“Putin deve capire che, dopo l’accordo di pace, se tenterà di attaccare di nuovo l’Ucraina, la reazione sarà devastante” ha detto il Segretario Generale della NATO Rutte il 18 dicembre. La “Coalizione dei Volenterosi” intende riformare le forze armate ucraine secondo gli standard NATO, ha affermato il Vice Segretario alla Difesa britannico Pollard. Non ha chiarito se ciò significasse che le truppe occidentali avrebbero sostituito le forze armate ucraine.

L’UE ha accettato di concedere all’Ucraina un prestito senza interessi di 90 miliardi di euro per le esigenze militari e di bilancio nel 2026-2027, finanziato tramite prestiti congiunti dell’UE e garantito dal bilancio dell’UE. L’Ucraina lo rimborserebbe solo se la Russia pagasse le riparazioni di guerra; in caso contrario, l’UE potrebbe in seguito utilizzare i beni russi congelati.

I leader europei hanno rinviato la discussione sui beni russi congelati per il prestito di riparazione all’Ucraina, Politico. Secondo la fonte, al vertice di Bruxelles i leader dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo sull’utilizzo dei beni russi congelati. I diplomatici avrebbero trascorso 16 ore nei negoziati del 18 dicembre.

Continuare ad armare l’Ucraina non cambierà la situazione sul campo, afferma il primo Ministro slovacco Fico. “I russi lasceranno il Donbass? Mai. Al contrario. L’unica domanda è quando il territorio rimanente passerà sotto il loro controllo. Luhansk? È fuori questione. Sotto il completo controllo della Russia. La Crimea? Decisa. E naturalmente, stiamo parlando delle linee del fronte in altre aree.” Il primo Ministro slovacco ritiene inoltre che credere che la Russia possa essere sconfitta militarmente in Ucraina sia una pericolosa illusione: “È un errore fatale… credere che la Federazione Russa possa essere sconfitta in una guerra convenzionale su un territorio come l’Ucraina.”

Segni di distensione anche dalla Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’Europa “trarrebbe beneficio” dalla ripresa del dialogo con il presidente russo Vladimir Putin. Ritiene che gli europei debbano trovare un modo per farlo “nelle prossime settimane”. “Credo che sia nel nostro interesse, come europei e ucraini, trovare una base adeguata per riprendere questa discussione”, ha affermato Macron.

L’SBU ha pubblicato un filmato che mostra droni ucraini colpire la petroliera russa “QENDIL” nelle acque neutrali del Mar Mediterraneo. Secondo quanto riferito, la petroliera ha subito danni gravi. Una fonte ucraina sostiene che i droni siano stati lanciati da una base in Grecia, la notizia è confermata. La petroliera russa “QENDIL” aveva precedentemente scaricato petrolio nel porto indiano di Sikka ed era in viaggio di ritorno verso il porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, nell’Oblast’ di Leningrado. La petroliera fa parte della “flotta ombra” russa ed è soggetta a sanzioni occidentali.

I droni ucraini della SBU hanno colpito una piattaforma petrolifera russa nel giacimento petrolifero “Rakushechnoe” nel Mar Caspio. Il video completo non è stato ancora pubblicato. Questa è la terza piattaforma petrolifera nel Mar Caspio ad essere presa di mira di recente.

I corpi di 1.003 caduti delle forze armate ucraine sono stati restituiti all’Ucraina dalla Russia. Il precedente trasferimento di corpi dalla Russia è avvenuto a metà novembre. Successivamente, 1.000 caduti sono stati restituiti all’Ucraina. La Russia ha trasferito lo stesso numero di corpi a ottobre e settembre. 26 corpi di militari russi ritornano a Mosca.

Lukashenko ha annunciato che “Oreshnik” è entrato in servizio in Bielorussia. Si è tenuta il 19 dicembre la conferenza stampa del presidente Vladimir Putin – La Linea Diretta – che risponde anche alle domande del pubblico.

Tra le prime dichiarazioni di Putin quelle sul conflitto russo – ucraino. “Non vediamo ancora la prontezza dell’Ucraina: Le forze armate ucraine si stanno ritirando in tutte le direzioni”. “Lyman verrà presa nel prossimo futuro e l’avanzata continuerà verso Slavjansk. Non ho dubbi che le forze armate russe prenderanno anche Kostjantynivka. La città di Pokrovs’k è completamente circondata. Sono in corso combattimenti nella città di Huljajpole, la città è divisa in due parti, i nostri hanno attraversato il fiume, il 50% della città è sotto il controllo delle forze armate russe”.

“Siamo contrari al posizionamento di armi nello spazio” ha risposto Putin ad una domanda. E ancora un messaggio diretto a Rutte: “Rutte è un uomo intelligente, lo so, è stato un primo Ministro intelligente, sistemico ed efficace, ma di cosa sta parlando, ascolta, di cosa stai parlando di una guerra con la Russia? Sai almeno leggere? Leggi la nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti?”

