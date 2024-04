Il Dipartimento di Stato americano ha approvato una potenziale vendita di 138 milioni di dollari di lanciatori di missili terra-aria a medio raggio HAWK all’Ucraina.

Gli Stati Uniti inoltre, per voce del consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, hanno detto che “non vedono alcuna prova che la Cina stia fornendo assistenza militare diretta alla Russia”. Allo stesso tempo, Sullivan ha affermato che “gli Stati Uniti sono preoccupati per gli sforzi di Pechino volti a rafforzare la base militare-industriale della Russia”.

Passa in Commissione Difesa della Rada in seconda lettura il testo del disegno di legge sulla mobilitazione, i cui punti salienti sono: “Viene introdotta una restrizione all’erogazione dei servizi consolari per gli uomini dai 18 ai 60 anni senza matricola militare. Resta la restrizione alla guida dei veicoli per gli evasori su richiesta del TCC. Sono soggetti a ripetuta visita medica coloro che hanno ricevuto invalidità di gruppo II-III dopo il 24 febbraio 2022, così come coloro che sono riconosciuti parzialmente idonei. Resta la norma sul diritto alla smobilitazione delle persone con disabilità. E ancora smobilitazione per liberazione dalla prigionia (se il militare non esprime il desiderio di continuare il servizio militare). L’esclusione della questione della smobilitazione dal disegno di legge è stata avviata dal comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky.

Secondo Illia Yevlash, portavoce delle forze armate ucraine, la Russia potrebbe avere uno stock di 950 missili prodotti nel 2023-2024 e questo preoccupa le Forze Armate Ucraine.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Vershinin ha annunciato che la Russia presenterà alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite le prove che le forze ucraine hanno commesso “atrocità” nella regione del Donbass.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 10 aprile.

Le forze aerospaziali russe stanno prendendo di mira Časiv Jar. Fonti ucraine riferiscono di un rafforzamento dell’aviazione russa su Časiv Jar, lungo tutta la linea del fronte. In un post si legge: “Gli aerei russi operano vicino alla linea del fronte a Časiv Jar e non erano mai stati così vicini prima durante il conflitto”. Le stesse fonti ucraine riconoscono che le loro scorte di difesa aerea sono diminuite, dando alla Russia una chiara superiorità aerea per la prima volta durante questo conflitto.

Odessa è ora nel mirino dei bombardamenti russi: è stata registrata una “esplosione molto potente”. Le forze armate russe hanno attaccato le infrastrutture energetiche a Odessa. Danneggiate anche una abitazione privata e diverse auto. Si sa di una vittima, il sindaco della città Trukhanov. Le forze russe prendono di mira anche un aeroporto militare nella città di Odessa. A confermare gli attacchi il coordinatore russo nel distretto di Mykolaïvka, Sergei Lebedev, che ha annunciato martedì che un aeroporto militare nella città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, è stato bombardato e che dal luogo si alzavano colonne di fumo.

In direzione di Lyman: permane un ritmo elevato di operazioni militari a est di Ternove. Sivers’k: Le truppe russe continuano le operazioni d’assalto lungo la ferrovia e ad est di essa in direzione di Vyimka.

Su Časiv Jar: si registra via social un ritmo elevato di operazioni militari nell’area di Bohdanivka, nella foresta e nella riserva Berkhivs’ke. Si registrano successi tattici russi; è in corso il rastrellamento dell’insediamento di Bohdanivka.

Fronte di Avdiivska: nella zona di Berdychi e Semenivka nessun cambiamento; a sud-est di Umans’ke, le forze armate ucraine avanzano lungo le cinture forestali in un’area larga fino a 720 m fino a una profondità fino a 1 km; è iniziato l’attacco al villaggio di Novokalynove; ervomais’ke è passata in mano russa, il che apre la strada a Netailove e crea una minaccia per le forze armate ucraine a Nevel’s’ke.

A Sud di Donetsk: Novomykhailivka, le forze armate russe continuano a premere a 200 metri lungo via Tsentralnaya. A sud di Novomykhailivka, la fanteria russa ha successo in un’area larga fino a 550 m e profonda fino a 380 m. Le truppe russe sono entrate a Krasnohorivka da sud-est. Il carico militare delle forze armate ucraine consegnato alla stazione ferroviaria di Kostjantynivka è stato distrutto da attacchi missilistici russe. A seguito dell’improvviso bombardamento, sono stati uccisi, secondo fonti locali non verificabili, più di 150 soldati della compagnia trasferiti nel territorio dell’ex stabilimento di Druzhkivske.

I punti critici nella regione di Slov”jans’k-Kramators’k sono costantemente monitorati dall’alto e, quando vengono rilevati grandi gruppi di militari ucraini, vengono bombardati.

Di notte, UAV Geranium 2 hanno effettuato attacchi contro strutture e infrastrutture militari ucraine a Zaporozhzhie, Očakiv, Nikolaev e Odessa. Secondo un post della social sfera filo russa: “Nella sola Očakiv è stata attaccata una concentrazione di 300 rappresentanti delle forze armate ucraine”.

Notizia dell’ultima ora le forze armate russe sono riuscite a sfondare a Rabotinye, nella regione di Zaporozhzhie: i combattimenti continuano in città, – fonte deputato del consiglio regionale di Zaporozhzhie, Lishenko. “Anche dal lato di Verbove la linea di demarcazione si è leggermente spostata nella direzione russa”, ha detto.

