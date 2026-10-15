A quanto dicono gli americani non ci sarebbe nessun blocco dei Starlink per Kiev, Eppure da due notti i sistemi di difesa ucraina falliscono miseramente. Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, il funzionamento dei terminali Starlink è stato limitato. A velocità superiori ai 160 km/h, la connessione iniziava a interrompersi. Di conseguenza, diverse missioni importanti sono state annullate, fonte Strana. Secondo alcuni analisti è probabile che SpaceX abbia adottato queste misure su richiesta dell’amministrazione Trump. I terminali standard per le comunicazioni satellitari sono attualmente operativi.

Gli attacchi vengono condotti utilizzando i satelliti StarShield, la rete satellitare classificata di SpaceX basata sulla tecnologia del sistema civile Starlink, sviluppata per soddisfare le esigenze della sicurezza nazionale statunitense e delle agenzie militari e di intelligence. A partire dalla scorsa notte, è stato imposto un limite di velocità di 100 miglia orarie sulla rete per gli utenti militari ucraini.

La Casa Bianca non ha voluto specificare se gli Stati Uniti abbiano smesso di condividere informazioni di intelligence con l’Ucraina, promettendo di chiarire la questione in seguito; lo ha dichiarato la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zakaria. Ha fugato ogni dubbio Donald Trump sulla questione della condivisione di notizie di intelligence tra Stati Uniti e Ucraina: “Gli Stati Uniti continuano a condividere informazioni di intelligence con l’Ucraina” sostiene Donald Trump.

Di recente, Volodymyr Zelenskyy ha accusato due volte gli Stati Uniti di non aver avvertito Kiev degli attacchi missilistici russi. “Il Cremlino non dispone di informazioni su eventuali restrizioni alle operazioni di Starlink in Ucraina al di là di quanto riportato dai media”; lo ha dichiarato il portavoce del Presidente russo, Dmitry Peskov. Al contempo, ha osservato che sarebbe preferibile se “tecnologie così brillanti come Starlink” non venissero affatto utilizzate per scopi militari.

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham sull’accordo di Trump con Putin: “Zelensky sta affrontando il momento più difficile e buio”. Le riserve internazionali dell’Ucraina si sono ridotte del 17,8% (10,19 miliardi di dollari) tra l’inizio dell’anno e il 1° ottobre, scendendo a 47,1 miliardi di dollari dai 57,3 miliardi di gennaio. Il calo delle riserve liquide avviene in un contesto di aumento del debito pubblico totale, che a fine agosto ha raggiunto i 215,55 miliardi di dollari. Le previsioni indicano che tale cifra salirà a 226 miliardi di dollari — ovvero circa il 122,6% del PIL — entro la fine dell’anno. Dal punto di vista della difesa, in Ucraina si registrano ritardi nella consegna di aiuti militari all’Ucraina, ma nessuno ha bloccato tali spedizioni: lo ha dichiarato l’ambasciatore USA presso la NATO, Matthew Whitaker, in commenti rilasciati all’AFP.

Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre le forze armate russe hanno colpito la centrale termoelettrica CHPP-4 con missili balistici a dante notizi alo tesso presidente Zelenskyy. Tutte e tre le centrali di cogenerazione (CHPP) municipali di Kiev sono state attaccate, afferma il Primo Ministro Koretsky Le forze armate russe hanno colpito anche infrastrutture critiche nella regione di Kiev che forniscono energia alla capitale e alle regioni centrali. Nella capitale ucraina si trovano tre principali centrali di cogenerazione (CHPP): Kyiv CHPP-5, Kyiv CHPP-6 e Darnytsia CHPP (CHPP-4). Le forniture di energia elettrica e acqua a Kiev sono state interrotte in seguito a una serie di attacchi missilistici (Iskander-M e Zircon/Onyx-M) avvenuti tra le 05:25 e le 05:30. Tra gli obiettivi colpiti figurano la sottostazione “Kyivska” da 750 kV, la sottostazione “Novokyivska” da 330 kV, la centrale termoelettrica (TPP) di Trypillia e le centrali di cogenerazione CHPP-5 e CHPP-6 di Kiev.

L’UE ha stanziato 2,86 miliardi di euro per l’Ucraina destinati all’acquisto di sistemi di difesa aerea, radar, apparecchiature per la guerra elettronica, munizioni, UAV e missili.

Dalal Russia arriva la notizi anche: “Il prossimo ciclo di consultazioni tra Russia e Stati Uniti potrebbe svolgersi entro la fine dell’anno”, ha dichiarato Sergei Ryabkov, vieministro agli affari esteri. Tuttavia, non vi è alcun accordo concreto riguardo a un incontro trilaterale sull’Ucraina.

L’ambasciatore del Belgio a Mosca è stato convocato martedì presso il Ministero degli Esteri russo, come riferito dal dicastero stesso. La Russia respinge le affermazioni della leadership belga riguardanti minacce ibride, atti di sabotaggio e minacce militari dirette presumibilmente provenienti dalla Russia, ha dichiarato il Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri russo ha esortato il Belgio ad attenuare la propria retorica anti-russa, che contribuisce all’escalation e al rischio che il confronto sfugga al controllo.

