ISRAELE. Proseguono gli scontri nel sud Libano. Hezbollah attacca basi israeliane

Notizia centrale della social sfera afferente a Israele e Hamas è stato l’attacco all’ospedale di Gaza. A seguito dell’attacco sono iniziate le proteste in Giordania, Tunisia, Turchia, Siria, Iran e Libano.

Nel continuo susseguirsi di scarico della responsabilità e di accuse, l’esercito israeliano ha affermato che l’esplosione nei pressi dell’ospedale Al Ahli di Gaza (precisamente nel parcheggio) è stata causata dal fallito lancio di un razzo della Jihad islamica. Netanyahu: «L’ospedale nella Striscia di Gaza è stato attaccato da barbari terroristi della Striscia di Gaza, non dall’IDF, colui che ha brutalmente ucciso i nostri bambini sta uccidendo anche i suoi stessi figli». L’esercito israeliano sostiene che una nuova ispezione ha confermato la teoria secondo cui la Jihad islamica sarebbe responsabile dell’attacco a un ospedale di Gaza. Nel primo pomeriggio del 18 ottobre le forze di difesa israeliane hanno affermato che è “assolutamente accertato” che le forze armate del paese non hanno colpito l’ospedale a Gaza.

«Israele non è coinvolto nell’attacco all’ospedale di Gaza, la colpa è dell’organizzazione radicale della Jihad islamica, e i media dovrebbero vergognarsi di seguire sconsideratamente le dichiarazioni dei gruppi palestinesi che incolpano la parte israeliana». Lo ha affermato il presidente dello Stato ebraico, Isaac Herzog. L’esercito israeliano ha fatto uscire filmati e conversazioni intercettate che dimostrano che dietro l’attacco all’ospedale di Gaza c’è la Jihad islamica palestinese.

Da canto suo, l’organizzazione della Jihad islamica ha detto che Israele è responsabile del bombardamento dell’ospedale a Gaza, che ha ucciso centinaia di civili palestinesi: «Vi assicuriamo che le accuse mosse dal nemico sono false e infondate. […] Con tali accuse, [Israele] sta solo cercando di sottrarsi alla responsabilità per il crimine commesso», ha affermato l’organizzazione in una nota.

Anche una serie di televisioni che nell’area avevano puntato le loro telecamere hanno avvalorato l’ipotesi che a colpire l’ospedale sia stato un lancio “corto” di un missile lanciato dalla parte palestinese: prima fra tutte Al Jazeera.

Variegate le condanne a caldo sull’evento: l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. «Non ho parole. Centinaia di persone sono state uccise, in modo orribile, questa sera in un massiccio attacco all’ospedale Al Ahli di Gaza City. Tra le persone uccise vi erano pazienti, personale medico e famiglie che cercarono rifugio dentro e intorno all’ospedale. Ancora una volta, i più indifesi. Ciò è assolutamente inaccettabile», ha affermato Volker Türk.

Biden ha detto di aver incaricato gli assistenti di raccogliere informazioni per determinare le circostanze relative all’attacco a un ospedale a Gaza. Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di rispettare le “leggi di guerra”. Il Pentagono ha pubblicato poi il 18 ottobre che un’indagine indipendente da loro avviata ha concluso che l’esplosione nel parcheggio dell’ospedale di Gaza è stata causata da un lancio fallito da parte della Jihad islamica e non da una bomba israeliana. «Mentre continuiamo a raccogliere informazioni, la nostra valutazione attuale, basata sull’analisi di immagini aeree, intercettazioni e informazioni open source, è che Israele non è responsabile dell’esplosione avvenuta ieri all’ospedale di Gaza», ha detto Adriana Watson, portavoce della Casa Bianca.

La Russia classifica l’attacco contro l’ospedale di Gaza come un crimine e un atto disumano, afferma il ministero degli Esteri russo.

Il leader turco Recep Tayyip Erdogan ha detto: «L’attacco a un ospedale contenente donne, bambini e civili innocenti è l’ultimo esempio di attacchi israeliani privi dei valori umani più fondamentali. Invito tutta l’umanità ad agire per fermare questa atrocità, avvenuta a Gaza e che non ha paralleli nella storia».

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto: «Le fiamme delle bombe israelo-americane sganciate sui palestinesi innocenti in cura per ferite in un ospedale di Gaza travolgeranno presto i sionisti. Il silenzio di un uomo libero è inaccettabile di fronte ad un simile crimine di guerra. L’Iran, come parte della nazione islamica, è in lutto». Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi: «Condanno con la massima fermezza questo attacco deliberato, che costituisce una chiara violazione del diritto internazionale. Sottolineo che le autorità e il popolo egiziano considerano inaccettabile la continuazione delle tattiche contro i civili e ne chiedono la cessazione immediata».

Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, ha affermato la necessità di un’indagine approfondita e di una punizione per le persone coinvolte nell’attacco.

