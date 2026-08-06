UKRAINERUSSIAWAR. Russia: cambia la Difesa, unico comando per la logistica con a capo Solodchuk, introduzione del comando Droni, Lyamin al comando. Trump dice no a Zelenskyy per i Patriot: esaurite le scorte

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto la richiesta di Volodymyr Zelenskyy di 300 missili antiaerei guidati per il sistema di difesa aerea Patriot, citando l’esaurimento delle scorte statunitensi e la necessità di garantire la sicurezza in Medio Oriente, secondo quanto riportato dal Financial Times.

L’Unione Europea ha interrotto a partire dal 5 agosto la concessione della protezione temporanea ai cittadini ucraini soggetti al servizio militare, secondo quanto riportato sul sito web del quadro giuridico dell’UE. Questa misura è stata introdotta a causa di cambiamenti nelle “esigenze di difesa” di Kiev. Un comunicato del Ministero dell’Interno ceco ha affermato che i richiedenti dovranno dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi militari per ottenere la protezione temporanea. La nuova norma si applicherà solo ai nuovi richiedenti e non riguarderà gli ucraini che già godono di protezione temporanea nei paesi dell’UE.

“L’UE ha ricevuto la quinta tranche di 1,4 miliardi di euro di entrate derivanti dai beni russi congelati e ha promesso di trasferirli a Kiev”, ha annunciato von der Leyen.

Ex alti funzionari dei paesi E3 (Regno Unito, Francia e Germania) hanno incontrato funzionari russi a Vienna per discutere possibili termini per colloqui di pace volti a porre fine alla guerra in Ucraina, secondo quanto riportato da Bloomberg. Secondo le fonti dell’agenzia, il team negoziale comprendeva l’ex consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito Tim Barrow, l’ex segretario di Stato tedesco Markus Ederer e il diplomatico francese Pierre Vimont. Non hanno rivelato il nome dell’ex funzionario russo presente all’incontro. Alla fine di luglio, il presidente azero Ilham Aliyev ha annunciato un incontro segreto a Baku tra ex funzionari russi e tedeschi. Il Cremlino ha rifiutato di commentare la dichiarazione di Aliyev.

Incidente di sicurezza registrato poco prima della mezzanotte del 4 agosto presso l’aeroporto di Lipsia/Halle dove un drone è stato ritrovato a terra presso. Al suo interno era attaccato un carico: una massa non identificata con un detonatore. Gli investigatori sospettano si trattasse di un ordigno esplosivo. Il drone con il detonatore è stato localizzato nelle immediate vicinanze di un aereo da trasporto ucraino An-124. 150. La polizia tedesca ha schierato esperti artificieri e ha pianificato di far esplodere in modo controllato il drone. Secondo quanto riportato dai media, è stato impiegato un robot per la disattivazione di ordigni esplosivi a controllo remoto. Non è ancora noto se l’esplosione sia effettivamente avvenuta. La polizia non esclude l’ipotesi di un sabotaggio. Sono in corso le ricerche per individuare il pilota del drone. La NATO ha confermato che si trattava di un drone carico di esplosivo con detonatore.

Secondo un sondaggio KIIS, il livello di sfiducia degli ucraini nei confronti di Zelensky è aumentato del 6% rispetto a maggio, raggiungendo il 40%.

Il presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, ha dichiarato che l’Ucraina aprirà presto una rappresentanza al Parlamento europeo. Secondo Stefanchuk, ciò dovrebbe rafforzare la cooperazione parlamentare con l’UE e sostenere il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, Mychajlo Drapatyj, ha ordinato un’indagine sul 225° Reggimento d’Assalto Indipendente a seguito di un’inchiesta giornalistica su possibili “distaccamenti di blocco”. Le forze armate ucraine hanno dichiarato che, se le accuse saranno confermate, i responsabili saranno chiamati a risponderne.

