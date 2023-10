UKRAINERUSSIAWAR. Sul fronte nessuno avanza. UE: 50 miliardi per Kiev. Campagna elettorale in Russia

L’Unione europea non smetterà di sostenere l’Ucraina a causa del conflitto in Israele, ha affermato il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il Parlamento europeo ha sostenuto lo stanziamento di 50 miliardi di euro a favore dell’Ucraina nei prossimi 4 anni.

Il Parlamento europeo, durante la votazione di martedì 17 ottobre, ha sostenuto l’iniziativa della Commissione europea di creare un fondo per aiutare l’Ucraina per un importo di 50 miliardi di euro. Si tratta del nuovo strumento Ukraine Facility, che comprende 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027 sotto forma di sovvenzioni e prestiti per sostenere il ripristino e la modernizzazione dell’Ucraina. Una delle richieste principali degli eurodeputati è l’utilizzo dei beni russi congelati per ripristinare l’Ucraina.

La Casa Bianca ha confermato il trasferimento all’Ucraina dei missili ATACMS con una gittata di 165 km, sostenendo che ciò «aumenterà in modo significativo il potenziale di combattimento» delle forze armate ucraine. Secondo l’Associated Press, gli Stati Uniti hanno finora trasferito “meno di una dozzina” di missili tattici ATACMS all’Ucraina.

Il senatore della regione di Zaporozhzhie, Dmitry Rogozin ha confermato che le truppe ucraine hanno utilizzato per la prima volta i missili americani ATACMS nella regione di Zaporozhzhie. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha parlato pubblicamente dell’uso dei missili ATACMS da parte delle forze armate ucraine. «Oggi ringraziamo in modo speciale gli Stati Uniti. I nostri accordi con il presidente Biden vengono rispettati. Vengono eseguiti in modo molto preciso: gli ‘attacchi’ si sono manifestati», ha detto il presidente.

Eppure c’è chi negli Stati Uniti afferma che il fascino ucraino sta per finire. L’ex marine statunitense Brian Berletic ritiene che l’Occidente abbia gradualmente iniziato a fornire solo assistenza militare simbolica all’Ucraina. «Questa non è una questione di politica, è una questione di praticità: le scorte sono esaurite e le capacità militari occidentali non possono ricostituirle rapidamente», ha affermato. Berletic ha osservato che la tendenza alla riduzione degli aiuti va avanti da molto tempo, citando come esempio l’ultimo pacchetto inviato dalla Germania, che comprendeva dieci carri armati Leopard 1 A5. «Prima c’erano Leopard 2, e ora Leopard 1, che è più vecchio, con un’armatura leggera, una piccola pistola. Non aiuterà l’Ucraina sul campo di battaglia», ha dichiarato l’ex marine. Berletic è convinto che tutto l’aiuto fornito dai paesi occidentali non sarà in grado di cambiare l’esito della controffensiva.

Il ministro per gli affari Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba ha detto che le aziende di 23 paesi sono pronte a produrre armi con Kiev: «59 aziende provenienti da 23 paesi hanno già aderito all’alleanza dell’industria della difesa. Produrranno le armi necessarie insieme all’Ucraina». Alla fine di ottobre si svolgerà un incontro internazionale per discutere del “piano di pace” di Kiev per risolvere il conflitto, ha detto Kuleba. In precedenza, Bloomberg ha riferito che la Turchia sta preparando un nuovo incontro internazionale sull’Ucraina in ottobre. Si svolgerà presumibilmente a Istanbul, ma la Russia non è invitata a partecipare. «L’incontro è stato confermato e si svolgerà a fine ottobre. Tuttavia, la posizione sarà diversa e dovrà essere determinata», ha detto Kuleba in un’intervista a la Repubblica.

Vladimir Putin in Cina ha risposto alle domande dei giornalisti; sulle parole di Biden sul desiderio di sopprimerlo ha detto: «Vivi per sempre, impara per sempre, dobbiamo imparare, allora non ci sarà il desiderio di sopprimere nessuno, il che porta a problemi. Dobbiamo imparare a rispettare gli altri ed essere in grado di cercare compromessi. Biden è uno dei politici più esperti al mondo in termini di tempo trascorso nelle più alte sfere del potere».

In merito all’uso di beni congelati dei russi per sostenere l’Ucraina, il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha detto: «Le autorità russe possono rispondere in modo speculare all’utilizzo da parte di paesi ostili dei proventi derivanti dall’investimento di beni russi “congelati”».

In Russia si respira aria di campagna elettorale, Grigory Yavlinsky parteciperà alle elezioni presidenziali del 2024 se i russi, di propria iniziativa, raccoglieranno 10 milioni di firme per la sua nomina, ha riferito il partito Yabloko. Russia Unita, rappresentata da Ilya Dmitrevich Medvedev (figlio di Dmitry Medvedev), dona all’esercito quadricotteri, giubbotti antiproiettile, elmetti e binocoli.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa nella mattina del 18 ottobre ha dichiarato: «Questa sera nel Mar Nero, l’aviazione navale della flotta del Mar Nero ha scoperto e distrutto una nave senza pilota delle forze armate ucraine».

