

Nel frattempo, i partner della Russia nell’Unione economica eurasiatica hanno aumentato le esportazioni verso la Russia del 70% su base annua nei primi sette mesi del 2022.

Antonio Albanese