ISRAELIRANWAR. Colpita dagli attacchi israelo-americani un’altra scuola femminile. Hormuz chiuso: due navi colpite da Khatam al-Anbiya. Gli USA chiedono aiuto agli alleati NATO

Putin avrebbe assicurato a Trump che la Russia non sta fornendo all’Iran dati per attacchi contro obiettivi statunitensi, afferma Steve Witkoff: “Durante una conversazione con il presidente, i russi hanno dichiarato di non aver condiviso informazioni di intelligence. Possiamo fidarci della loro parola”, ha dichiarato il rappresentante speciale di Trump.

Nel frattempo secondo il New York Times, 17 basi americane sono state danneggiate nella guerra con l’Iran si parla di 8 morti tra i militari e il Pentagono conferma che circa 140 militari statunitensi sono rimasti feriti durante l’Operazione Epic Fury, di cui 108 rientrati in servizio.

L’amministrazione Trump starebbe chiedendo a Israele di non effettuare ulteriori attacchi contro le strutture energetiche iraniane, in particolare quelle petrolifere. Il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright ha cancellato un post su X che affermava che la Marina statunitense aveva scortato una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz per garantire la continuità delle forniture globali di petrolio. Poco dopo, un funzionario statunitense ha dichiarato a Reuters che l’esercito statunitense non ha scortato alcuna nave attraverso questa importante rotta petrolifera. La Marina Militare statunitense ha informato l’industria navale che attualmente non è possibile scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

Sempre Chris Murphy: “I piani di guerra di Trump contro l’Iran sono ‘incoerenti e incompleti’, rivela il senatore dopo un briefing.

Donald Trump ha minacciato l’Iran: “Se l’Iran non rimuove immediatamente le mine dallo Stretto di Hormuz, le conseguenze militari per l’Iran saranno senza precedenti”. Alcuni analisti affermo che queste dichiarazioni siano una preparazione ad uno sbarco sulle isole iraniane per prendere il controllo dello Stretto di Hormuz e delle esportazioni di petrolio iraniano.

La guerra con l’Iran durerà almeno altre due settimane ed è improbabile che si concluda con il rovesciamento del regime degli ayatollah, riporta la pubblicazione israeliana Ynet, citando alcune fonti. La pubblicazione osserva che “l’euforia che ha caratterizzato l’inizio dell’operazione ha lasciato il posto alla delusione e al pessimismo, poiché il regime iraniano appare ancora “stabile”.

“All’inizio della guerra, uno dei suoi obiettivi era considerato il rovesciamento del regime iraniano. Ora, si ritiene che il regime rimanga stabile e lo scenario di una possibile rivolta contro il governo o altre opzioni di cambio di regime appare improbabile”, scrive la pubblicazione.

Sempre dagli Stati Uniti, il senatore statunitense Blumenthal dopo un briefing a porte chiuse: “Sembra che siamo sulla buona strada per lo schieramento delle truppe americane sul terreno in Iran”. “Le mie domande sono rimaste senza risposta e pretenderò risposte perché il popolo americano merita di sapere”.

Un ex analista del Pentagono Michael Maloof. In merito alle parole di Trump sui missili Tomahawk contro la scuola femminile di Minab ha dichiarato: “I Tomahawk statunitensi hanno ucciso delle studentesse a Minab”. Sostiene che si è trattato di un attacco “a doppio colpo”: un missile ha colpito la scuola e un altro i sopravvissuti “I bambini non avrebbero dovuto essere coinvolti in questo. I civili dovrebbero essere off limits”

La polizia canadese ha annunciato un aumento della sicurezza attorno alle ambasciate e ai consolati israeliani e statunitensi a Ottawa e Toronto dopo il bombardamento del consolato americano a Toronto avvenuto oggi.

Kaja Kallas l’Alto rappresentate per la politica Estera e la politica di Sicurezza nella UE ha detto: “L’UE colpisce l’Iran con nuove sanzioni. Le restrizioni prendono di mira 19 funzionari e organizzazioni.”

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz sull’Iran: “Siamo preoccupati che apparentemente non ci sia un piano comune su come questa guerra possa essere conclusa in modo convincente e rapido”.

La Spagna riduce le sue relazioni con Israele, richiamando il suo ambasciatore. L’ambasciata spagnola a Tel Aviv sarà gestita da un incaricato d’affari.