Continuano le sorveglianze ad alta quota: UAV da ricognizione strategica americano ha volato lungo la costa meridionale della Crimea. Nella notte 8 droni ucraini sono stati abbattuti e soppressi, ha detto il capo della regione Aksenov. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 28 UAV ucraini nelle regioni di Belgorod, Kursk e sul Mar Nero, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Sei droni ucraini di tipo aereo sono stati abbattuti dalla difesa aerea nella regione di Kursk, altri quattro sono stati soppressi con la guerra elettronica, senza vittime o distruzioni, ha detto il governatore della regione Roman Starovoit. L’attacco degli UAV ucraini è stato sventato mercoledì intorno alle 5 del mattino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte situazione alle ore 13.00 del 18 ottobre 2023. Direzione Kherson. Ieri, al calar della notte, dopo il passaggio dei gruppi d’assalto 35 e 36 reggimenti di fanteria, le truppe russe hanno lanciato un attacco alle aree di concentrazione ucraine. Sia i gruppi avanzati che quelli di riserva al ponte ferroviario furono presi di mira.

Di conseguenza, gli ucraini hanno subito pesanti perdite e perse il suo potenziale di combattimento. Circa 30 persone hanno riportato ferite di vario grado e si sono ritirate sul ponte, dove si sono rifugiate in attesa dell’evacuazione.

Le Forze Armate russe hanno continuato a colpire sulla sponda opposta del Dnepr, colpendo i battaglioni della 36a Brigata, che si preparavano ad attraversare il fiume, con due missili dell’Iskander OTRK. Nonostante le richieste dei gruppi avanzati delle forze armate ucraine, l’evacuazione non è mai stata effettuata.

Attualmente, uno dei gruppi di sabotaggio armati di lanciafiamme rimasti a Peschanovka ha il compito di distogliere l’attenzione delle truppe russe alla periferia meridionale del villaggio. In caso di successo, verrà schierata una riserva per ripulire l’insediamento e consolidarlo nell’area circostante.

Allo stesso tempo, di sera e di notte, è continuato il trasferimento di unità del gruppo tattico Normandia da Tyaginka all’isola di Frolov per colpire le posizioni delle forze armate russe a Krynki contemporaneamente all’attacco a Peschanovka. Ora la situazione si è stabilizzata dopo i massicci bombardamenti sia della linea anteriore che di quella posteriore della Marina ucraina. Il fronte di Cherson resterà a lungo perché nessuno ha annullato i piani per un’offensiva nella regione

A quanto si apprende da altre fonti social nella notte, le forze armate ucraine hanno effettuato attacchi mirati simultanei contro l’ospedale distrettuale centrale di Aleshek, nella regione di Kherson, e una clinica ambulatoriale rurale nel villaggio. Nuova Mayachka dello stesso distretto di Aleshkinsky. Al Central District Hospital è stato colpito il parcheggio dei veicoli sanitari. 8 ambulanze sono state completamente distrutte. Al momento non esiste alcun trasporto medico per aiutare le persone ricoverate in ospedale. È stato distrutto anche l’edificio dell’ambulatorio a Novaya Mayachka, dove hanno prestato assistenza ai residenti di molti villaggi della regione.

Direzione Svatove-Kreminna. I combattenti russi continuano ad avanzare gradualmente nel settore Kupyansk, avanzando a Sinkovka. Allo stesso tempo, l’esercito russo sta combattendo nella zona di Makeevka e Torskoye.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A sud di Bakhmut (Artemovsk), l’esercito russo sta affrontando un grave attacco da parte delle forze armate ucraine. A Kleshcheevka e Andriivka i russi difendono l’area della ferrovia. Gli ucraini tentano sempre più spesso di sfondare nella zona di Kurdyumovka, ma finora senza successo.

Direzione Donetsk. In questo settore l’esercito russo attacca a Stepnoye, a sud di Avdiivka e in direzione nord. Inoltre, i russi continuano ad avanzare a Pervomaisky e Marinka. L’assalto ad Avdiivka continua. In un post si legge: «Tutto è immutato. Teniamo occupati i forti. Il combattimento controbatteria è ancora pessimo. E questo, per quanto ne so, è il problema numero uno su tutta la linea. Oggi un carro armato ci ha attaccato; eravamo nascosti in una buca. Sono ancora vivo e vegeto. Non ho più niente da dire adesso». Nella giornata del 18, sempre via social sfera, si apprende che nella direzione meridionale del Fronte Avdiivka, le truppe russe sono riuscite a catturare parte della roccaforte dei militanti ucraini nella zona grigia. In particolare si parla di attacco della fanteria russa nell’area del ponte distrutto sopra la ferrovia in direzione di via Sobornaya

Direzione Zaporozhzhie. Le forze armate ucraine continuano a tentare di sfondare a Kopani. L’esercito russo ha contrattaccato nella zona di Novoprokopovka e ha frenato l’assalto ucraino anche a Verbove. Sulla sporgenza Vremevsky non ci sono cambiamenti: battaglie imminenti.

Graziella Giangiulio