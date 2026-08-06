EUROPA. Caldo eccessivo e scarsità d’acqua minano il flusso dell’energia nucleare 

Secondo la Commissione Europea e il governo francese, i danni causati dagli incendi boschivi e dal caldo estremo in Francia, Spagna e altri paesi europei hanno raggiunto quest’anno i 3,1 miliardi di euro.

In Romania, a causa del calo del livello del Danubio, Nuclearelectrica ha effettuato un arresto controllato dell’Unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda il 28 luglio (la seconda è ancora in funzione). In Ungheria, la centrale nucleare di Paks opera al 10% della sua capacità nominale per lo stesso motivo. Inoltre, il traffico di chiatte e navi sul Danubio è limitato o completamente sospeso. Le autorità rumene, inoltre, hanno deciso di riavviare una centrale elettrica a carbone a causa della carenza di elettricità causata dalla siccità.

In Grecia, Spagna e Francia, oltre 435.000 ettari di foreste, campi agricoli, pascoli e frutteti sono andati in fumo. In Germania, la superficie dell’autostrada A2 si è indebolita e deformata in diverse corsie. In Svezia, un treno merci è deragliato a causa di binari deformati. Sono in corso di introduzione limitazioni di velocità sulle ferrovie dell’UE.

Per cercare di arginare i danni, la Romania il 3 agosto ha effettuato un’esplosione controllata nel fiume Danubio per fornire raffreddamento alla centrale nucleare. Secondo Bloomberg, a causa di una grave siccità che ha portato i livelli dell’acqua del fiume a livelli critici, l’esercito rumeno ha effettuato un’esplosione controllata nel Danubio per aumentare l’approvvigionamento idrico alla centrale nucleare di Cernavoda.

Le Forze Armate rumene hanno utilizzato circa 180 kg di esplosivo per aumentare il flusso d’acqua nel letto del fiume. L’intervento era presumibilmente finalizzato a mantenere il volume d’acqua necessario per i sistemi di raffreddamento della centrale. A causa della siccità, uno dei reattori della centrale nucleare di Cernavoda era stato precedentemente temporaneamente disattivato.

La centrale nucleare di Cernavoda è uno degli impianti energetici strategicamente più importanti della Romania, fornendo circa un quinto della produzione di elettricità del paese. La centrale ospita due reattori CANDU di progettazione canadese attualmente in funzione.

Le centrali nucleari necessitano di grandi quantità d’acqua per il funzionamento sicuro dei loro sistemi di raffreddamento dei reattori. Negli ultimi anni, a causa dell’aumento delle temperature e della siccità in Europa, alcune centrali nucleari hanno dovuto affrontare restrizioni alla produzione dovute al calo del livello dei fiumi e all’aumento della temperatura dell’acqua. L’intervento della Romania sul Danubio ha evidenziato ancora una volta la crescente difficoltà di conciliare la sicurezza energetica con la scarsità d’acqua causata dai cambiamenti climatici.

Anna Lotti

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