STATI UNITI. L’Intelligence USA aveva avvertito Trump: nessun cambio di regime in Iran, nonostante una guerra

Una valutazione dell’intelligence statunitense, completata poco prima che Stati Uniti e Israele attaccassero l’Iran, aveva stabilito che un intervento militare americano non avrebbe probabilmente portato a un cambio di regime nella Repubblica Islamica.

Secondo AP, la valutazione del National Intelligence Council di febbraio ha concluso che né attacchi aerei limitati né una campagna militare più ampia e prolungata avrebbero potuto portare a un nuovo governo in Iran, anche se l’attuale leadership fosse stata uccisa. Questa determinazione smentisce l’affermazione dell’Amministrazione di poter completare i suoi obiettivi in ​​Iran in tempi relativamente rapidi, forse nel giro di poche settimane. L’Amministrazione ha affermato di non voler raggiungere un cambio di regime in Iran, anche se gli attacchi hanno eliminato molte figure della leadership iraniana e il presidente Donald Trump ha detto di voler decidere chi andrà alla guida del Paese.

La valutazione dell’intelligence ha concluso che nessuna coalizione di opposizione potente o unita era pronta a prendere il potere in Iran se la leadership fosse stata uccisa. Ha stabilito che l’establishment iraniano avrebbe tentato di preservare la continuità del potere in caso di uccisione della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, secondo quanto riportato dalle fonti. Cosa puntualmente avvenuta

In linea con i risultati della valutazione, domenica i principali esponenti del clero iraniano hanno scelto un nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, per succedere al padre, ucciso nel primo attacco della guerra. Si ritiene che il figlio abbia opinioni ancora più intransigenti di quelle del padre, e la sua scelta è un forte segnale di resistenza da parte della leadership iraniana e un’indicazione che il governo non si farà da parte rapidamente.

I dettagli della valutazione erano stati riportati in precedenza dal Washington Post e dal New York Times.

Trump e altri alti dirigenti dell’amministrazione hanno fornito diverse giustificazioni per gli attacchi iniziati il ​​28 febbraio, affermando che erano necessari per rallentare il programma di armi nucleari dell’Iran o per prevenire un attacco missilistico balistico iraniano. Anche se il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato che la guerra non mira a un cambio di regime, Trump ha affermato che è qualcosa che desidera vedere.

Un portavoce dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale ha rifiutato di commentare la valutazione lunedì e ha rinviato le domande alla Casa Bianca. La direttrice Tulsi Gabbard ha licenziato il presidente ad interim del consiglio lo scorso anno dopo la pubblicazione di un promemoria declassificato del NIC che contraddiceva le dichiarazioni utilizzate dall’amministrazione Trump per giustificare l’espulsione degli immigrati venezuelani.

Trump, fin dal suo primo mandato, è stato profondamente scettico nei confronti della comunità di intelligence statunitense e ha spesso liquidato le sue scoperte come motivate politicamente o parte di un tentativo del “deep state” di indebolire la sua presidenza.

Richard Goldberg, direttore per la lotta alle armi di distruzione di massa iraniane presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale durante il primo mandato di Trump, ha osservato che esiste anche un certo scetticismo nei confronti della comunità di intelligence a causa di alcuni dei suoi gravi errori degli ultimi anni.

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno ampiamente fallito nel prevedere il rapido crollo del governo afghano sotto il controllo dei talebani avvenuto nel 2021, con la maggior parte delle valutazioni che suggerivano una presa del potere molto più lenta. E in vista dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, l’ODNI, il Dipartimento della Difesa e la CIA hanno erroneamente stimato che Kiev sarebbe rapidamente caduta nelle mani di un esercito russo più grande e meglio equipaggiato.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/