FINANZA. Forti timori di contagio globale per il fallimento SVB

Il crollo della Silicon Valley Bank ha messo ulteriormente sotto pressione i titoli bancari globali il 14 marzo, mentre gli investitori sono preoccupati per la salute finanziaria di alcuni istituti di credito, nonostante le rassicurazioni del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e di altri responsabili politici.

Un indicatore del rischio di credito nel sistema bancario della zona euro è balzato ai massimi da metà luglio, mentre le preoccupazioni per il rischio di contagio derivante dal fallimento di due banche statunitensi hanno accentuato i timori degli investitori sull’impatto dell’aumento dei tassi di interesse sui prestatori.

L’indice di volatilità Vix, il “misuratore della paura” di Wall Street, si è avvicinato ai massimi di sei mesi durante nel giro di una notte, anche se i futures indicavano un’apertura di Wall Street in modesto rialzo il 14 marzo, con le banche regionali statunitensi che rimbalzavano nelle contrattazioni pre-mercato dopo le recenti brutali perdite, riporta Reuters.

Anche i colossi bancari Citi, Wells Fargo e JP Morgan sono saliti dell’1%-3% nel pre-mercato.

L’indice bancario europeo è sceso dello 0,6% dopo aver registrato il 13 marzo la maggiore perdita percentuale in più di un anno, anche se alcuni hanno affermato che le banche della regione sono meno vulnerabili.

«Una differenza fondamentale tra il sistema europeo e quello statunitense, che limiterà l’impatto al di là dell’Atlantico, è che le banche europee detengono meno obbligazioni e i loro depositi sono più stabili», ha dichiarato l’agenzia di rating Moody’s in una nota.

Tuttavia, le azioni del Credit Suisse, sono scese del 4,5% dopo che, nella sua relazione annuale del 2022, ha dichiarato che «i deflussi dei clienti si sono stabilizzati a livelli molto più bassi, ma non si sono ancora invertiti».

La britannica Hsbc, che lunedì 13 marzo ha acquistato il ramo britannico di Svb, salvando un prestatore chiave per le start-up tecnologiche britanniche, è scivolata dell’1,4% nel suo quarto giorno consecutivo di perdite.

I titoli bancari asiatici hanno esteso i loro ribassi in precedenza, con le aziende giapponesi particolarmente colpite dall’ansia per il rischio sistemico che ha scatenato una più ampia crisi dei mercati. La Banca del Giappone ha dichiarato che le istituzioni finanziarie giapponesi hanno riserve di capitale sufficienti per assorbire le perdite causate da fattori esterni, compresi i rischi causati dal crollo della Svb.

Gli sforzi di Biden per rassicurare i mercati e i depositanti sono arrivati dopo che le misure di emergenza degli Stati Uniti per sostenere le banche dando loro accesso a finanziamenti aggiuntivi non sono riuscite a dissipare le preoccupazioni degli investitori sul potenziale contagio ad altri istituti di credito in tutto il mondo.

Una furiosa corsa al ribilanciamento delle aspettative sui tassi di interesse ha fatto tremare i mercati anche perché gli investitori scommettono che la Federal Reserve statunitense sarà riluttante a procedere a un rialzo la prossima settimana.

Gli operatori vedono attualmente il 50% di possibilità che non vi sia alcun rialzo dei tassi in quella riunione, mentre i tagli dei tassi sono previsti per la seconda metà dell’anno. All’inizio della scorsa settimana, un rialzo di 25 punti base era del tutto scontato, con una probabilità del 70% di 50 punti base. I rendimenti a breve termine nell’area dell’euro sono crollati di nuovo perché gli investitori hanno scommesso che la Banca Centrale Europea avrebbe moderato la sua politica restrittiva nella riunione di giovedì, mentre le possibilità di un rialzo della Banca d’Inghilterra la prossima settimana si sono ridotte.

Gli analisti affermano che l’incertezza continua a perseguitare il settore finanziario, con gli investitori estremamente preoccupati per la salute delle banche globali più piccole, la prospettiva di una regolamentazione più severa e la preferenza per la protezione dei depositanti a scapito degli azionisti.

Un’ondata di clienti ha chiesto di trasferire i propri conti presso grandi banche statunitensi come JPMorgan Chase e Citigroup da istituti di credito più piccoli dopo il crollo di Svi la scorsa settimana, come ha riportato il Financial Times.

Le principali banche statunitensi hanno perso quasi 190 miliardi di dollari dall’inizio della svendita, con gli istituti di credito regionali come First Republic Bank, che il 13 marzo è crollata di oltre il 60%, i più colpiti.

Sempre il 13 marzo, Biden ha dichiarato che le misure d’emergenza adottate dalla sua amministrazione hanno permesso agli americani di essere fiduciosi che il sistema bancario statunitense sia “sicuro”, promettendo al contempo una regolamentazione più rigida dopo il più grande fallimento di una banca statunitense dalla crisi finanziaria del 2008. In una lettera ai clienti, il nuovo amministratore delegato della SVB, Tim Mayopoulos, ha dichiarato che la banca è aperta e conduce le sue attività come di consueto all’interno degli Stati Uniti e prevede di riprendere le transazioni transfrontaliere nei prossimi giorni.

«Riconosco che gli ultimi giorni sono stati un momento estremamente difficile per i nostri clienti e per i nostri dipendenti», ha dichiarato Mayopoulos, ex amministratore delegato della società federale di finanziamento dei mutui Fannie Mae, nominato dalla FDIC alla guida di SVB.

Le autorità bancarie statunitensi hanno cercato di rassicurare i clienti nervosi che lunedì si sono messi in fila davanti alla sede centrale di SVB a Santa Clara, in California, offrendo caffè e ciambelle.

Le autorità di regolamentazione si sono anche mosse rapidamente per chiudere la Signature Bank di New York, che era stata messa sotto pressione negli ultimi giorni, mentre l’autorità di regolamentazione bancaria canadese si è attivata per avviare controlli quotidiani con le banche che le consentiranno di monitorare la loro liquidità, come ha riportato lunedì il The Globe and Mail.