Volodymyr Zelenskyy ha approvato nuove operazioni dell’SBU e ha ordinato la continua opera di risanamento del Servizio. “Un rapporto sulle nostre operazioni per contrastare l’aggressione russa. Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina sta ottenendo buoni risultati e oggi ho approvato nuove operazioni”, ha dichiarato Zelenskyy. Secondo il Presidente, Oleksandr Poklad ha anche presentato un rapporto sulle priorità dell’SBU per il mese di agosto. Zelenskyy ha aggiunto di aver approvato ulteriori misure per risanare la struttura interna del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina.

NABU e SAPO hanno formulato nuove accuse contro l’ex ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishyna. L’Alta Corte Anticorruzione sta scegliendo una misura preventiva nei suoi confronti, secondo l’Anti-Corruption Action Center. I dettagli delle nuove accuse non sono stati resi noti. Si segnala solo che la difesa di Stefanishyna ha richiesto il rinvio dell’udienza.

In precedenza, i media ucraini avevano riportato che Zelenskyyy aveva rimosso Stefanishyna dal suo incarico di ambasciatrice negli Stati Uniti. Secondo Politico, è implicata in un caso di appropriazione indebita di 2,5 milioni di grivne dal Ministero della Giustizia e di acquisizione illegale di beni statali.

Sulla linea del fronte Vyacheslav Demchenko, rappresentante del Servizio di Guardia di Frontiera ucraino riferisce che: “La Russia sta pianificando un’invasione attraverso la regione di Chernihiv: ci sono dati di intelligence a supporto”, Demchenko. “Se la Russia schiera sistemi missilistici nordcoreani sul suo territorio per colpire l’Ucraina, questi verranno distrutti”, afferma il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha

L’azienda svizzera mineraria Ferrexpo sospende la produzione di minerale di ferro a causa degli attacchi russi ai porti ucraini. Il 28 luglio, Ferrexpo ha sospeso le spedizioni di esportazione attraverso il Mar Nero.

In Russia si sta intensificando il lavoro per la Commissione elettorale in vista delle elezioni Centrali. La Commissione ha effettuato un sorteggio e ha approvato l’ordine di collocamento degli 11 partiti registrati nella scheda elettorale per le prossime elezioni della Duma di Stato. 1. Russia Unita; 2. Yabloko; 3. Partito Liberal Democratico della Russia;4. Partito della Democrazia Diretta; 5. REP “Verdi”; 6. Una Russia giusta; 7. Rodina; 8. Partito Comunista della Federazione Russa; 9. Partito dei Pensionati; 10. Comunisti russi; 11. Nuove persone. La votazione si svolgerà dal 18 al 20 settembre.

Molte le novità dal Cremlino: il Presidente Vladimir Putin ha firmato una legge che semplifica l’immatricolazione dei veicoli nella DPR, nella LPR e nelle regioni di Zaporižžja e Cherson. L’immatricolazione non richiederà più il libretto di revisione, documenti doganali o il rispetto di requisiti tecnici. I documenti di immatricolazione saranno rilasciati in formato cartaceo.

E ancora Putin ha firmato il decreto che legalizza la circolazione delle criptovalute in Russia. Le persone giuridiche russe e gli imprenditori individuali iscritti al registro competente avranno il diritto di minare. I cittadini russi senza status di imprenditore individuale potranno minare criptovalute senza essere iscritti al registro, a condizione che non superino i limiti di consumo energetico stabiliti dal governo. La Banca di Russia regolerà e supervisionerà questo settore. La legge entrerà in vigore il 1° settembre 2026. Altro decreto presidenziale prevede: “un meccanismo per privare gli investitori stranieri che hanno lasciato la Russia nel 2022 del diritto di riacquistare le azioni”.

