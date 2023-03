RUSSIA. Mosca ritorna in Afghanistan

Mosca è interessata a riaprire i suoi affari in un nuovo e nel contempo vecchio obiettivo regionale asiatico: il “Cimitero degli Imperi”.

Sei mesi fa, Mosca ha siglato un accordo con i Talebani per fornire benzina, petrolio e grano all’Afghanistan. Alcune di queste materie prime arrivano ora su strada e ferrovia dall’Asia centrale, fornendo agli afghani rifornimenti di cui hanno bisogno e alla Russia clienti di cui ha bisogno, riporta AT.

Il governo talebano ha anche creato un consorzio di aziende, tra cui alcune russe, per alimentare gli investimenti nei settori dell’energia, delle miniere e delle infrastrutture. Il gruppo prevede di stanziare fino a 1 miliardo di dollari per progetti infrastrutturali ed energetici e la Russia dovrebbe agire come investitore e appaltatore principale.

Per il Cremlino, gli obiettivi economici chiave in Afghanistan includono la costruzione di centrali elettriche a carbone e di un impianto per la trasformazione del carbone in prodotti petroliferi. Attualmente, l’Afghanistan produce solo il 30% dell’elettricità che consuma e rimane fortemente dipendente dalle importazioni di energia.

Kabul ha chiarito che vuole 1 milione di barili di petrolio dalla Russia e preferirebbe scambiarlo con minerali, uva passa ed erbe medicinali. Se la Russia non è d’accordo, Kabul può anche pagare in denaro, ha dichiarato Haji Nooruddin Azizi, ministro del Commercio e dell’industria dell’Emirato islamico di Afghanistan.

Non c’è dubbio che una più stretta cooperazione economica con la Russia aiuterebbe il governo talebano ad alleviare l’isolamento internazionale che lo ha tagliato fuori dal sistema bancario globale. In una certa misura, aiuterebbe anche la Russia, soprattutto ora che deve affrontare le conseguenze delle sanzioni internazionali.

Il problema è che i Talebani non sono pronti a gestire gli investimenti stranieri. Sebbene l’Afghanistan sia uno dei Paesi più ricchi di risorse al mondo, l’imprevedibilità politica e l’inaffidabilità economica e la scarsa sicurezza impediscono ai principali attori stranieri, tra cui la Russia, di avviare progetti commerciali su larga scala nel Paese.

Il mese scorso, alti funzionari della sicurezza di Russia, India, Iran, Cina e di tutta l’Asia centrale si sono incontrati a Mosca per discutere di cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione in Afghanistan: i Talebani non sono stati nemmeno invitati (foto piccola, ndr).

La Russia ha etichettato i Talebani come organizzazione terroristica nel 2003. Sebbene il Cremlino abbia tenuto numerosi incontri con il gruppo afghano negli anni successivi, il primo contatto ufficiale tra il Ministero degli Esteri russo e i Talebani nell’era successiva agli attacchi terroristici agli Stati Uniti dell’11 settembre 2001 risale al 2015.

Più recentemente, l’inviato speciale della Russia in Afghanistan, Zamir Kabulov, si è recato a gennaio a Kabul per discutere la prospettiva di un riconoscimento dei Talebani da parte della comunità internazionale, Russia compresa.

Ma questo non significa che il Cremlino cancellerà presto i Talebani dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Come ha sottolineato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, in occasione del recente vertice di Mosca, la situazione socio-economica in Afghanistan si sta “rapidamente degradando”, un caos che egli ha imputato alle “attuali autorità di Kabul”.

L’ambasciatore russo in Tagikistan, Semyon Grigoryev, ha offerto una visione simile a gennaio, osservando che «praticamente tutte le promesse fatte dai Talebani quando sono saliti al potere non sono state mantenute». A suo avviso, l’Afghanistan è pieno di terroristi e guidato da un governo divisivo che alimenta il traffico globale di droga. La «situazione del popolo afghano completa questo triste quadro», ha detto Grigoryev.

La sua dichiarazione potrebbe essere vista dal Tagikistan, il paese più piccolo vicino dell’Afghanistan e quello più povero dell’Asia centrale, come una rassicurazione sul fatto che la Russia non permetterà che l’Afghanistan venga usato per destabilizzare l’ex repubblica sovietica, dove la Federazione Russa ha una grande base militare.

Il Tagikistan ospita diversi leader afghani che si oppongono al dominio dei Talebani, tra cui il leader del Fronte di resistenza nazionale afghano, Ahmad Massoud, rendendolo di fatto un obiettivo militare.

Consapevole di questa vulnerabilità, Emomali Rahmon, presidente del Tagikistan, ha chiesto di costruire una “cintura di sicurezza” intorno all’Afghanistan per proteggere gli Stati vicini. Nonostante sia un alleato di Mosca nell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva Csto, il Tagikistan rappresenta un bersaglio relativamente facile non solo per i Talebani, ma anche per altri gruppi radicali che operano in Afghanistan.

Non è chiaro se Mosca sarà in grado di mantenere i suoi impegni di sicurezza se fosse chiamata a farlo; così come se la Csto possa proteggere il Tagikistan in caso di attacco transfrontaliero.

Per ora, la Russia continuerà a bilanciare la sua alleanza militare e politica con il Tagikistan, mentre progetta di rafforzare la sua posizione economica in Afghanistan. Ma lo farà lentamente, dolorosamente consapevole che il coinvolgimento della Russia in Afghanistan non è sempre andato secondo i piani.

A differenza della maggior parte delle nazioni occidentali, la Russia non ha chiuso la sua ambasciata nella capitale afghana dopo il ritiro americano dal Paese nell’agosto 2021. Questo dà a Mosca un vantaggio negli sforzi per trasformare i Talebani in un partner commerciale affidabile.

Luigi Medici