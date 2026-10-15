ISRAELIRANWAR. Quarto giorno consecutivo per la marina iraniana di testi missilistici, colpite altre due navi a Hormuz. Bab el-Mandeb resta sotto l’occhio Houti. Riyadh via Muscat chiede una tregua a Sanaa

Donald Trump non ha sciolto le riserve, né sugli Houthi né sull’Iran: sugli Houthi: “Si stanno comportando male. Non dirò se ho preso una decisione”. E ancora: “Presto prenderemo una decisione riguardo all’Iran”. Il Presidente Trump ha salutato il blocco dello Stretto di Hormuz — attuato dalla Marina statunitense — come un “traguardo storico”, descrivendolo come un “impenetrabile muro d’acciaio”, e si è congratulato con la Marina per il suo 251° anniversario. Peccato però che l’Iran ha piantato nuove mine e anche nella giornata del 14 e 15 ottobre sono state colpite nuove navi dalla marina dei Pasdaran nello stretto di Hormuz.

Il presidente israeliano Isaac Herzog. Ieri in Azerbaijan per incontrare imprevidente Ilham Aliyev. Il primo ministro di Israele Benjuamin Netanyahu: “I nostri nemici stanno valutando di metterci alla prova in questi giorni, alla vigilia non elezioni. Li avverto che siamo pronti a qualsiasi scenario, incluso quello che viene definito un “colpo di stato””. Il timore seco do il primo ministro è di attacchi durante il periodo delle elezioni.

L’ex capo del servizio di sicurezza israeliano Shin Bet, Ronen Bar, ha intentato una causa per diffamazione contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e ha reso pubblici gli avvertimenti inviati al premier prima del 7 ottobre, sostenendo che Netanyahu li avesse ignorati. Nella causa legale, Bar ha rivelato di aver raccomandato l’eliminazione di Sinwar, ma che fu Netanyahu a opporsi all’operazione. La reazione del Primo Ministro Netanyahu alla versione dei fatti fornita dall’ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar: “Ronen Bar, che la notte del 7 ottobre vide i segnali di quanto stava accadendo e non mi chiamò, oggi sostiene di non aver avuto il mio numero di telefono. Ronen, dici sul serio? Avevi il mio numero di telefono di servizio e avresti potuto chiamarmi immediatamente, proprio come fanno tutti i vertici dell’apparato di sicurezza. La mia scorta dello Shin Bet — i tuoi uomini, che sono con me 24 ore su 24 — avrebbe potuto raggiungermi nel giro di pochi minuti. Quante vite avremmo potuto salvare se solo avessi chiamato in tempo?”

Il Primo Ministro iracheno Ali al-Zaidi ha invece incontrato il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita.

L’ex ambasciatore iraniano a Beirut, Mojtaba Amani, commentando l’esplosione del cercapersone: ““Prima che il mio cercapersone esplodesse, è apparso un messaggio: “Hai un messaggio urgente”. Sul display del cercapersone si leggeva: “Premi il pulsante per visualizzare il messaggio”. “Nel momento in cui ho premuto il pulsante, il cercapersone è esploso”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Sayyid Abbas Araghchi e il Ministro degli Esteri omanita Sayyid Badr Albusaidi hanno avuto un colloquio telefonico sugli ultimi sviluppi regionali, inclusa la situazione in Yemen, discutendo delle modalità per raggiungere pace e stabilità nella regione.L’Iran, nel frattempo, sta cambiando tattica e intensifica gli attacchi alle navi in ​​vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 14 ottobre. Un edificio sarebbe crollato in via Nachalat Binyamin a Tel Aviv; al momento si segnalano tre vittime. L’individuo che si sarebbe infiltrato nell’aeroporto di Ramon, in Israele, è stato ucciso in seguito a scontri avvenuti sul posto.

Continuano le incursioni e i bombardamenti sulla Striscia di Gaza e in Cisgiordania: fuoco di artiglieria ostile colpisce aree nel Jabal Amel; esplosioni udite a Iqlim al-Tuffah. A Gaza: 4 morti a seguito di fuoco dell’”esercito” israeliano in 24 ore. Esplosione a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza.

Dei coloni avrebbero aggredito alcuni raccoglitori di olive vicino al villaggio di Tal, a sud-ovest di Nablus. Le forze di israeliane continuano le incursioni nel campo di Jalazone, a Ramallah.



In Libano sono stati segnalati attacchi aerei israeliani su Kfar Tibnit, Wadi al-Hujeir e nelle aree periferiche di Shaqra. È stato segnalato fuoco di artiglieria israeliana su Wadi Zibqin, Al-Mansouri, Kfar Tibnit, Beit Yahoun, Ayta al-Jabal, Khiam, Al-Jarmaq, Hadatha, Haris, nonché nelle zone periferiche di Mayfadoun e Zawtar al-Sharqiya. L’area di Mayfadoun sarebbe stata colpita da artiglieria e proiettili illuminanti.