In materia di Difesa si apprende che: “il numero delle Forze Armate russe è stato aumentato di 27.000 unità per formare unità di costruzione militare separate. Ciò migliorerà l’efficienza del complesso di costruzioni militari, ha annunciato il Ministero della Difesa russo”. A seguire questo annuncio un altro annuncio di Putin: “tutti i servizi logistici del Ministero della Difesa saranno consolidati sotto un’unica autorità; Valery Solodchuk è stato nominato a tale incarico”. “Andrei Ivanayev comanderà il gruppo “Centro””, ha annunciato Putin. Il capo di stato maggiore del gruppo Vostok, Bolgarev, è stato nominato comandante ad interim. Mentre Denis Lyamin guiderà le truppe per i sistemi senza pilota.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la ridistribuzione delle responsabilità di tre vice capi del dipartimento militare. Il ministero ha dichiarato che tale riorganizzazione mira a migliorare i sistemi di supporto materiale e tecnico-militare per le truppe.

In base alla nuova ripartizione delle responsabilità, il Vice Ministro della Difesa Alexander Sanchik sarà responsabile dell’organizzazione degli ordini di armi, equipaggiamenti militari e speciali e del supporto tecnico per le truppe.

“A sua volta, il vice capo del Ministero della Difesa, Alexey Krivoruchko, che era responsabile del supporto tecnico-militare per le forze armate russe, su decisione del Ministro della Difesa russo, supervisionerà lo sviluppo di armi, equipaggiamenti militari e speciali avanzati”, ha annunciato il Ministero della Difesa russo.

Inoltre, il Ministero ha annunciato che il Generale Andrei Ivanayev ha assunto la carica di Comandante del Distretto Militare Centrale e Pyotr Bolgarev quella di Comandante ad interim del Distretto Militare Orientale. “Infine, con decreto del Presidente della Russia, il Generale Denis Lyamin, che in precedenza ricopriva la carica di Capo di Stato Maggiore del Distretto Militare Centrale, è stato nominato Capo delle Truppe dei Sistemi Senza Pilota delle forze armate russe”, si legge nel comunicato del Ministero.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 5 agosto. Attentato contro Vladimir Tkachuk, CEO di Uraldrone Plant, azienda produttrice dei droni Upyr, è rimasto ferito nell’esplosione di un’auto. L’autista di Vladimir Tkachuk è morto. L’esplosione è avvenuta nel villaggio di Bolshoy Istok (a circa 25 km da Ekaterinburg).

Durante la notte, le forze armate russe hanno colpito Kiev con almeno 30 missili. Oltre ai missili contro Rozetka ed Epicenter, sono stati colpiti anche il centro logistico di Novaya Pochta, vicino a Kiev, e i magazzini Novus a Borshchahivka (gli ucraini hanno smentito). È stata segnalata una perdita di ammoniaca, ma è stata contenuta entro la mattina. Esplosioni sono state udite anche a Zaporižžja e Kryvyi Rih. Sono proseguiti gli attacchi contro le infrastrutture portuali e le navi mercantili ucraine a Mykolaïv, Odessa e una nave nel Mar Nero.

Dalle 8:00 alle 20:00 ora di Mosca del 4 agosto, sono stati rilevati almeno 304 droni ucraini ad ala fissa contro i territori della Federazione russa, secondo fonti russe abbattuti.

In direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, le forze armate russe continuano l’offensiva, scontri a fuoco con armi leggere a Ulanove e nei pressi di Vil’na Sloboda. Nel distretto di Sumy, continuano gli scontri a fuoco a Ryzhivka, Pysarivka, Marine e nel villaggio di Khotin’.

Continuano i raid delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod almeno 14 i feriti da diversi attacchi ucraini.

Nel distretto di Charkiv, scontri tra le forze armate russe e quelle ucraine nel villaggio di Baksheivka, nel distretto di Vovčans’k, fonti russe riportano la presa del villaggio. Si attendono conferme d parte ucraina.

A Liman, i combattimenti continuano in città e più a nord, vicino a Ridkodub.

Nel distretto di Dobropillja, si segnalano combattimenti, con posizioni delle forze armate russe e ucraine che si intersecano.

Nell’Oblast di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno attaccato obiettivi in diversi distretti e città. Otto persone sono rimaste ferite. Le forze armate russe stanno bombardando un valico vicino a Orichiv, e sono emersi online filmati delle unità russe d’avanguardia nei pressi della città. La situazione in quest’area rimane molto tesa.

Graziella Giangiulio

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