UKRAINERUSSIAWAR. Mar Nero e Mar d’Azov nel mirino dei bombardamenti ucraini e russi. Colpite navi commerciali. Podolyak: Zelensky offre una tregua a Putin. Galuzin: Russia pronta a negoziare

Secondo la stampa americana gli aiuti militari di Washington all’Ucraina nel 2026 sono diminuiti di quasi l’80% rispetto al periodo della presidenza di Joe Biden. Non solo, dopo tanto clamore sui Patrio a Kiev, il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew G. Whitaker : “l’Ucraina non riceverà ancora la licenza per produrre intercettori per i sistemi Patriot”. E ancora: “Un possibile accordo tra Stati Uniti e Ucraina su una licenza per la produzione di missili intercettori per il sistema di difesa aerea Patriot non sarà concluso entro questo inverno”. Il Pentagono ha però annunciato un accordo con Northrop Grumman e Lockheed Martin per aumentare la produzione dei sistemi di difesa aerea PAC-3 e THAAD.

In materia di rapporti NATO tra Stati Uniti e Ue, si apprende che gli USA hanno mantenuto la guida della Missione di Coordinamento per l’Assistenza Militare della NATO in Ucraina (NSATU) a Wiesbaden, in Germania, nonostante le dichiarazioni di Washington e dell’Alleanza sul graduale trasferimento di alcune funzioni di comando nel continente agli alleati europei.

Valerij Zalužnyj in merito all’adesione dell’Ucraina alla NATO: ”Conosco molto bene la NATO. Per circa 12 anni, mi sono impegnato personalmente per garantire che padroneggiassimo gli standard NATO e ogni anno ho ascoltato favole su come stavamo per entrare nella NATO. Purtroppo, non entreremo mai.” Anche l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito ha espresso una valutazione estremamente negativa delle capacità della NATO, nonostante l’adesione del Regno Unito, degli Stati Uniti e di altri paesi. “La NATO probabilmente rimarrà nella sua forma attuale. E trascorrerà i prossimi 12 anni, come l’Ucraina, nella transizione verso gli standard necessari per raggiungere almeno la metà del livello della Russia.”

70 vigili del fuoco ucraini sono arrivati ​​nella regione francese della Gironda per combattere i vasti incendi boschivi che imperversano nella zona da metà luglio 2026. Dopo un viaggio di 52 ore dall’Ucraina, questo contingente, composto da quindici mezzi, tra cui dieci autopompe, è attivamente impegnato nelle operazioni di spegnimento nella città di Le Temple. A supporto della squadra francese, che ha già bonificato 42.000 ettari di foresta, i vigili del fuoco stanno applicando tecniche di raffreddamento alle aree ancora in fiamme per controllarne la propagazione. Questa missione rientra nell’ambito dell’iniziativa di protezione civile dell’Unione Europea, che simboleggia l’assistenza reciproca tra i paesi in caso di calamità naturali.

Nel luglio 2026, almeno 69 voli con materiale militare per le Forze Armate ucraine e 31 voli sanitari per l’evacuazione dei feriti sono stati effettuati verso l’aeroporto di Rzeszów, in Polonia. Quattro voli di evacuazione medica da Rzeszów, Polonia (CENTRO DI EVA di Jasionka) sono stati effettuati il ​​3 agosto. Secondo gli analisti che tracciano i vettori aerei da e per l’Ucraina dalla Polonia: “Il forte aumento delle evacuazioni mediche potrebbe essere correlato alla maggiore intensità degli attacchi aerei russi”.

“Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina sta offrendo a Putin una tregua aerea, la fine degli attacchi alle infrastrutture energetiche, un congelamento del fronte e l’avvio di negoziati complessi. È anche pronto per un incontro personale”, afferma Mychajlo Podolyak, consigliere dell’ufficio presidenziale. A queste parole hanno fatto eco quelle di Kyrylo Budanov, Capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina: “Strategicamente, la guerra è da tempo un vicolo cieco per la Russia”. “Le operazioni per costringere la Russia alla pace continueranno”.

E sempre Zelensky ha rimosso con decreto gli ambasciatori in : Tunisia e Libia: austria, Tajikistan; Kirghizistan; Singapore e Brunei; il Delegato Permanente dell’Ucraina presso l’UNESCO, Vadym Omelchenko, e ha nominato al suo posto Viktoria Lyalina-Boyko. Zelenskyy ha rimosso dall’incarico l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishyna, con un decreto. L’ex ambasciatrice ha detto di aver dato le dimissioni volontariamente. Pavlo Palisa è un possibile candidato per la carica di ambasciatore negli Stati Uniti, Fonte RBC-Ucraina.

Il nuovo vice ministro è Mykola Shvydkyi. Secondo il Ministro della Difesa ad interim Yevhen Khmara, il compito principale del nuovo viceministro sarà quello di rafforzare l’interazione pratica tra il Ministero della Difesa e le Forze Armate ucraine. In particolare, si tratterà di coordinare il lavoro tra il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine e il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, Mychajlo Drapatyj.