Colpita anche la Siria: due elicotteri israeliani avrebbero sorvolato a bassa quota diverse aree del governatorato di Quneitra e della zona rurale occidentale di Daraa, nel sud della Siria. Fonti locali siriane hanno riferito di un attacco armato contro una pattuglia di sicurezza sulla strada di Salamiy – strada Athriya, in concomitanza con un attacco a un posto di blocco nella zona rurale orientale di Hama. Rapporti successivi hanno riferito che tre membri delle forze di sicurezza sono rimasti uccisi dopo essere stati presi di mira da assalitori ignoti. Fonti locali di Quneitra sostengono che le forze israeliane bombardano con artiglieria pesante Tal Al-Hamriya, alla periferia del villaggio di Trunje, nella zona rurale a nord di Quneitra.

Un ordigno esplosivo diretto contro un reparto militare iracheno alla periferia di Kirkuk avrebbe ucciso un generale di brigata e un soldato, ferendone altri due.

Proseguono gli attacchi missilistici contro il territorio saudita. Sono state segnalate nuove esplosioni a Riad. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto un missile balistico sopra una città Dhahran, dove ha sede la Saudi Aramco, colpite strutture ARAMCO. Lo Yemen ha attacato la Provincia Orientale dell’Arabia Saudita. L’Arabia Saudita il13 sera ha evacuato diversi aeroporti. Allarmi a Khobar, nella Provincia Orientale. Sono state segnalate molteplici attività di difesa aerea a Khobar, Dhahran, Dammam e Abha. Sana’a bombarda le strutture petrolifere saudite con missili a grappolo. Evacuazione del Palazzo Al-Yamamah.

Le Immagini satellitari del 14 ottobre confermano lo scoppio di un vasto incendio nell’Arabia Saudita orientale in seguito a un attacco yemenita. Filmati che circolano online mostrano colonne di fumo levarsi da uno degli impianti di Aramco a Dhahran.

Nella mattina del 14 ottobre ancora attacchi di rappresaglia yemeniti contro l’Arabia Saudita. Tre elicotteri sauditi sono decollati poco fa dall’aeroporto di Riad, apparentemente diretti verso una piazzola per elicotteri vicino ad Al-Kharj. Un attacco yemenita starebbe prendendo di mira Riad, mentre un altro attacco delle forze armate yemenite è diretto contro il governatorato di Al-Kharj. Sono state udite anche due forti esplosioni tra Riad e Al-Kharj, in Arabia Saudita. Pochi minuti fa, sarebbero state prese di mira le strutture della Aramco nella Provincia Orientale dell’Arabia Saudita. Segnali preliminari suggeriscono che gli attacchi potrebbero intensificarsi nelle prossime ore.

Abu al-Baraa, comandante della 17ª Brigata Amaliqa (formazione mercenaria separatista del sud), è stato ucciso in un attacco balistico di AnsarAllah contro il suo veicolo sul fronte di Bab al-Mandab.

Nella tarda serata del 13 ottobre Ansar Allah ha continuato a eliminare le forze della coalizione filo-governativa sostenuta dall’Arabia Saudita su diversi fronti. I combattimenti per la città di Taiz sono in corso. Rapporti recenti indicano un’avanzata verso la periferia occidentale della città.

Le forze yemenite avrebbero liberato il posto di blocco di Al-Hanjar, all’ingresso occidentale di Taiz, e rimosso i manifesti di Abu Sala’ah Al-Alimi. Secondo le notizie, il fronte di Wadi Al-Dhabab è stato completamente sgomberato, con le forze che hanno raggiunto il posto di blocco di Al-Hanjar e la prigione centrale. Le forze yemenite sarebbero giunte anche al cimitero di Jabalayn a Taiz e si starebbero preparando ad assaltare il Monte Han, a ovest della città, muovendo da tre direzioni.

AnsarAllah, sta avanzando lungo l’autostrada Taiz-Aden, e ha creato una testa di ponte nel distretto occidentale di Al-Mudhaffar (Taiz) dopo aver preso il controllo del posto di blocco di Al-Hanjar e della prigione centrale. Più a sud, AnsarAllah avrebbe proseguito l’avanzata nella regione montuosa di Jabal Sabr (area di Sabir Al-Mawadim), conquistando il villaggio di Aqan e altri piccoli insediamenti nei pressi dello svincolo di Al-Misrakh.

Secondo alcune notizie, un messaggio saudita è giunto a Sana’a tramite la mediazione dell’Oman; l’Arabia Saudita avrebbe richiesto un cessate il fuoco e una tregua di un mese per raggiungere un’intesa e un accordo con Sana’a.

Secondo quanto riferito, attacchi aerei sauditi hanno colpito le aree di Malbiyah e Shatin, nel distretto di Al-Mudarbah, nel tentativo di arrestare l’avanzata delle forze yemenite dalla zona di Lower Mudarbah verso Shatin. Aerei da guerra sauditi avrebbero preso di mira con fuoco di artiglieria alcune aree del distretto di confine di Shada, nel governatorato di Saada; attacco aereo contro la Yemeni Oil Company nell’area di Sabaha, nel distretto di Bani Matar, a ovest di Sana’a. E ancora aerei da guerra sauditi hanno condotto 10 attacchi aerei contro depositi di carburante presso il porto di Hodeidah.