Interessante poi la consueta serie di proteste di piazza in diversi paesi mediorientali, appena la notizia è divenuta di dominio pubblico. In Libano si è assistito prima all’assedio e poi all’attacco contro l’ambasciata statunitense. Nella capitale della Giordania, Amman, i manifestanti hanno dato fuoco all’ambasciata israeliana. Piazze piene in Turchia così come in altre capitali dell’area.

Di fatto è stato travalicato il fatto tragico in sé per dare spazio a tradizionali posizioni politiche usando la piazza senza attendere neanche le prime risultanze per inchiodare alle sue responsabilità gli autori del fatto.

L’OMS ha messo in guardia da un “vero disastro” nella Striscia di Gaza, che ha una popolazione di 2 milioni di abitanti. L’ultimo impianto di trattamento dell’acqua salata in funzione è stato chiuso ieri. Senza acqua pulita, le persone inizieranno a morire. L’uso di sorgenti sporche è irto di diffusione di malattie.

Nei giorni precedenti, l’ONU aveva condannato l’”evacuazione forzata” da Gaza dicendo che violava il diritto internazionale. L’imposizione di un blocco completo della Striscia di Gaza e di l’evacuazione dei palestinesi potrebbero violare il diritto internazionale, per le Nazioni Unite. «Siamo preoccupati che questo ordine (israeliano)… non possa essere considerato un’evacuazione temporanea legittima e equivarrebbe quindi al trasferimento forzato di civili in violazione del diritto internazionale», ha affermato l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il termine “sfollamento forzato” si riferisce ai civili e costituisce un crimine contro l’umanità punibile dalla Corte penale internazionale (CPI). L’Ufficio delle Nazioni Unite ha inoltre affermato che Israele non sembra aver fatto alcuno sforzo per fornire riparo e adeguate condizioni alimentari, igieniche e di sicurezza ai civili colpiti.

Il Segretario generale dell’ONU ha condannato l’attacco all’ospedale di Gaza e ha sottolineato che gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto umanitario internazionale. Il gruppo degli Stati arabi dell’ONU chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza, ha affermato l’osservatore permanente della Palestina presso l’ONU. Il Regno Unito ha detto di voler lavorare con i suoi alleati per stabilire le circostanze dell’attacco secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri britannico James Cleverley.

«Gli Stati Uniti credono che il conflitto tra Israele e Hamas debba essere risolto senza la perdita di vite civili e si impegneranno in tal senso», ha affermato la Casa Bianca. Biden, arrivato in Israele il 18 ottobre, intende “come amico” porre una serie di domande difficili a Israele in relazione al conflitto, ha osservato Washington. Nel frattempo tutti gli altri incontri con l’Autorità Palestinese, la Giordania e l’Egitto sono saltati.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti si prepara ad annunciare questa settimana nuove sanzioni contro Hamas, ha riferito Axios. Bloomberg informa che Biden intende chiedere al Congresso circa 100 miliardi di dollari in aiuti a Ucraina e Israele. Il Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo Persico ha deciso di stanziare 100 milioni di dollari per aiutare i residenti della Striscia di Gaza, ha affermato il Segretario generale. Il consiglio ha anche chiesto che Israele interrompa le operazioni nella Striscia di Gaza.

L’Autorità Palestinese pagherà circa 2,8 milioni di dollari alle famiglie dei terroristi di Hamas morti come parte del Fondo dei Martiri, che prevede ricompense per gli attacchi terroristici. Secondo questo sistema, le famiglie dei terroristi ricevono fondi per sostentamento familiare. Una stima riporta la cifra di 7.400 shekel mensili. Palestine Media Watch (PMW) ritiene che questo importo sia sottostimato. Va inoltre notato che l’Autorità Palestinese riceve finanziamenti anche dall’Unione Europea che poi usa per questo programma.

Nel frattempo gli Stati Uniti si stanno preparando per uno “schieramento” in Medio Oriente. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ordinato a 2.000 soldati di “prepararsi per un possibile dispiegamento” in Medio Oriente mentre la situazione continua a peggiorare, scrive Fox News. «Oggi, circa 2.000 militari e un certo numero di unità sono messi in allerta, il che aumenta la capacità del Dipartimento della Difesa di rispondere rapidamente alla mutevole situazione in Medio Oriente», ha affermato il servizio stampa del Pentagono. Axios poi riporta che gli Usa stanno valutando la possibilità di ricorrere alla forza militare nel caso in cui il movimento libanese Hezbollah aprisse un “secondo fronte” contro Israele.

Nella dichiarazione si afferma che il capo del dipartimento militare americano ha anche approvato le ulteriori azioni del gruppo d’attacco della portaerei Gerald R. Ford nell’area operativa della Marina americana Europa-Africa/Sesta flotta. «Il gruppo d’attacco si sta avvicinando alla fine del suo dispiegamento nell’area di responsabilità del comando europeo degli Stati Uniti», aggiunge il Pentagono.

