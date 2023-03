UKRAINERUSSIAWAR. Russia-Ucraina: le radici del conflitto e un anno di guerra

A distanza di un anno dallo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, su Cusano Italia Tv è stato fatto un approfondimento in merito

A Spasso nel Tempo, la grande storia su Cusano Italia TV (Ch. 264 del digitale terrestre): in onda tutti i martedì alle ore 20.30. Con Fabio Camillacci una puntata speciale dedicata a un anno di guerra tra Russia e Ucraina. Ospiti: Antonio Albanese (Direttore AgcNews.eu), Graziella Giangiulio (Condirettore Agcnews.eu) e il tenente Pasquale Trabucco (Presidente del Comitato per il Ripristino del IV Novembre come Festa Nazionale).

Quindi una puntata a metà tra storia attualità perché sono stati analizzati alcuni punti storici legati alle radici del conflitto e altri più pertinenti a quelle che sono le fasi recenti di questa guerra.

Riflettori puntati sul conflitto scatenato da Vladimir Putin il 24 febbraio 2022. Riviviamo quel giorno con gli annunci del leader del Cremlino, la replica del presidente ucraino Zelensky e le parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. E poi un salto nel passato dalla Rus’ di Kiev (entità monarchica medievale degli Slavi orientali, sorta verso la fine del IX secolo), alle due Guerre Mondiali, passando per l’impero zarista. Ma anche analisi storiche e geopolitiche tra passato, presente e futuro. Immagini storiche ed esclusive da non perdere.

È stata anche l’occasione per riflettere su come sono cambiati i vari attori protagonisti: Putin e Zelensky su tutti. In particolare il direttore della rivista di geopolitica e storia Agcnews.eu Antonio Albanese, si è soffermato sulla figura del presidente ucraino , parlando dello Zelensky di ieri e quello di oggi.