Dall’inizio della guerra tra Iran e Stati Uniti, le riserve della Banca Centrale Turca sono diminuite di 13 miliardi di dollari. Le riserve nette sono scese a 79 miliardi di dollari, mentre continuano le vendite di valuta estera. I banchieri sottolineano che la Turchia sta conducendo interventi su larga scala per stabilizzare il mercato; i dati ufficiali saranno pubblicati a breve.

Israele prevede di aumentare il proprio bilancio della difesa di circa 13 miliardi di dollari per finanziare una guerra con l’Iran. Il primo Ministro Netanyahu: ”Stiamo ottenendo grandi successi nella guerra, ma è molto costosa e avremo bisogno di decine di miliardi di fondi aggiuntivi”.

Netanyahu si rivolge ancora al popolo iraniano che non può sentirlo essendo internet assente: “Gli ayatollah e i loro collaboratori stanno fuggendo, ma questi codardi non hanno un posto dove nascondersi. Nei prossimi giorni, creeremo le condizioni affinché possiate prendere in mano il vostro destino. Quando arriverà il momento giusto, e si sta avvicinando rapidamente, vi passeremo il testimone. Preparatevi a cogliere l’attimo!”

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar: “Non stiamo cercando una guerra senza fine. Continueremo fino al momento in cui noi e i nostri partner riterremo opportuno fermarci”.

Il Bahrein sta ridistribuendo i suoi aerei civili in Arabia Saudita. Il Ministero degli Interni del Qatar: “Esiste una grave minaccia per la sicurezza, tutti dovrebbero rimanere a casa e non uscire per garantire la sicurezza di tutti”.

Il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqch, ha dichiarato: “I funzionari americani stanno pubblicando notizie false per manipolare i mercati”. “Questo non li proteggerà dallo tsunami inflazionistico che hanno imposto agli americani. I mercati stanno affrontando la più grande carenza della storia.”

Araqchi sostiene che le accuse secondo cui l’Iran avrebbe pianificato di attaccare gli Stati Uniti o le sue truppe sono false. Secondo lui, Washington sta usando questa accusa per giustificare azioni militari errate. Il Ministro ha aggiunto che gli attacchi contro l’Iran sono una “pericolosa avventura pianificata da Israele” e che il pubblico americano ne sta pagando il prezzo. Condizioni dell’Iran per i negoziati, fonte Al-Mayadeen, Teheran pone tre condizioni per l’avvio dei negoziati: “Revoca completa delle sanzioni contro Iran. Garanzie internazionali del diritto a un programma nucleare civile con ciclo del combustibile chiuso. Risarcimento per i danni causati dagli attacchi”.

Il comandante della Forza Spaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Majid Musaavi, ha dichiarato che “il nemico dovrà presto affrontare nuove sorprese”. Il Ministero dell’Intelligence iraniano ha arrestato un cittadino straniero che, “stava conducendo attività di spionaggio per conto degli Stati Uniti e di Israele e agendo come intermediario per due paesi del Golfo”. Il Ministero afferma inoltre di aver arrestato 30 spie, mercenari interni e agenti operativi di Israele e degli Stati Uniti negli ultimi giorni.

10 droni avanzati di tipo Heron TP, Hermes 450 e 900 e Orbiter sono stati presi di mira e abbattuti nelle aree di Arak, Isfahan, Teheran, Lorestan e Qom. Dall’inizio della guerra del Ramadan, il numero di droni abbattuti dai sistemi di difesa aerea dell’Esercito e dell’IRGC ha raggiunto quota 102. Frammenti di un missile da crociera Tomahawk sono stati recuperati sul sito del doppio attacco su una scuola femminile a Minab. Le immagini diffuse dalle autorità iraniane mostrano componenti con numeri di serie riconducibili alle aziende statunitensi della difesa Bell Aerospace Technologies e Globe Motors. Gli analisti affermano che i detriti appartengono a un missile di fabbricazione statunitense prodotto dopo il 2014. Frammenti simili sono stati precedentemente recuperati in seguito ad attacchi missilistici in Siria e Yemen.

La tribù dei Baloch Shahozehi (tribù sunnita che ha dato i natali a membri di Jaish al-Adl,) ha giurato fedeltà all’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, il terzo leader della Rivoluzione Islamica. Presenza significativa di persone alla cerimonia funebre dei “martiri della guerra del Ramadan”.

