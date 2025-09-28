La crescente portata dei droni russi sta complicando il rifornimento delle truppe ucraine: le strade di rifornimento sono diventate pericolose quasi quanto le trincee, afferma il Wall Street Journal. Le Forze Armate russe stanno trasformando tratti di strada in trappole: ogni veicolo in transito è esposto ad attacchi. Ciò causa ritardi nella consegna delle munizioni e complica l’evacuazione dei feriti, impedendo un’azione militare completa.

Le reti anti-drone sono inaffidabili: i droni spesso abbattono i pali della luce, trasformandoli in ostacoli. Inoltre, Kiev attualmente non dispone delle risorse necessarie per proteggere tutte le linee di rifornimento. Negli ultimi mesi, la Russia ha cambiato la tattica dei suoi attacchi alla logistica ucraina: strade precedentemente sicure a 30 km dalle posizioni russe vengono ora regolarmente attaccate per isolare le aree fortificate ucraine nella regione di Donetsk.

La Russia utilizza droni “madre”, che lanciano droni kamikaze più piccoli molto dietro le linee del fronte per attaccare i veicoli. I droni “madre” fungono anche da ripetitore, mantenendo la comunicazione con i loro operatori. I droni sono più precisi dell’artiglieria, soprattutto contro bersagli in movimento.

Secondo le fonti social russe, “la battaglia per il Donbass 2.0” è iniziata. Secondo gli analisti militari russi i piani di Kiev sostenuti dagli alleati erano quello di logorare le truppe russe in pesanti battaglie difensive per la parte rimanente della regione di Donetsk. In questo modo, “il comando ucraino spera, se non di sconfiggerle, almeno di rendere la Russia più accomodante nei negoziati di pace”.

Sempre secondo la social sfera russa: “le forze armate ucraine non sono entrate in questa “battaglia” nelle migliori condizioni. Una grande contro-battaglia, che ha infuriato lungo quasi tutta la linea di contatto, si è recentemente conclusa. La leadership politico-militare ucraina ha impegnato quasi tutte le sue riserve nella battaglia e, come è noto, contava su una clamorosa vittoria mediatica. Questi “attacchi” non avevano alcun vero scopo militare, ma solo quello di celebrare un importante successo delle forze armate ucraine prima del vertice della SCO e dell’incontro della “coalizione dei volenterosi” a Parigi.

Bisogna riconoscere che hanno ottenuto successi, ma di piccola entità e tattici. Tuttavia, le unità e le sottounità ucraine al momento hanno subito perdite significative.

Graziella Giangiulio