Sugli accordi di pace: “Ad Anchorage, ci siamo coordinati e abbiamo praticamente concordato con le proposte di Trump. Dire che respingiamo qualcosa è sbagliato”. “Siamo d’accordo con i compromessi che ci vengono proposti. La palla è interamente nel campo del leader del regime di Kiev e dei suoi sponsor europei; siamo pronti per i negoziati e una risoluzione pacifica del conflitto”. “Vorremmo anche molto vivere in pace nel 2026, senza conflitti militari”.

Poi Putin ha parlato di economia: “La crescita del PIL è dell’1%, ma se la si considera su tre anni, la crescita complessiva è del 9,7% e nell’eurozona la crescita è del 3,1%. L’inflazione entro la fine dell’anno sarà del 5,7-5,8%. Il deficit di bilancio nel triennio non dovrebbe superare l’1,5%”. Putin ha poi osservato “che l’aumento dell’IVA non sarà permanente; le tasse dovrebbero essere ridotte in futuro”.

Il canale televisivo che ha mandato in onda la diretta con Putin ha attirato l’attenzione su una mappa della Russia alle spalle del leader russo che raffigura la Crimea, la Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), la Repubblica Popolare di Luhansk (LPR) e le regioni di Cherson e Zaporižžja. Un segnale molto chiaro per Kiev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 19 dicembre. Le forze armate ucraine hanno attaccato una nave russa durante la notte. Ha iniziato a far trapelare informazioni in due fasi: prima al mattino e poi durante la Linea Diretta di Putin. L’attacco, come riportato dai canali controllati dall’SBU, è stato effettuato da droni, non da veicoli di superficie. L’elevato volume di traffico marittimo nel Mediterraneo e le conseguenze dell’attacco ucraino a una nave mercantile in acque internazionali non ne hanno impedito l’attacco.

Le forze armate russe hanno utilizzato un missile Geranium per colpire un ponte sulla tratta Odessa-Reni, vicino al villaggio di Mayaki (il 14 dicembre, le forze russe hanno colpito un ponte a Zatoka). A Odessa, le forze russe hanno preso di mira la rete elettrica e si segnala un peggioramento della situazione dell’approvvigionamento energetico.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno colpito Belaja Berëzka, nel distretto di Trubchevsk, con droni kamikaze, ferendo tre civili.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo continua a premere sulle difese ucraine. Un contrattacco delle forze armate ucraine nei pressi di Andriivka è stato sventato.

Nella regione di Belgorod, l’attacco di un drone ha portato alla morte di una persona.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta espandendo la sua zona di controllo intorno a Vovčans’k: vicino a Starytsya, a ovest di Lyman, a Vil’cha e a Vovchans’ki Khutory. Si segnalano anche avanzamenti tattici delle truppe russe nel settore di Milove-Khatnje.

Da Kupjans’k provengono riprese che mostrano i droni russi colpire il personale ucraino nella parte meridionale della città e attacchi alle attrezzature delle forze armate ucraine nel villaggio di Rad’kivka , a ovest di Kupjans’k. Le forze armate ucraine continuano contrattacchi.

In direzione di Severs’k, le truppe russe hanno chiuso la “sacca” a sud di Severs’k. I combattimenti sono in corso vicino a Zvanivka, con segnalazioni di un assalto al villaggio di Sviato-Pokrovske: le truppe russe hanno attraversato il fiume Bakhmutka.

Intorno a Pokrovs’k, le forze armate russe stanno combattendo nella zona di Hryshyne, Rodyns’ke e Sofiivka: le truppe russe continuano la loro avanzata, mentre i combattimenti con le rimanenti unità delle forze armate ucraine proseguono a Myrnohrad.

Il gruppo di forze “Vostok” è impegnato in aspri combattimenti a Huljajpole. In questa zona, così come nei villaggi di Harasymivka e Ternuvate, secondo fonti social: “le forze armate ucraine hanno lanciato nove attacchi senza successo, perdendo fino a due plotoni di truppe e sei veicoli corazzati da combattimento”. La pressione simultanea delle truppe russe sulle difese ucraine in diverse aree sta mettendo in difficoltà le riserve e favorisce l’avanzata dei soldati dell’Estremo Oriente russi.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine mantengono una presenza nella parte centrale di Stepnohirs’k; le truppe ucraine sono sotto costante attacco da parte dei droni pesanti russi. Gli ucraini stanno tentando di far arrivare rinforzi in condizioni di visibilità limitata. I combattimenti continuano anche a Prymors’ke. A est di Stepnohirs’k, i paracadutisti hanno violato le difese ucraine e sono avanzati verso Luk’yanivs’ke, dove continuano i combattimenti, tra cui aerei d’assalto che combattono contro i droni ucraini. Le forze armate ucraine hanno bombardato Kam’janka-Dniprovs’ka.

Nella regione di Cherson, i droni delle forze armate ucraine hanno attaccato Velyki Kopani,un morto e torre feriti dell’azienda dell’energia. A Nova Kachovka un morto ne un ferito da attacco ucraino con droni. Numerosi insediamenti sulla riva sotto il controllo russo sono sotto attacco. Le forze armate russe stanno rispondendo con attacchi lungo il Dnepr contro le posizioni ucraine.