Durante una conversazione telefonica tra Vladimir Putin e il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Masoud Pezeshkian, è proseguita la discussione sulla situazione in Medio Oriente in relazione all’aggressione israelo-americana contro l’Iran, riporta il Cremlino. Il presidente russo ha ribadito la sua posizione di principio a favore di una rapida de-escalation del conflitto e della sua risoluzione politica. Masoud Pezeshkian ha ringraziato la Russia per il suo sostegno, in particolare per aver fornito aiuti umanitari all’Iran. Consolato Generale Russo danneggiato nell’attacco a Isfahan, in Iran, fonte Ministro degli Esteri Spox Zakharova. “Flagrante violazione del… diritto internazionale fondamentale”. La Russian Nuclear Energy Corporation: Evacuazione di 150 dipendenti della società russa Rosatom dalla centrale nucleare di Bushehr, e circa 450 dipendenti russi si trovano ancora nella centrale.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e in Asia occidentale aggiornato alle ore 14:00 dell’11 marzo. Secondo quanto riferito, l’esercito statunitense ha trasferito tutte le batterie THAAD dalla Corea al Medio Oriente.

Fonti OSINT e di tracciamento dei voli: Tre bombardieri B-1B sono decollati dalla base aerea di Fairford nel Regno Unito per colpire l’Iran. Uno dei tre bombardieri B-1B assegnati al 28° Stormo da trasporto aereo dell’Aeronautica Militare statunitense è decollato ieri mattina dalla base RAF Fairford per una missione. La sua prima missione d’attacco contro l’Iran dalle basi nel Regno Unito

Il cacciatorpediniere Dragon si è finalmente diretto a Cipro e ha recentemente lasciato Portsmouth. La RAF ha iniziato a utilizzare i suoi droni MQ-9B da Cipro per supportare le operazioni aeree USA-Israele

Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Romania di schierare aerei da combattimento presso la base aerea Mihail Kogălniceanu, che potrebbero essere utilizzati in operazioni in Medio Oriente, riporta Digi24, citando i dati del Consiglio supremo di difesa nazionale del Paese. Si tratta del dispiegamento di truppe e aerei da combattimento americani presso la base aerea di Mihail Kogălniceanu. La Romania concede agli Stati Uniti il ​​permesso di schierare aerei e fino a 500 soldati a supporto delle operazioni in Iran.

IDF: Abbiamo distrutto la maggior parte delle risorse delle Forze di Sicurezza Interna e dei Basij nella provincia di Ilam e continuiamo a distruggere sistematicamente e su larga scala le strutture e le capacità delle Forze di Sicurezza Interna, dei Basij e del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Lunga notte in Israele: intercettazioni nel centro di Israele, circa 300 missili contro Israele, circa la metà dei quali equipaggiati con munizioni a grappolo. Missili iraniani lanciati a: Tel Aviv; otto razzi sono stati lanciati dal Libano verso la regione della Galilea. Hezbollah ha lanciato 2 missili che hanno superato i sistemi di difesa aerea senza far scattare l’allarme e hanno colpito il bersaglio. Alle 00:37 ancora sirene in azione in Israele per arrivi dall’Iran. Notizie sulla caduta di razzi nei pressi di Al-Khader.

Un missile iraniano ha colpito direttamente il centro di Israele dopo che i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettarlo. Le IDF impongono la censura sui siti dei bombardamenti causati dagli attacchi iraniani in Israele. Colpita una base militare.

Alta ondata di attacchi registrata intono alle 032:40 dell’11 marzo. Contemporaneamente registrato un attacco missilistico di Hezbollah nel nord della Palestina occupata Le sirene si attivano a metà esplosione. Gli allarmi si bloccano per sempre o si disattivano completamente. Alle 03:30 nuovo attacco dall’Iran. E mentre Israele attaccava l’Iran , Teheran ha preparato la sua nuova ondata di attacchi delle 12:40 ore italiane. Le forze dell’esercito iraniano hanno preso di mira l’organizzazione di intelligence militare israeliana nota come “Aman”, l’Unità 8200, il radar Green Pine e l’edificio del comando sottomarini presso la base navale di Haifa con attacchi con droni, e questi attacchi continuano ancora. 29 israeliani sono rimasti feriti ieri sera mentre “correvano verso i rifugi” durante gli attacchi missilistici iraniani, secondo il servizio di ambulanza israeliano. Esplosioni registrate a Gerusalemme e Tel Aviv. Sirene in 191 punti. Al Jazeera ha riferito di aver udito diverse esplosioni a Tel Aviv. Media israeliani: Le sirene ora coprono le aree di Dan, Sharon, Yarkon, Shfela e la Cisgiordania settentrionale