Il centro britannico per il commercio marittimo ha segnalato un attacco contro una nave portacontainer nello Stretto di Hormuz. Si tratta del secondo attacco a una portacontainer nelle ultime 24 ore, che si aggiunge agli attacchi contro le petroliere.

Nel pomeriggio del 14 ottobre, la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato che una nave portacontainer, che trasportava oltre 2.500 container, è affondata a sud dello Stretto di Hormuz dopo aver urtato una mina navale mentre tentava di percorrere una rotta non autorizzata e pericolosa. Secondo l’IRGC, a seguito dell’esplosione è scoppiato un incendio a bordo e la nave è affondata martedì mattina. L’IRGC ha inoltre avvertito le imbarcazioni e i pescatori locali di prestare attenzione a causa dei container alla deriva sparsi in acqua.

Nel frattempo, l’UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ha emesso quattro nuove allerte relative a distinti incidenti nello Stretto di Hormuz il 13 ottobre, segnalando che una petroliera e tre navi portacontainer sono state colpite da proiettili non identificati. Vanguard Tech, una società di intelligence marittima, ha identificato le navi come i portacontainer *GFS Pride*, *GFS Giselle* e *Al Saadiyat*, oltre alla petroliera *Alfonso*. Questi ultimi incidenti portano a 24 il numero totale di allerte emesse dall’UKMTO questo mese, oltre a tre avvisi riguardanti lo Stretto di Hormuz.

Il 14 pomeriggio secondo quanto riferito, da fonti iraniane, due navi nello Stretto di Hormuz sono state colpite da missili dell’IRGC.

Un funzionario militare statunitense ha riferito alla Reuters che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha iniziato a impiegare osservatori non armati a bordo di piccole imbarcazioni per individuare potenziali bersagli nello Stretto di Hormuz, incluse navi da guerra USA, in seguito agli attacchi americani che avrebbero distrutto una parte significativa dell’infrastruttura radar iraniana. Lo stesso rapporto indicava che, durante un incidente avvenuto la settimana precedente, le forze statunitensi avevano intercettato e distrutto un’imbarcazione a vela presumibilmente utilizzata per trasmettere informazioni di puntamento all’IRGC. Non sono stati segnalati feriti.

Continuano gli scontri tra i ribelli del Sistan e le forze iraniane. Un morto nelle fila iraniane durante gli scontri nella regione di Koorin, nel Sistan e Baluchistan. Un agente di polizia è morto in ospedale per le ferite riportate a seguito di un attacco terroristico contro un veicolo della polizia nella contea di Mehrestan, nella provincia del Sistan e Baluchistan. Gli agenti hanno opposto resistenza e ingaggiato uno scontro a fuoco, costringendo infine gli assalitori armati alla fuga. In un episodio separato, è stato segnalato un attacco terroristico armato diretto contro la comandante dell’unità femminile dei Basij nella contea di Mehrestan. Muore, Afsaneh Aqila, membro donna dell’IRGC e comandante dell’unità femminile “Shahideh Afzal” a Mehrestan, caduta martire in un attentato terroristico.

Un sistema di difesa aerea a est di Teheran ha abbattuto un drone. Ali Sina Mostafavi, condannato per “terrorismo armato affiliato al movimento monarchico e agente del nemico americano-sionista,” recita la condanna, è stato giustiziato mediante impiccagione a Kerman. Le autorità hanno dichiarato che l’uomo aveva condotto diverse operazioni armate, tra cui sparatorie che avevano causato il ferimento di civili, e aveva trasmesso a reti ostili filmati dei punti di impatto dei proiettili e altro materiale.

L’Iran ha effettuato lanci sperimentali di missili per il quarto giorno consecutivo. Non solo, in un comunicato, la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) afferma di attendere l’ingresso di navi militari statunitensi nello Stretto di Hormuz per poterle affondare. “Se tutti ci stringessero la mano, la sicurezza sarebbe garantita. Il loro obiettivo è saccheggiare le ricchezze delle popolazioni musulmane della regione”.

“Affronteremo con decisione qualsiasi nemico tenti di sopraffarci. Attendiamo che una delle loro portaerei si addentri nelle acque del Golfo Persico — non all’ingresso dello Stretto di Hormuz, né al di fuori di esso, ma che vi entri davvero — per affondarla proprio qui. Fatevi avanti: i nostri combattenti contano i giorni, istante dopo istante, in attesa che ciò accada.”

Il candidato alla carica di Ministro della Difesa, Mehrdad Akhlaqi, ha incontrato il Comandante in Capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), il Maggior Generale Ahmad Vahidi, per discutere del rafforzamento della cooperazione tra il Ministero della Difesa e l’IRGC, della prosecuzione della produzione bellica di equipaggiamenti e armamenti e del sostegno alle Forze Armate.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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