Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin. Trump: “Ho avuto una buona conversazione con Putin, vuole aiutarci sulla questione iraniana. Revocheremo le sanzioni ad alcuni paesi legate al petrolio”. “Ha detto che si è discusso della situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Trump ha affermato che molte persone da entrambe le parti hanno partecipato alla conversazione”.

A causa dell’elevata domanda di missili antiaerei Patriot a causa dell’escalation in Medio Oriente, la Germania ha accettato di fornire all’Ucraina circa 35 degli ultimi missili PAC-3, riporta Der Spiegel. Secondo la pubblicazione, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha raggiunto un accordo con i suoi partner come segue: “La Germania avrebbe fornito cinque missili dalle scorte della Bundeswehr se altri paesi ne avessero forniti congiuntamente altri 30”. I Paesi Bassi e diversi altri paesi hanno risposto all’iniziativa di Pistorius. Il Ministero della Difesa tedesco ha confermato a Der Spiegel che la consegna era in fase di preparazione, ma per motivi di sicurezza non ha specificato la quantità esatta né i tempi di consegna. Il consigliere di Zelenskyy, Dmitry Litvin, sostiene che l’Ucraina abbia ricevuto 600 missili Patriot nell’intero periodo. Pertanto, non è del tutto chiaro cosa sia stato utilizzato per abbattere i missili russi.

Il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha dichiarato che l’Ungheria considera la confisca del denaro trasportato attraverso il Paese dai dipendenti di Oschadbank una minaccia alla sicurezza. Kiev ha descritto la situazione come inaccettabile, ma non ha risposto alle domande dell’Ungheria. L’Ungheria intende determinare autonomamente come sono state spese le ingenti somme di denaro e collega ciò a una possibile interferenza nelle elezioni parlamentari.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il nuovo round di negoziati sull’Ucraina è stato rinviato a causa della situazione in Medio Oriente. In precedenza, i media ucraini avevano riferito che i negoziati avrebbero potuto svolgersi l’11 marzo.

Sempre Zelenskyy: “Abbiamo ricevuto 11 richieste da Paesi del Golfo, Europa e Stati Uniti per assistenza nella lotta ai droni iraniani. Alcune di queste hanno già ricevuto soluzioni concrete e pratiche”.

La Russia vuole creare una “zona cuscinetto” di 20 chilometri lungo il confine nelle regioni di Sumy e Kharkiv, motivo per cui sta conquistando villaggi di confine, afferma il comandante del Gruppo Congiunto di Forze. “Abbiamo individuato 12 aree in cui le forze armate russe, con forze che vanno da una compagnia d’assalto (forse fino a un battaglione), tenteranno di espandere la loro zona di controllo”.

“La particolarità della guerra nella fase attuale è che il concetto di “linea del fronte” è sfumato e in molte aree le “zone di infiltrazione” reciproche per piccoli gruppi di fanteria possono raggiungere più di 10 km” ha detto Syrsky. Secondo il Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina, nonostante i continui tentativi dei russi “di infiltrarsi in profondità tra le nostre fila, le unità delle forze di difesa dell’Ucraina mantengono determinate linee e, su determinate sezioni del fronte, conducono le proprie azioni offensive attive”.

Più di 45.000 passeggeri su 219 voli sono arrivati ​​in Russia dai paesi del Medio Oriente tra il 2 e l’8 marzo, ha riferito il ministero dei Trasporti. Il Ministero ha chiarito che altre 7.500 persone sono previste per il trasporto su 33 voli. In discorso alla stampa Vladimir Putin ha parlato della questione petrolifera legata al Medio Oriente: “La produzione di petrolio legata allo Stretto di Hormuz rischia di interrompersi completamente entro il prossimo mese. I prezzi mondiali del petrolio sono aumentati del 30% in una settimana. Gli attuali prezzi elevati dell’energia sono temporanei e la Russia lo capisce. La Russia continuerà a fornire petrolio e gas a paesi che sono acquirenti affidabili, tra cui Slovacchia e Ungheria. Kiev mantiene il controllo del 15-17% del territorio della DPR” ha chiosato Putin

Vladimir Putin inoltre nella giornata del 9 marzo ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, ha riferito Yuri Ushakov, Consigliere presidenziale russo. Secondo Ushakov: “La conversazione si è svolta su iniziativa del Presidente americano. I leader hanno avuto uno scambio di opinioni sostanziale e utile sulla situazione in Iran. Vladimir Putin ha espresso una serie di considerazioni volte a una rapida risoluzione politica e diplomatica del conflitto in Iran. Il Presidente russo ha espresso valutazioni positive sugli sforzi di mediazione degli Stati Uniti e di Trump personalmente nella risoluzione del conflitto in Ucraina. La conversazione è stata professionale, franca e costruttiva”.

“Recentemente, in Russia sono stati sventati gli omicidi di diversi alti funzionari governativi, del comando delle Forze Armate e della Guardia Nazionale russa”, ha dichiarato il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta. “Solo negli ultimi tempi, siamo riusciti a sventare una serie di attacchi terroristici di alto profilo, tra cui gli omicidi di alti funzionari governativi e del comando delle Forze Armate e della Guardia Nazionale russa, l’uso di bombe artigianali e armi da fuoco sui mezzi pubblici in un intenso traffico passeggeri e l’attentato dinamitardo a un condominio”, ha affermato.