Zelenskyy dopo le nuove nomine ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale: verrà verificata l’attuazione dei piani regionali di resilienza per l’inverno e chi non rispetterà i requisiti sarà chiamato a risponderne. “L’intera forza di polizia ha un piano non dichiarato per coinvolgere tutti nel processo di mobilitazione.” “La polizia è molto restia a partecipare, quindi molti si stanno dimettendo”, afferma Denis Yaroslavsky, un ufficiale del Comando delle Truppe d’Assalto delle forze armate ucraine. Rustem Umerov ha dichiarato che nel suo nuovo incarico si concentrerà sullo sviluppo delle relazioni internazionali dell’Ucraina, sul rafforzamento del Servizio di intelligence estera e sull’attuazione delle iniziative strategiche di difesa del presidente. Tra le aree chiave, ha citato l’accordo sui droni e il progetto Freya, che dovrebbero rafforzare le capacità di difesa e sicurezza dell’Ucraina e dei suoi partner.

L’Ucraina ha imposto sanzioni contro i fornitori di componenti per la balistica russa. 23 aziende e 20 persone a esse collegate sono state colpite dalle sanzioni. Producono e forniscono attrezzature e componenti per il complesso militare-industriale russo e per le forze dell’ordine, eludendo le sanzioni.

A rispondere alle parole di Podolyak il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin secondo cui: “La Russia è pronta a negoziare sull’Ucraina se l’Occidente prende una posizione ‘Un approccio maturo’, ha dichiarato in un’intervista alla TASS.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin ha richiamato l’attenzione dei finalisti del concorso “Grande Cambiamento” sul fatto che Krasnoyarsk è il centro geografico della Russia. “È un piacere che il vostro incontro si svolga qui, a Krasnoyarsk. Vorrei sottolineare che questo è il centro geografico del nostro vasto Paese. Krasnoyarsk è il centro geografico della Russia”, ha dichiarato Putin durante la cerimonia di chiusura della finale del concorso panrusso “Il Grande Cambiamento”. Il Presidente ha inoltre osservato che Krasnoyarsk è un importante centro industriale, scientifico e formativo della Russia.

La nave Nadezhda, battente bandiera camerunese, che trasportava frutta e verdura fresca dal porto turco di Samsun a Novorossiysk, è stata attaccata da droni ucraini nel Mar Nero. Quattro marinai, tra cui tre turchi, sono rimasti feriti, secondo quanto riportato dal quotidiano Cumhuriyet. Attaccata una nave a Odessa. Il Ministero per la difesa russo ha rivendicato: “Le nostre forze hanno preso di mira due navi nella città ucraina di Mykolaïv. La Russia ha preso di mira quattro navi che trasportavano materiale militare ucraino “.

Sempre dalla Russia si apprende che 47 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco di droni a Gelendzhik, ha riferito il sindaco della località turistica, Alexey Bogodistov. Si sta attualmente compilando l’elenco definitivo delle vittime e presso l’ospedale di Arkhipo-Osipovka sono stati predisposti i primi soccorsi per tutti i feriti. I pazienti in gravi condizioni vengono trasferiti negli ospedali delle città vicine.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 4 agosto. Le regioni di Mosca, Leningrado e Novgorod, insieme a diverse altre regioni, sono state colpite da attacchi di droni durante la notte. Sette persone morte in un attacco delle forze armate ucraine contro Arkhipo-Osipovka, nel Territorio di Krasnodar nella giornata del 3 pomeriggio. Il bilancio delle vittime è salito a 40. Account ucraini stanno diffondendo filmati delle conseguenze dell’attacco alla raffineria di petrolio di Syzran. A Mosca è stato attaccato stabilimento Wildberries.

Le forze armate russe hanno colpito dei magazzini nella regione di Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk a seguito degli attacchi di droni ucraini sono rimaste ferite 8 persone.

Sul fronte di Sumy, le forze armate russe stanno portando avanti una offensiva nel distretto di Šostka a Ulanove e nelle vicinanze di Vil’na Sloboda. Nel distretto di Sumy, i combattimenti sono proseguiti nelle stesse aree. Le forze armate ucraine hanno contrattaccato con dei veicoli fuoristrada dalla zona di Barylivka verso le posizioni russe nei pressi di Mohrytsya, ma sono stati scoperti e attaccati.

Nella regione di Belgorod moltissimi gli attacchi nella notte tra il 3 e il 4 agosto si registra la morte di una persona e Il ferimento di altre 17. Attaccate imprese commerciali e strade.

In direzione di Charkiv le forze armate russe affermano – trami te canali social affiliati – che hanno completato la rotta delle forze ucraine e le hanno accerchiate nel villaggio di Bilyi Kolodyaz’ confermando quindi la presa della località. Mentre le unità della 34ª Brigata di fanteria motorizzata indipendente delle Guardie (Montagna) del gruppo di forze Nord hanno confermato al presa di Ustynivka.

A Kupjans’k, le forze armate russe avanzano verso ovest. A sud, vicino a Kup’yans’k-Vuzlovyi, stanno bonificando l’area vicino al fiume Oskil.

A nord di Liman, le forze armate ucraine stanno tentando di disperdere le forze russe con attacchi vicino a Ridkodub.

Vicino a Kostjantynivka, le forze russe, confermato da social ucraini e russi, stanno penetrando le difese delle forze armate ucraine a Izhevka per garantire l’accesso ad Oleksijevo-Druzhkivka.

Nella regione di Zaporižžja, nel villaggio di Vodyane, distretto di Kam’janka-Dniprovs’ka, si registrarono ucraini così come nel villaggio di Lyubymivka, distretto di Mykhailivka. Attaccato il settore energetico della regione che è nuovamente sotto attacco.

Nella regione di Cherson, un civile è rimasto ucciso e 23 feriti nei giorni scorsi a seguito di attacchi ed esplosioni di mine lanciate dai droni.

Graziella Giangiulio

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