La base aerea di Muwaffaq Al-Salti è stata presa di mira dai missili iraniani nella tarda serata del 10 marzo. Le basi americane sono attualmente sotto attacco a Erbil, Baghdad, Giordania, Dubai, Abu Dhabi e Bahrein. Alle 09:05 ora italiana, attacchi missilistici contro le basi americane in Giordania. Esplosioni udite nel cielo della capitale giordana Amman

Quattro diplomatici iraniani sono stati uccisi in un attacco israeliano a un hotel a Beirut. Abbas Irouvani, Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell’Iran presso le Nazioni Unite, ha annunciato che nelle prime ore di domenica Israele ha compiuto un attacco deliberato all’Hotel Ramada di Beirut, provocando il martirio di 4 diplomatici della Repubblica Islamica dell’Iran.

Un grave incidente di sicurezza si è verificato nel Libano meridionale. La censura non ne consente la pubblicazione. I media israeliani riferiscono che quattro elicotteri di soccorso hanno volato verso la scena e che almeno due soldati israeliani sono rimasti feriti a seguito di un attacco missilistico di Hezbollah. Israele lancia proiettili al fosforo bianco sui villaggi nel Libano meridionale. Contemporaneamente alla nuova ondata di attacchi dell’IRGC contro il regime sionista, Hezbollah in Libano ha lanciato missili e droni verso i territori di Israele. Dichiarazione rilasciata dalla Resistenza Islamica, Hezbollah (6): Alle 10:10 di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, i Mujaheddin della Resistenza Islamica hanno preso di mira per la seconda volta un raduno delle forze dell’esercito israeliano a sud della città di Khiam con una serie di attacchi missilistici.

Nella notte un drone si è schiantato in un villaggio a Erbil. Esplosioni udite all’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. La Resistenza Islamica Irachena prende di mira la base di occupazione statunitense Victoria, all’aeroporto di Baghdad.

Secondo il Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya (Esercito iraniano): “Una raffica di missili “Qadr, Khyber-Shkan ed Emad” ha colpito la Quinta Base Navale statunitense nella regione e le basi di Al-Adid, Al-Adairi e Al-Harir nella regione del Kurdistan iracheno, distruggendo l’infrastruttura operativa dell’esercito statunitense. Invitiamo gli alti funzionari politici e militari degli Stati Uniti a Washington, illusi, a recarsi nella regione invece di chiacchierare e parlare, e ad assistere in prima persona a quanto accaduto”. Ancora alle prime luci dell’11 marzo Erbil è in fiamme colpito il quartier generale dell’opposizione curda iraniana a Erbil,

Un drone colpisce una struttura diplomatica statunitense in Iraq. Tra il 1 e l’11 marzo i Mujaheddin della Resistenza Islamica in Iraq hanno effettuato trentuno operazioni utilizzando decine di droni e missili contro basi di occupazione in Iraq e nella regione. Questo porta il numero totale di operazioni negli ultimi 12 giorni a 291, con la morte di tredici (13) americani e decine di feriti, tra cui gravi.

Sempre dalla Resistenza Islamica in Iraq: “I nostri coraggiosi mujaheddin hanno condotto quattro operazioni speciali contro basi americane dentro e fuori l’Iraq nelle ultime 24 ore”.

Allerta urgente per i residenti del Libano nei seguenti villaggi dalle IDF richiesta evacuazione per: Matriya Al-Shomar, Al-Khrayeb, Arzi (Saida), Al-Zarariyah, Mazraat Al-Wusta, Mazraat Jajim

In Kuwait, Le forze americane hanno perso un aereo MC-12 a seguito di un attacco missilistico a una base in Kuwait. Esplosioni in una base di statunitense in Kuwait. Droni colpiscono la base di Al-Salem in Kuwait.

Il giacimento di petrolio e gas di Shayba in Arabia Saudita è stato colpito udite diverse esplosioni. La scena si è ripetuta l’11 mattina. Violente esplosioni si sono verificate nel nord dell’Arabia Saudita. A quanto pare, si tratta di un attacco dall’Iraq preso di mira il giacimento petrolifero di Shaybah in Arabia Saudita. I media locali affermano che indicano che parte dell’ambasciata americana a Riyadh è irreparabile “dopo un attacco, inclusa la stazione della CIA situata al piano superiore”.

