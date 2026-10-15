CINA. Gli agenti IA di Pechino alla conquista dei mercati

Il Global Times, la voce internazionale del Quotidiano del Popolo (Renmin Ribao) riferisce che le big tech cinesi stanno accelerando i propri sforzi nel settore degli agenti personali di intelligenza artificiale, a testimonianza di una rapida “transizione del settore IA cinese verso applicazioni concrete e implementazioni commerciali”.

Quello degli agenti personali di IA è, secondo CBNData (una delle principali agenzie cinesi di ricerca sul mercato dei consumi e fornitore di servizi di crescita digitale) è un settore che nell’ultimo mese è in notevole fermento. Si tratta nel caso specifico di un software avanzato che dovrebbe essere in grado di comprendere un obiettivo generale, pianificare, utilizzare strumenti esterni e risolvere problemi in autonomia.

CBNData sottolinea come il vero anno della svolta per gli agenti IA, in Cina, sia stato il 2025 quando “appassionati di tecnologia che facevano a gara per ottenere i codici di invito per Manus” (software lanciato dall’azienda cinese con sede a Singapore Butterfly Effect), e continuato nel 2026 con l’uscita di OpenClaw (un agente IA gratuito ed opensource sviluppato dal programmatore austriaco Peter Steinberger). Secondo l’agenzia cinese dietro le scommesse sugli agenti IA si celerebbe l’ambizione di tutti gli attori coinvolti di “porre fine all’era delle interfacce basate su chatbot e conquistare il punto di accesso principale alla prossima generazione di vita digitale”. CBNData rileva, inoltre, che nonostante l’attenzione ricevuta dal grande pubblico grazie a queste due “ondate” il consumatore finale non aveva ancora ben chiaro cosa effettivamente facesse un agente, ma adesso, continua l’agenzia cinese, che questa tecnologia ha raggiunto la soglia critica che porta al consumo di massa, il focus si è spostato dal confronto dei punteggi dei modelli e dei modelli di chatbot superiori, all’accesso alla prossima generazione di IA.

Il lancio di “Muse” da parte di Meta ed il suo enorme successo (in base a quanto riportato da CBNData “in soli 13 giorni ha registrato oltre 2,5 milioni di download tra Stati Uniti e Canada e ha raggiunto 642.000 utenti attivi giornalieri”) e la buona reazione dei mercati finanziari, secondo l’agenzia cinese avrebbe portato i principali attori del settore IA a precipitarsi sui “blocchi di partenza”, trasformando quello degli agenti IA in un vero e proprio campo di battaglia. CBNData evidenzia poi che la vera innovazione di “Muse” sta nello “spostamento decisivo delle capacità dell’IA: non più semplice conversazione basata su domande e risposte, ma esecuzione concreta di attività”.

Dopo l’8 settembre, data di lancio di “Muse”, l’agenzia di ricerca cinese riferisce che anche altri attori hanno presentato i propri prodotti: il 28 settembre Manus ha presentato lanciato “Cue”, “un’app di agenti personali che dota ogni agente di un proprio indirizzo e-mail, numero di telefono, portafoglio digitale e persino di un computer dedicato basato su cloud”; il 30 settembre OpenAI, invece, ha presentato ufficialmente “Dots”,ognuno dei quali “opera in un ambiente cloud indipendente e sfrutta l’ecosistema di plugin di ChatGPT per connettersi a oltre 4.000 applicazioni, essendo in grado di monitorare attività in background a lungo termine e di fornire in modo proattivo aggiornamenti sui progressi tramite canali come SMS e Slack”.

Per quanto riguarda la Cina, invece, CBNData riporta che il 22 settembre durante la conferenza stampa Apsara, Alibaba ha annunciato l’accelerazione dello sviluppo di “Qwen Personal Agent”, “spostando esplicitamente il focus dal concetto di «utenti che utilizzano Qwen» a quello di «il mio Qwen»”, riferendo, inoltre, che secondo il responsabile del prodotto Qwen, Zheng Sishou, “l’azienda sfrutterà le capacità di agenti autonomi della serie di modelli Qwen 3.8 per offrire servizi intelligenti, continui e personalizzati a 300 milioni di utenti”.