Quasi mezzo miliardo di rubli sarà stanziato per la regione di Belgorod per garantire il funzionamento stabile del settore dei carburanti e dell’energia; un ordine corrispondente è stato firmato dal primo Ministro russo Mikhail Mishustin. I fondi stanziati saranno utilizzati per acquistare fonti di energia di riserva, ovvero almeno 310 generatori. Ciò garantirà una fornitura ininterrotta di elettricità e calore a strutture socialmente importanti e infrastrutture critiche nelle comunità più colpite della regione di Belgorod.

Ciò include l’energia per oltre 60 reti idriche e centrali termiche, 75 condomini con riscaldamento autonomo, 116 scuole e asili, 27 ospedali e altre strutture sanitarie. I fondi per questi scopi proverranno dal fondo di riserva del Governo.

La commissione ha approvato un disegno di legge che prevede il trasferimento dell’autorità sui materiali nucleari militari a Rosatom, ha riferito una fonte a RIA Novosti.

A Mosca da diversi giorni si registra la chiusura di massa di internet e delle comunicazioni, secondo o le autorità ciò è legato alla sicurezza e avviene nel rispetto della legge. Si stanno affrontando i problemi per le aziende: l’introduzione di “liste bianche” è possibile, ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino rispondendo a una domanda di Izvestia. Peskov non ha voluto commentare le accuse di trasferimento da parte russa di informazioni di intelligence all’Iran. “Non li commentiamo in alcun modo”

“Trump non ha chiesto un cessate il fuoco in Ucraina nella sua conversazione con Putin”, ha detto Peskov. Ha osservato che Putin apprezza molto la mediazione degli Stati Uniti nella risoluzione ucraina e che la Russia ne è grata ed è interessata a proseguire i negoziati.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 10 marzo. Gli eventi più importanti si stanno attualmente verificando nella regione di Zaporižžja. Il comando russo ha inaspettatamente deciso di impiegare la nota manovra “a tenaglia” – nota anche come semi-accerchiamento – nella regione.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi nella regione di Odessa, Dnipropetrovs’k e Zaporižžja. Ieri sono emerse riprese delle conseguenze dell’operazione del sistema missilistico Geranium presso il centro di lavorazione e produzione del gas Timofiivsky, vicino al villaggio di Plishyvets’, nella regione di Poltava.

Nella regione di Krasnodar, ieri, nel distretto di Seversky, detriti di un drone sono caduti sul terreno della Casa della Cultura nel villaggio di Chernomorsky. Nel villaggio di Akhtyrsky, frammenti di drone sono stati trovati vicino a un asilo nido ad Abinsky, nel distretto di Abinsky.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno sparato colpi di mortaio contro il villaggio di Belaya Berezka, nel distretto di Trubchevsky, ferendo un civile. I droni hanno anche attaccato veicoli civili.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Sever sta conducendo operazioni offensive nei distretti di Sumy, Hlukhivs’kyi district e Krasnopil’s’kyi district, con armi a lungo raggio e aerei che distruggono le posizioni ucraine. Non ci sono cambiamenti nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon.

Nella regione di Kursk, le Forze Armate ucraine hanno colpito un impianto energetico nel distretto di Belovsky, lasciando otto villaggi e circa 5.000 persone senza elettricità. Un civile è rimasto ferito nel villaggio di Ilek.

Nella regione di Belgorod, i villaggi di Novy Oskol e Korocha sono stati attaccati da droni delle forze armate ucraine. Tre i feriti in diversi attacchi e diverse aree. Numerosi villaggi sono sotto attacco da parte di droni FPV ucraini.

Sono in corso combattimenti nella regione di Charkiv del Gruppo di forze del Nord, con un intenso impiego di droni d’attacco delle forze armate ucraine nei pressi del villaggio di Vovchans’ki Khutory e a sud di Hrafske, nei settori di Liptsi e Distretto di Velykyj Burluk. L’obiettivo rimane lo stesso: respingere gli ucraini dal confine, anche se di poche centinaia di metri al giorno.

Dal settore di Kupjans’k, si segnalano combattimenti di trincea e numerosi droni in volo da entrambe le parti.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze russe stanno avanzando da Severs’k. Il ministero della Difesa ha segnalato un successo a Holubivka: le forze russe stanno livellando il fronte, con circa 18 chilometri rimanenti fino a Slov”jans’k.

A Kostiantynivka, sono in corso combattimenti nella parte sud-orientale del complesso. Gli ucraini temono l’intensificarsi dell’attività delle forze armate russe nell’area di Mais’ke (a nord-ovest di Časiv Jar), che creerà nuove sfide logistiche per le forze armate ucraine.

Nel settore meridionale di Dobropillya, le forze armate russe, dopo il successo nei pressi di Hryshyne, stanno bombardando la vicina Novooleksandrivka e le adiacenti posizioni delle forze armate ucraine con missili anticarro.

Nell’area orientale dell’Oblast’ di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta penetrando verso ovest, espandendo la sua zona di controllo nelle aree di Zirnytsya, Vozdvyzhivka, Verkhnia Tersa e Huliaipilske. Le offensive delle forze armate ucraine all’incrocio tra gli Oblast’ di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja sono cessate. Le forze armate ucraine si stanno concentrando sul rafforzamento delle proprie difese.

Sul fronte di Zaporižžja, le battaglie di posizione continuano nei pressi di Mahdalynivka e Stepnohirs’k. Le forze armate ucraine stanno aumentando l’uso di droni d’attacco a distanze fino a 25 km. Nel distretto municipale di Tokmok, gli ucraini hanno colpito un autobus.

Nella regione di Cherson un morto e due feriti sul lato russo dopo attacco di droni ucraini. Viglili del fuoco attaccati mentre spegnevano un incendio da droni.

Graziella Giangiulio

