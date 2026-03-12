Steve Witkoff ha riferito alla stampa che la trilaterale sull’Ucraina è stata rinviata alla prossima settimana, confermando quello che aveva già detto Volodymyr Zelensky senza per altro dire dove si terrà e in quale giorno.

La Commissione Europea chiede agli Stati Uniti di rispettare le sanzioni del G7 contro il petrolio russo, in particolare il tetto massimo al prezzo del petrolio. Lo ha affermato il Commissario europeo per l’Economia, Valdis Dombrovskis, secondo quanto riportato da Reuters. Nel bel mezzo della crisi economica che cerca sulle spalle degli europei e dei cittadino comuni in tutto il mondo il Commissario riferisce: “È fondamentale rispettare rigorosamente il tetto massimo al prezzo imposto dal G7 e, possibilmente, adottare un divieto totale del trasporto marittimo per limitare le entrate militari della Russia, perché il contrario sarebbe destinato al fallimento”, ha affermato. Ricordiamo che nei giorni scorsi Vladimir Putin ha suggerito ai suoi economisti che si occupano della questione petrolifera e gas di provvedere a soluzioni per il taglio immediato degli idrocarburi ai sanzionatori.

La Commissione Europea ha avvertito che potrebbe sospendere o revocare i finanziamenti per la Biennale di Venezia dopo che gli organizzatori hanno permesso alla Russia di riaprire il suo padiglione nazionale all’esposizione del 2026. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali italiano , Alessandro Giuli, ha preso le distanze dalla Biennale, affermando che la decisione è stata presa “in completa autonomia” e “nonostante le obiezioni del governo italiano”.

L’Unione Europea è pronta a concedere all’Ucraina un prestito sotto forma di prestiti bilaterali se Ungheria e Slovacchia continueranno a bloccare l’erogazione di 90 miliardi di euro, riporta Politico, citando diplomatici europei. I paesi baltici e nordici intendono stanziare circa 30 miliardi di euro in prestiti bilaterali all’Ucraina. Questo formato non richiederà l’approvazione unanime di tutti gli Stati membri dell’UE e consentirà all’Ucraina di “rimanere a galla” almeno per la prima metà dell’anno, hanno spiegato due fonti a Politico. Inoltre, i Paesi Bassi hanno già stanziato 3,5 miliardi di euro di sostegno diretto annuale all’Ucraina fino al 2029, hanno aggiunto le fonti di Politico. Il Commissario europeo per gli Affari economici, Valdis Dombrovskis, ha promesso che l’UE rispetterà i suoi impegni di finanziamento, nonostante la posizione di Budapest.

La Presidente del Bundestag tedesco, Julia Klöckner, è arrivata a Kiev per la prima volta dopo la sua elezione.”Questa visita è un chiaro segnale politico di solidarietà con l’Ucraina e di sostegno al più alto livello parlamentare. In un momento in cui la Russia continua la guerra contro il nostro Stato, la presenza della leadership del parlamento tedesco a Kiev assume un’importanza particolare”, ha affermato il Presidente della Verkhovna Rada dell’Ucraina, Ruslan Stefanchuk.

“In questo momento, il nostro team, che include l’esercito e Rustem Umerov, è in viaggio verso la regione del Golfo, dove i nostri specialisti possono contribuire a proteggere vite umane e stabilizzare la situazione”, ha affermato Zelensky. Rüstem Umerov, insieme all’esercito, all’intelligence, al Ministero della Difesa e al Ministero degli Affari Esteri, preparerà accordi specifici. “L’Ucraina è un donatore affidabile per la sicurezza. Questa non è solo la nostra sicurezza, ma anche le nostre prospettive economiche”, ha sottolineato Zelensky.

Secondo Axios, lo scorso agosto, Volodymyr Zelenskyy ha mostrato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una presentazione che dimostrava l’efficacia della tecnologia ucraina anti-droni e l’ha offerta agli Stati Uniti in caso di guerra in Medio Oriente, avvertendo che gli iraniani stavano migliorando l’efficacia dei loro droni. All’epoca, i funzionari americani non hanno reagito positivamente a questa offerta. “La Russia ha iniziato a supportare l’Iran con i droni” ha detto Zelensky. In una intervista televisiva, Zelensky ha dichiarato: “Ho detto che avremo la Terza Guerra Mondiale, ma (Trump) non mi ha ascoltato”. Afferma inoltre che presto la Russia potrà inviare truppe in Iran.