Nella notte nuova ondata di attacchi iraniani contro le strutture statunitensi in Bahrein. Colonne di fumo si alzano da uno degli edifici di Manama, in Bahrein, Secondo alcune fonti, la casa di uno alto funzionario o imprenditore statunitense in Bahrein sarebbe stata presa di mira. Nella mattina, attacco contro le basi americane in Bahrein.

La Guardia Rivoluzionaria Iraniana ha preso di mira i radar americani presso la base aerea di Al Udeida anche l’11 mattina un attacco contro le basi americane in Qatar.

È stata lanciata una minaccia missilistica negli Emirati Arabi Uniti; diverse esplosioni sono state udite ad Abu Dhabi. Abbattuti due droni. Secondo il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, due membri dell’equipaggio di un elicottero Apache degli Emirati sono morti mentre intercettavano un drone dopo la collisione con un drone iraniano, e l’elicottero si è schiantato.

La brigata The True Promise Brigade – irachena/saudita – ha minacciato di colpire l’impianto nucleare di Barakah ad Abu Dhabi Nel frattempo nuove esplosioni hanno scandito la giornata ad Abu Dhabi attacco di droni e missili alle basi di statunitensi ad Abu Dhabi.

Un attacco con drone ha preso di mira gli interessi americani vicino all’aeroporto internazionale di Dubai (DXB). L’aeroporto internazionale è stato evacuato.

L’account Iran Alert Security ha pubblicato una mappa geografica dello stretto di Bab el-Mandeb, suggerendo la chiusura dello stretto in caso di aggressione continua da parte di Stati Uniti e Israele

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno iniziato a vedere segnali che indicano che l’Iran sta prendendo provvedimenti per posizionare mine nel canale di navigazione dello Stretto di Hormuz. La CNN, citando fonti di intelligence statunitensi, riporta: “L’Iran ha piazzato decine di mine nello Stretto di Hormuz negli ultimi giorni”.

L’intelligence statunitense ha iniziato a rilevare segnali che indicano che l’Iran sta adottando misure per collocare alcune delle sue 2.000-6.000 mine navali di origine iraniana, cinese e russa nelle rotte di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, utilizzando imbarcazioni più piccole che possono trasportare da due a tre mine ciascuna, hanno riferito funzionari alla CBS News.

Il British Maritime Trade Operations Authority: “Segnalazione di un incidente a 25 miglia nautiche a nord-ovest di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti”. “Il capitano di una nave portacontainer ha riferito che la nave ha subito danni a causa di quello che si sospetta essere un proiettile sconosciuto”.

Secondo il Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya (Esercito Iraniano): “Non permetteremo l’esportazione di un solo litro di petrolio verso l’America, i sionisti e i loro alleati attraverso lo Stretto di Hormuz. Qualsiasi nave che trasporti petrolio verso l’America, Israele e i loro alleati in questa aggressione sarà un bersaglio legittimo per noi. Aspettatevi un prezzo del petrolio di 200 dollari a breve, perché non riuscirete a salvare il mercato petrolifero con la respirazione artificiale”.

UKMTO segnala che due imbarcazioni sono state attaccate con proiettili a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. Una delle imbarcazioni, a 11 miglia nautiche dalla costa dell’Oman nello Stretto di Hormuz, è stata colpita e l’equipaggio è stato evacuato. La seconda imbarcazione è stata colpita a 50 miglia nautiche a nord-ovest di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Relazioni Pubbliche dell’IRGC: “Gli aggressori americani e i loro alleati non hanno il diritto di attraversare lo Stretto di Hormuz La nave “Express Roam”, di proprietà di Israele e battente bandiera della Liberia, è stata colpita da proiettili iraniani questa mattina dopo aver ignorato gli avvertimenti della Marina dell’IRGC ed essere stata fermata di colpo. Anche la nave portacontainer Mayuree Naree è stata presa di mira dai combattenti iraniani dopo aver ignorato gli allarmi e gli avvertimenti della Marina dell’IRGC e aver insistito nell’attraversare illegalmente lo Stretto di Hormuz”. Comandante della Marina dell’IRGC: All’inizio della guerra, abbiamo dichiarato e dichiariamo ancora che nessuna nave collegata ad aggressori contro l’Iran ha il diritto di attraversare lo Stretto di Hormuz. Se avete dubbi, avvicinatevi e provate.

