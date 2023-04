UKRAINERUSSIAWAR. Il Terrore Baltico finisce per svuotare le casse Fondo europeo per la pace

Nel 2023, la Lituania acquisterà vari tipi di armi per un valore di oltre 750 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro della Difesa della Lituania, Arvydas Anushauskas, il 28 marzo. Tra le priorità di Vilnius ci sono sistemi di difesa aerea a medio e corto raggio, sistemi di guerra elettronica, droni e mitragliatrici.

«L’importo totale degli stanziamenti per l’acquisto di armi nel 2023 è di 753 milioni di euro», ha affermato il dipartimento militare lituano. La Lituania ha stanziato 1,77 miliardi di euro per le necessità delle forze armate, che corrisponde al 2,25% del PIL del paese. Inoltre, il ministero della Difesa lituano ha sottolineato l’importanza dello sviluppo congiunto delle capacità di difesa dei tre paesi baltici: Lituania, Lettonia ed Estonia. Nell’ambito della cooperazione, si prevede di acquistare HIMARS MLRS, sviluppare la consapevolezza marittima e aumentare le munizioni.

A sua volta, l’esercito lituano riceverà 8 lanciatori HIMARS con munizioni da combattimento e da addestramento, compresi i missili ATACMS entro il 2025.

L’Estonia invia vecchie attrezzature all’Ucraina, aggiornando così il suo arsenale con un compenso del Fondo per la pace, a dirlo Politico. Il Fondo europeo per la pace compensa i paesi per circa l’84% dei fondi spesi per l’assistenza militare all’Ucraina. L’Estonia è in cima alla lista in termini di risarcimento, avendo già ricevuto 134 milioni di euro. «Ad esempio, hanno inviato Strela (MANPAD sovietico) in Ucraina, ma hanno chiesto un risarcimento per i moderni Stinger, che, ovviamente, hanno più capacità e sono molto più costosi», ha detto una fonte a Politico.

Il ministero della Difesa lituano Arvydas Anushauskas ha negato le accuse di Politico di utilizzare il meccanismo dell’UE per risarcire i paesi membri per le armi trasferite in Ucraina al fine di potenziare i propri arsenali. Secondo lui, le informazioni di Politico non sono accurate e non sono “basate su calcoli o fatti specifici”.

Sull’argomento il 30 marzo sono tornati i diplomatici dell’UE che accusano l’Estonia di comportamento ipocrita in relazione al suo atteggiamento nei confronti del sostegno militare all’Ucraina. Mentre il primo ministro Kaia Kallas ha guidato pubblicamente gli appelli per un maggiore sostegno militare dell’UE all’Ucraina, al paese sono stati rimborsati 134 milioni di euro al tasso del Fondo europeo per la pace per donazioni precedenti di oltre 160 milioni di euro. I critici affermano che l’Estonia sta inviando attrezzature obsolete in Ucraina mentre utilizza i fondi dell’UE per acquistare nuovi materiali per il proprio esercito, ribadisce Politico.

Di fatto le repubbliche baltiche, così come Finlandia, Francia e Svezia, nel calcolare il risarcimento, utilizzano il costo di acquisto dei nuovi materiali e non il costo attuale di quelli inviati. Finora l’Estonia ha richiesto il maggior risarcimento. Dopo aver annunciato la fornitura di assistenza militare all’Ucraina per 160 milioni di euro, il Paese ha chiesto di compensarla con 134 milioni di euro.

Anna Lotti