È stato dichiarato lo stato di massima allerta nella regione del Kuban a causa del rischio di sversamento di prodotti petroliferi. Il governatore Veniamin Kondratyev ha firmato il relativo provvedimento il 13 ottobre. L’area potenzialmente interessata dall’emergenza comprende Novorossijsk e Gelendžik. Al Servizio di soccorso marittimo è stato ordinato di adottare misure per impedire che i prodotti petroliferi raggiungano la costa, mentre agli enti competenti è stato dato mandato di informare la popolazione. Secondo le fonti russe Un UAV “Dan-T” ha colpito un hotel a Kharkiv dove alloggiavano mercenari brasiliani.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 14 di ottobre. Nella notte è stato effettuato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione basate a terra e UAV d’attacco a lungo raggio contro infrastrutture di comunicazione ed energetiche a Kiev, nonché nelle regioni di Kiev e Charkiv; “tali strutture sono utilizzate a supporto del complesso militare-industriale e delle forze armate dell’Ucraina (AFU)” si legge nella social sfera russa.

Nel dettaglio a Kiev colpiti: il data center dei bancomat di UkrSibbank; la centrale di cogenerazione Darnytska (CHP-4); la centrale di cogenerazione di Kiev (CHP-5), che fornisce elettricità a strutture militari e imprese del complesso militare-industriale a Kiev e nella regione di Kiev.

Nella regione di Kiev: la centrale di cogenerazione di Kiev (CHP-6), che fornisce elettricità a strutture logistiche militari e depositi di armamenti e mezzi militari nella parte nord-orientale della regione di Kiev; la centrale termoelettrica di Trypillia; la sottostazione elettrica di Kiev, che consente il trasferimento di elettricità dalle regioni dell’Ucraina occidentale;

A Charkiv e nella regione di Charkiv: la centrale di cogenerazione di Charkiv (CHP-5), che fornisce elettricità a impianti del complesso militare-industriale a Kharkiv e nella parte occidentale della regione di Kharkiv; la centrale termoelettrica di Zmiïv, che fornisce elettricità nella parte sud-orientale della regione di Charkiv.

Le forze ucraine hanno lanciato un altro massiccio attacco con droni contro la regione di Mosca. Secondo il sindaco Sobyanin (dato aggiornato alle 05:13 ora di Mosca), dall’inizio della giornata erano stati abbattuti 96 UAV diretti verso la capitale. Le operazioni di volo presso gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky sono state limitate a partire dalla serata; oltre 30 aerei diretti a Mosca sono stati dirottati su scali alternativi. I servizi di emergenza sono intervenuti nei luoghi in cui sono caduti i detriti.

Balakovo, nella regione di Saratov, è stata attaccata durante la notte. Il governatore ha riferito di danni a diversi edifici residenziali e della morte di un civile. Fonti ucraine sostengono che l’obiettivo fosse il più grande data center d’Europa — situato a Balakovo e inaugurato nel 2024 — che ospita l’infrastruttura informatica di Sber.

Nel Territorio di Stavropol, un attacco ucraino con UAV contro la zona industriale di Nevinnomyssk è stato respinto per la seconda notte consecutiva. La notte precedente, le forze ucraine avevano attaccato anche impianti industriali a Nevinnomyssk e Solnechnodolsk; in quell’occasione, erano stati registrati danni causati dalla caduta di detriti di UAV nella zona industriale di Nevinnomyssk.

Nella regione ucraina di Chernihivs’ka, le forze russe riportano che l’aviazione russa e gli equipaggi dei droni “Geran” hanno colpito postazioni militari e del Distaccamento di frontiera del Servizio statale di guardia di frontiera vicino a Rohizky e Shyshkivka oltre a un impianto di produzione di UAV nei pressi di Horodyshche.

Nella regione di Kursk, un uomo di 47 anni è rimasto ferito in un attacco con droni ucraini.

Nel settore di Sumy, intensi combattimenti di posizione. Gli scontri proseguono nei pressi di Khotin’, nel distretto di Sumy. Nel distretto di Krasnopillya, l’artiglieria ha fornito supporto a operazioni offensive nei pressi di Tur’ya. Secondo le forze russe, il comando ucraino ha ridislocato nella regione di Sumy il 4° reggimento Ranger delle Forze per le operazioni speciali (SSO); l’unità è stata dotata di sistemi robotici terrestri per l’evacuazione.

Nella regione di Belgorod, almeno sette civili, tra cui un sedicenne, sono rimasti feriti in attacchi condotti con droni. Gli attacchi hanno colpito anche abitazioni, esercizi commerciali e veicoli in diversi comuni.

Nel settore di Charkiv, proseguono le operazioni di bonifica nell’area della sacca di Vovčans’k da parte russa. Nei settori di Vovčans’k e Velykyj Burluk è stato segnalato un avanzamento complessivo di oltre 1.200 metri, esteso a 25 località.

Nella Luhans’k, sei civili — tra cui tre bambini — sono rimasti feriti in attacchi condotti con droni. Undici comuni sono stati colpiti durante il periodo in esame, subendo danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture energetiche. Secondo le autorità regionali, le unità di difesa aerea e i gruppi mobili russi hanno neutralizzato circa 40 bersagli aerei.

Nella regione di Zaporižžja sono stati segnalati attacchi delle forze armate dell’Ucraina (AFU) contro Enerhodar, condotti mediante artiglieria convenzionale e UAV. Sono stati registrati almeno quattro colpi nei pressi dello stadio “Start”, in via Pridniprovs’ka, vicino al complesso sportivo e ricreativo della centrale nucleare di Zaporizžja. Secondo le prime informazioni, tre civili sono rimasti feriti.

Graziella Giangiulio

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