Mojtaba Khaledi, portavoce della Mezzaluna Rossa iraniana: Quasi 19.734 unità civili e residenziali sono state danneggiate. 16.191 abitazioni sono state prese di mira. 77 centri medici e farmacie, 65 centri educativi e scuole e 16 centri della Mezzaluna Rossa sono stati danneggiati. 7 membri del personale della Mezzaluna Rossa sono rimasti feriti e uno è morto.

Secondo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniano: “Nella fase 37, il maggior numero di missili superpesanti “Khorramshahr” da 2 tonnellate è stato lanciato contro basi americane e israeliane su più livelli e ininterrottamente”. “La fase ha preso di mira per la seconda volta il centro di comunicazioni satellitari di Haila a sud di Tel Aviv, così come le basi militari di Beersheba, Gerusalemme Ovest e Haifa, insieme a obiettivi americani su larga scala a Erbil e alla base del Quinto Corpo dei Marines in questa regione”. Usati anche missili Kheibar da 1 tonnellata.

Anche la base americana di Arifjan, in Kuwait, importante base strategica e logistica per le forze americane nella regione, è stata presa di mira dal lancio di due missili dalla stessa unità missilistica.

Su un missile lanciato contro Israele gli iraniani hanno scritto: “In memoria delle vittime dell’isola di Epstein”.

Khatam al-Anbiya dell’Iran: “Ieri sera, gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno preso di mira una delle nostre banche dopo aver fallito i loro obiettivi militari. Questo atto di guerra illegale e non convenzionale ci ha dato il via libera per colpire i centri economici e le banche americane e israeliane nella regione. Gli americani dovrebbero prepararsi alle nostre azioni di ritorsione. Consigliamo alla popolazione di tenersi ad almeno un chilometro di distanza dalle banche della zona”.

In Iran solo a Isfhan colpiti 14 siti culturali storici. Tra questi Ashraf Hall. Talar-e Ashraf è un palazzo safavide del XVII secolo a Isfahan, in Iran. Governatore di Isfahan: Saddam non ha fatto questo nemmeno durante la guerra in Afghanistan, contro i Mongoli e durante gli 8 anni di Guerra di Difesa Sacra.

Nel pomeriggio è stata lanciata la 39a ondata dell’Operazione True Promise 4 è stata “condotta in nome e in memoria dei martiri del potere, in particolare del Tenente Generale Martire Amir Mousavi, comandante martirizzato dello Stato Maggiore delle Forze Armate, Barmaz Mubarak o Amir al-Mu’minin (AS), contro obiettivi statunitensi nella regione”. Obiettivi: la base elicotteristica di Al-Adairi, infrastrutture chiave della base americana nel porto di Mina Salman, centro della Quinta Flotta dei terroristi americani, incluso il sistema “Leeds”, altamente critico, sono state colpite da missili e droni iraniani. Il campo Patriot, i magazzini di equipaggiamento e i centri di accoglienza e raccolta dei soldati terroristi americani presso le basi navali di Mohammed Al-Ahmad e Ali Al-Salem

In Iraq colpito anche l’ospedale pediatrico per i bambini disabili, gli attacchi missilistici israelo-americani hanno preso di mira l’unica ambulanza dei marines a Hormozgan. L’ambulanza, di stanza al molo Martyr Fatemeh Nik sull’isola di Hormoz, è stata colpita alle 12:15. L’ambulanza marittima viene utilizzata per trasportare pazienti in situazioni di emergenza dall’isola di Hormoz a Bandar Abbas, capoluogo della provincia di Hormozgan.

Attacchi aerei statunitensi/israeliani contro Pakdasht, nel sud-est di Teheran. Due attacchi aerei su Khomeyn, provincia di Merkazi, Iran centrale. Attacchi aerei statunitensi sul porto di Shahid Bahonar, a ovest di Bandar Abbas, nell’Iran meridionale. Gli attacchi aerei su Khomeyn, nell’Iran centrale, due ore fa hanno colpito un’altra scuola femminile, la Shaghayegh Girls’ School. Sulla scuola graffiti riportavano la scritta: “Lunga vita allo Scià”. Attacchi israelo-americani al Bazar di Teheran.

Il Pakistan ha nuovamente minacciato l’Iran citando il suo cosiddetto accordo di mutua difesa con l’Arabia Saudita. “Non c’è dubbio che verremo in aiuto dell’Arabia Saudita, qualunque cosa accada e in qualunque momento”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