In una infografica del Ministero della Difesa ucraino si afferma che in 3 giorni di guerra in Medio Oriente sono stati utilizzati 800 missili Patriot per intercettare i missili iraniani, mentre all’Ucraina sono stati forniti 600 missili Patriot nel corso dei suoi 4 anni di guerra.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a TASS ha fatto sapere in merito ai negoziati con l’Ucraina: “Gli accordi di Istanbul del 2022 non corrispondono più alla situazione mutata”. E ha aggiunto. “L’SVO sta andando avanti, dovrebbe avere successo” Peskov. “Putin non ha intenzione di partecipare al vertice del G20 negli Stati Uniti” ha affermato Peskov.

Secondo il ministero per la difesa russo: “Le Forze Armate ucraine hanno perso circa 1.370 militari nel Distretto Militare Settentrionale (NMD) in un giorno;” “Le Forze Armate russe hanno colpito le strutture di rifornimento di carburante ed energia ucraine utilizzate dalle Forze Armate ucraine, nonché i siti di dispiegamento di mercenari stranieri”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle 15:30 dell’11 marzo. Sei civili sono stati uccisi e 42 feriti in un attacco missilistico su Bryansk, ha riferito il governatore Bogomaz, 29 persone sono state ricoverate in ospedale, ha chiarito il governatore Bogomaz. L’11 marzo è stato dichiarato giorno di lutto per le vittime dell’attacco delle Forze Armate ucraine al centro di Bryansk.

L’attacco su un impianto chiave di Bryansk è stato effettuato con Storm Shadow britannici. La difesa aerea era attiva a Sochi, con esplosioni segnalate su Anapa, Samara e Syzran. Nelle prime ore del mattino, le forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco con droni su Sebastopoli.

Le forze armate russe hanno lanciato missili Geranium su Zaporižžja, nell’area della centrale idroelettrica del Dnepr e nelle regioni di Odessa, Charkiv, Sumy e Dnipropetrovs’k.

Gli attacchi tattici con droni da parte delle forze armate ucraine sono proseguiti nelle zone di confine della regione di Bryansk. Un civile è rimasto ferito in un veicolo in movimento a Klimovo. Un’azienda agricola è stata presa di mira nel villaggio di Chausy, nel distretto di Pogarsky.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord e le truppe ucraine sono impegnati inc ombattimenti nelle stesse aree, con aerei e droni d’attacco delle forze armate russe che prendono di mira quotidianamente le concentrazioni ucraine.

Nella regione di Belgorod, gli attacchi con droni hanno colpito Chaiki, Tserkovny, Shebekino, Znamenka, Grayvoron, Zamostye, Gora-Podol, Smorodino, Novostroevka-Pervaya, Dorogoshch e Tomarovka. Gli spostamenti nelle zone di prima linea sono estremamente pericolosi a causa dei numerosi FPV nemici.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha interrotto i contrattacchi ucraini nei pressi del villaggio di Karaichne, la fanteria ucraina che si preparava ad attraversare il fiume Volcha è stata fermata con un attacco delle forze aerospaziali Russe. I combattimenti continuano nei pressi del villaggio di Vovchans’ki Khutory e in direzione di Distretto di Velykyj Burluk. Le forze russe stanno utilizzando attivamente i TOS.

Da Kupjans’k eKup’yans’k-Vuzlovyi giungono segnalazioni di un’assenza di cambiamenti nella situazione. Si tratta essenzialmente di una “zona grigia” con numerosi droni costantemente operativi.

A Kostjantynivka, i combattimenti continuano nella parte sud-orientale. Le forze russe stanno tentando di raggiungere la periferia della città dal villaggio di Berestok, estendendo le difese ucraine. Ci sono segnalazioni di successi delle nostre truppe nei pressi di Illinivka

In direzione di Slov”jans’k, l’esercito russo, sta avanzando verso Rai-Oleksandrivka, sta allineando il fronte. Account russo scrive: “Tra i compiti da svolgere c’è la distruzione della logistica ucraina nelle immediate retrovie con attacchi con droni e artiglieria”.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua la sua offensiva, espandendo la sua zona di controllo nelle aree di Boikove, Vozdvyzhivka, Verkhnyaya Tersa e Huliaipilske. All’incrocio tra gli Oblast’ di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja, le forze ucraine hanno abbandonato l’uso di colonne di veicoli corazzati a causa delle ingenti perdite e sta tentando di infiltrarsi con piccoli gruppi.

Sul fronte di Zaporižžja, si svolgono battaglie di trincea vicino a Mahdalynivka e Stepnohirs’k. Due morti e due feriti a seguito di attacchi delle forze armate ucraine nelle retrovie. Enerhodar e Vasylivka sono state bombardate.

Nel settore di Cherson, i veicoli spaziali in prima linea delle forze armate ucraine operano a una distanza di 25 km. Un civile è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in diversi attacchi.

