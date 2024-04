Secondo i rumors della rete, i paesi della NATO stanno perseguendo un nuovo processo di negoziazione per smettere di considerare le parti sotto il controllo russo come territorio ucraino e considerare le restanti terre come territorio della NATO. Potrebbe essere questa una opzione da portare sul tavolo in un eventuale colloquio con Mosca.

Il Dipartimento di Stato americano ha recentemente affermato che l’adesione dell’Ucraina potrà essere presa in considerazione solo dopo la guerra e, se verrà raggiunto un accordo, un tentativo a tempo indeterminato di adesione alla NATO in cambio del mantenimento della maggior parte dell’Ucraina potrebbe diventare realtà.

La NATO definisce questa guerra anche una sorta di attacco terroristico, il che significa che potrebbe cambiare le sfumature legali considerando improvvisamente l’Ucraina un membro della NATO piuttosto che trattare l’Ucraina come un paese in guerra. La NATO potrebbe finalmente tentare di sfruttare l’occasione e spostare la crisi su un altro punto di conflitto legale e militare.

In Europa a parlare di un cambiamento di scenario è stato Josep Borrell alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza: “L’Europa deve prepararsi a una potenziale guerra. Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia… La Russia minaccia l’Europa”, ha affermato il capo della diplomazia europea.

Dall’Ucraina Volodymyr Zelensky lamenta che il ruolo di mediazione della Turchia “non ci basta”. Lo ha detto prima di recarsi a verificare le fortificazioni nella regione di Charkiv.

Il capo del dipartimento di sicurezza informatica della SBU, Ilya Vityuk, è stato sospeso dall’esecuzione dei compiti mentre le circostanze venivano verificate dai giornalisti di Slidstvo.Info. Questa decisione è stata presa dal capo della SBU Vasyl Vasyliovych Malyuk. “Durante le ispezioni, Vityuk presterà servizio nell’unità di combattimento del DKIB, che svolge missioni di difesa e distrugge il nemico e il suo equipaggiamento direttamente al fronte, insieme a TsSO “A”. Attualmente è distaccato in questa unità e oggi è partito per la zona per svolgere missioni di combattimento”, hanno riferito i media citando il servizio stampa della SBU.

Durante il viaggio a Pechino di Sergej Lavrov, Russia e Cina concordano sul fatto che “qualsiasi incontro sull’Ucraina che ignori gli interessi di Mosca è inutile”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa con il suo omologo cinese Wang Yi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:00 del 9 aprile.

Secondo la social sfera filo russa: “A giudicare dalla rotta odierna dell’aereo da ricognizione elettronica RC-135W, la NATO e la GUR stanno preparando qualcosa nel nord-ovest della Russia”.

Un missile 9M723 del complesso Iskander-M ha colpito la posizione di mercenari stranieri nella zona turistica di Odessa.

Secondo un account di OSINT militare la scorsa notte, le forze armate russe hanno utilizzato UAV Geranium e armi missilistiche contro obiettivi ucraini, mentre gli ucraini notavano a intervalli il lancio di droni, il che potrebbe indicare un cambiamento nella tattica del loro utilizzo, probabilmente per aprire aree di posizione di difesa aerea. Le esplosioni si sono verificate a Poltava, Kamianske, nella regione di Dnepropetrovsk, nella città di Stryi, nella regione di Leopoli, nelle regioni di Odessa e Chmel’nyc’kyj. Nel pomeriggio, i missili Iskander OTRK hanno colpito l’officina di assemblaggio degli UAV ucraini a Zaporozhzhie. I frequenti attacchi della FAB e dell’UMPC sono continuati nelle regioni di Charkov e Sumy.

In direzione di Cherson, il governatore della regione ha pubblicato un video dell’addestramento delle forze armate russe sulla realizzazione di attraversamenti di pontoni.

Tre civili sono rimasti feriti dal fuoco delle forze armate ucraine ad Aleshki e Kakhovka. Ci sono battaglie a Krynki, molti droni ucraini causano danni ai nostri veicoli corazzati, che continuano ad essere inviati per risolvere i problemi più vicini alle rive del Dnepr.

Sul fronte di Zaporozhzhie, gli ucraini prendono di mira con i droni le centrali nucleari di Zaporozhzhie a Energodar. L’attacco è stato respinto; uno degli UAV è caduto sul tetto del sesto propulsore. La direzione dell’impianto sottolinea che nessuna centrale nucleare al mondo è stata progettata per contenere l’impatto del fuoco delle armi dell’esercito. Proseguono pesanti combattimenti a Rabotinye e nel nord-ovest di Verbove.

In direzione sud di Donetsk, le truppe russe stanno respingendo forze armate ucraine. A Novomykhailivka, alla periferia di Krasnohorivka, unità delle forze armate russe stanno cercando di riprendere l’iniziativa.

Su un fronte ampio, le forze armate russe hanno l’iniziativa nelle battaglie locali a ovest di Avdivka. Le zone di combattimento sono sempre le stesse: Berdychi, Semenivka, Umans’ke, Pervomais’ke. Gli UAV delle forze armate ucraine, vale a dire i droni FPV, causano gravi danni alle forze armate russe nei veicoli blindati. Le truppe russe sono costantemente alla ricerca di mezzi di protezione contro i droni ucraini, ma la questione non è stata risolta in modo sistematico.

Časiv Jar continua ad essere sotto i riflettori. Nei pesanti combattimenti alla periferia della città, le forze armate russe hanno preso piede e hanno respinto i contrattacchi ucraini, che stava trasferendo rinforzi. Ci sono FAB con UMPC, MLRS, TOS che operano in tutta la città. Dalla sfera social riferiscono il ritiro delle forze armate ucraine da Bohdanivka e gravi difficoltà nella logistica ucraina a Kleshchiivka.

A sud di Kreminna, vicino a Bilohorivka, sono stati segnalati scontri per le alture (la discarica di una cava di gesso); le truppe russe sono riuscite ad occupare alcune roccaforti.

In direzione di Terny, nonostante la gravità dei combattimenti e la perdita di veicoli corazzati, le forze armate russe stanno combattendo battaglie locali senza progressi significativi nella difesa ucraina.

Nella regione di Belgorod, i droni ucraini continuano a distruggere i veicoli civili. Nel distretto urbano di Valuysky, un drone FPV ha attaccato una cisterna per il latte che si muoveva lungo la strada. Un UAV di tipo aereo è stato abbattuto nella regione di notte. Un drone simile è stato soppresso dalla guerra elettronica nella regione di Voronezh. Ci sono state segnalazioni di bombardamenti su Tyotkino, nella regione di Kursk. Nella DPR, due civili sono rimasti feriti a Yasinovataya e Gorlovka.