Secondo l’agenzia cinese, la risposta di Bytedance è stata “più diretta”, con il suo assistente IA, “Doubao”, che starebbe accelerando il rilascio delle proprie funzionalità di agente personale. In particolare sarebbero in corso dei piani per integrare il pacchetto “Spell” con “Duobao”, un integrazione che “sarà gestita congiuntamente dal team del progetto Spell e dal team di IA conversazionale di Doubao, con un lancio previsto per il prossimo futuro”. Per quanto riguarda Tencent, CBNData riferisce che il servizio “Yuanbao” si starebbe apprestando a lanciare un agente IA personale (anche se non sono stati ancora definiti la data di lancio ed il formato del prodotto), mentre il prodotto “LightVela” (sviluppato dal team Lightweight Cloud di Tencent) è entrato in fase di test a maggio con la versione beta rilasciata ad agosto e si propone come “un assistente AI basato su cloud e sempre attivo (always-on)”. Sia il Global Times che CBNData riferiscono che LightVela è stato presentato come “un prodotto di hosting per agenti basati su cloud, consente agli utenti di configurare i propri agenti intelligenti nel cloud. Tali agenti rimangono online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supportano la memoria a lungo termine nonché modelli e funzionalità personalizzati, e accettano comandi tramite piattaforme come WeChat, WhatsApp, Discord e Slack”. Secondo l’agenzia cinese “se queste notizie fossero confermate, Yuanbao sembrerebbe ricalcare Muse, mentre LightVela si porrebbe in concorrenza con Dots di OpenAI”.

Il Global Times aggiunge, in base ai dati raccolti da Sina Technology, che la versione aggiornata di LingGuang (l’agente personale AI lanciato nel 2025 da Ant Group, società appartenete al conglomerato di Alibaba) abbia portato ad “un agente personale nativo IA dotato di memoria a lungo termine e capacità di svolgere compiti in modo proattivo. Il tabloid cinese riporta inoltre che i test interni di LingGuang 2.0 vertono “su attività a lungo termine che coinvolgono molteplici variabili che gli utenti comuni potrebbero trovare difficili da monitorare continuamente”.

CBNData, tornando alla competizione tra le big tech, sia cinesi che statunitensi in questo settore, sottolinea che “il limite massimo di capacità di un agente personale non è mai determinato dai parametri del modello generale in sé, bensì dal numero di applicazioni a cui può connettersi, dal numero di scenari che può gestire e dalla quantità di dati che può gestire”. L’agenzia cinese evidenzia che gli agenti IA “si basano sulle loro capacità di elaborazione delle transazioni, e il fondamento di queste capacità risiede nell’ecosistema”, sottolineando come maggiore è il numero di servizi a cui questo può connettersi “maggiore diventa la dipendenza dell’utente da esso”.

In questo contesto, CBNData sottolinea che le aziende cinesi “sia di vantaggi naturali sia di sfide strutturali” ponendo l’accento sul fatto che il vantaggio di queste società può trasformarsi anche in un grande ostacolo poiché “la maggior parte dei servizi essenziali in Cina sono confinati all’interno delle rispettive app”, ma un “maggiordomo” virtuale richiede anche le chiavi per aprire ogni porta. A tal proposito CBNData fa l’esempio dei problemi riscontrati da Doubao Mobile Assistant sul Nubia NaviX Ultra che fare i conti con le operazioni limitate all’interno delle “superapp” Weixin (WeChat) e Taobao e con le funzionalità più attese dell’agente IA ostacolate “dalla mancanza di volontà di collaborazione da parte dei partner dell’ecosistema”.

L’agenzia cinese sottolinea, poi, come sia la commercializzazione a determinare la durata di un prodotto, ponendo l’accento sul fatto che “prime due ondate dell’era degli Agenti non sono riuscite a raggiungere il mercato di massa, non solo perché le forme di prodotto erano immature, ma anche per la mancanza di un modello di business chiaro e sostenibile”. In questo caso, però, CBNData rileva che in questa seconda ondata “i principali attori del settore hanno progettato i loro percorsi di commercializzazione fin dalle prime fasi dello sviluppo del prodotto” guidando il lancio dei propri prodotti “con una chiara logica di business”. Un altro punto evidenziato da CBNData, dopo aver elencato alcune delle possibili vie che potrebbero seguire le aziende cinesi del settore è il fatto che la competizione nel campo degli agenti personali IA sia una maratona e “non una gara sui cento metri” con “il vero vincitore che verrà determinato dalla solidità dell’ecosistema e dalla solidità della commercializzazione”.

Concludendo l’articolo dell’agenzia cinese di ricerca sul mercato dei consumi e fornitore di servizi di crescita digitale si focalizza sul fatto che questa nuova “ondata” di agenti personali IA rappresenta una svolta “che segna il passaggio dell’IA generativa dall’era della conversazione a quella dell’azione intelligente” ribadendo che chiunque riesca a “radicare saldamente il proprio ecosistema e a percorrere con successo la strada della commercializzazione potrà alla fine aggiudicarsi il biglietto d’ingresso alla prossima generazione di IA”.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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