Accanto alla USNavy stanno le navi britanniche spostate nel Mediterraneo orientale per sostenere Israele. Grant Shapps, segretario alla Difesa britannico è a Washington. Ha incontrato membri del Congresso Usa ricordando loro di non dimenticare il conflitto in Ucraina di fronte all’aggravarsi del conflitto israelo-palestinese.

Shapps poi non è d’accordo con l’affermazione di Biden secondo cui l’occupazione israeliana della Striscia di Gaza sarebbe un “grosso errore”: «Il giudizio su come procedere spetta a Israele, purché non venga violato il diritto umanitario internazionale», riporta Politico, secondo cui le osservazioni di Shapps mostrano una “piccola, silenziosa spaccatura tra gli Stati Uniti e il Regno Unito”, che potrebbe rendere la visita del ministro della Difesa britannico a Washington “un po’ più imbarazzante”.

Si apprende da fonti social che l’esercito israeliano utilizza i dati dei telefoni cellulari dei residenti della Striscia di Gaza per tracciare i loro movimenti. In un’intervista al New York Times, i militari hanno affermato che in questo modo stanno cercando di evitare inutili perdite tra i palestinesi. Gli israeliani stanno monitorando la parte settentrionale della Striscia di Gaza, dove vivono circa 1,1 milioni di persone. Le aree sulla mappa utilizzate dai servizi segreti e dall’esercito israeliani si distinguono per colore a seconda della densità di popolazione: bianco rosso verde e giallo.

Ci sono ancora molti civili nelle zone segnate in bianco e rosso. I settori verde e giallo sono più liberi. Gli israeliani hanno già utilizzato questo metodo di monitoraggio durante gli attacchi aerei sul distretto di Rimal, nel centro di Gaza, dove, secondo loro, si trovavano le infrastrutture di Hamas. Alla vigilia del bombardamento, l’esercito ha invitato i palestinesi a lasciare Rimal. Quando l’area “divenne verde” sulla mappa, secondo le stime militari israeliane, un quarto della popolazione era rimasta. I militari hanno aspettato un momento del genere e hanno immediatamente iniziato i bombardamenti intensivi.

Israele ha firmato con SpaceX del miliardario americano Elon Musk un contratto per fornire servizi di comunicazione satellitare Starlink durante il conflitto.

Una fonte militare afferma che l’operazione di terra israeliana contro la Striscia di Gaza sarà una versione più ampia dell’operazione Piombo Fuso, poiché l’esercito israeliano probabilmente schiererà due divisioni corazzate e una divisione aviotrasportata, e se i leader israeliani alla fine ordineranno un’operazione su larga scala, l’invasione, è probabile che avanzi: due brigate corazzate 6 chilometri a ovest verso la costa, e a nord e verso Gaza City, verranno schierate 3 brigate di fanteria dotate di carri armati, e due brigate saranno spinte verso le zone di Khan Yunis e Rafah nel sud. Il Capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane (IDF), generale Herzi Halevi, ritiene che la guerra con il movimento palestinese di Hamas sarà lunga e difficile. Secondo lui, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre l’esercito israeliano ha preso l’iniziativa. “La guerra sarà dura e lunga, e l’IDF la vincerà”, ha scritto Halevi in ​​una lettera all’esercito israeliano, citata dal Times of Israel. «Abbiamo danneggiato le infrastrutture e la leadership del nemico e ha subito pesanti perdite. Abbiamo ricevuto un duro colpo e ne siamo responsabili, ma ora l’iniziativa è nelle nostre mani», si legge nella lettera.

La fornitura di armi americane a Israele continuerà ininterrottamente; l’USAF ha già completato cinque voli di questo tipo, ha affermato il Pentagono.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Si registrano bombardamenti originati da entrambi i lati nella zona a sud del Libano, Alma. Il governo israeliano ha accettato di evacuare tutti i coloni dal confine libanese per 5 km: è un tentativo di proteggere i coloni dagli ATGM di Hezbollah di fatto “militarizzando” l’area. Sono stati rilevati diversi lanci di missili anticarro verso le zone di Metula, Malkia e Manara. L’IDF sta rispondendo con il fuoco verso l’origine delle sparatorie.

Gaza: dopo 12 ore di silenzio da parte delle fazioni di Gaza, alle 09:20 del 18 ottobre sono stati sparati colpi di mortaio contro gli ammassamenti dell’esercito israeliano a Nahal Oz. Nel pomeriggio attacchi contro campo di Jabalia e Khan Younis. Attacchi aerei israeliani contro Haboush vicino al porto di Gaza, che hanno causato la morte di 14 persone.

Hamas ha mandato in onda gli attacchi compiuti contro gli israeliani a Ramiah

Sia la base militare di Jal Al-Alam che la base navale di Ras Al-Naqoura sono state prese di mira da più ATGM. La base di Al-Manara tra Mays Al-Jabal e Hula è stata attaccata da Hezbollah.

Nel nord di Israele, sono stati identificati nella serata del 18 ottobre nove lanci che sono passati dal territorio libanese a Israele. Quattro dei lanci sono stati intercettati dalla contraerea IDF.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio