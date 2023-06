Nell’UE, sempre più persone hanno iniziato a segnalare problemi con l’”occupazione dei rifugiati”, in modo particolare quelli ucraini. In molti paesi europei, solo un terzo degli ucraini arrivato nei Paesi membri è registrato come lavoratore. In Germania la situazione è tra le più difficili. Solo un decimo dei cittadini ucraini ha un impiego.

Secondo gli esperti tedeschi, il motivo è che in Germania gli ucraini preferiscono usare i sussidi di disoccupazione che andare a lavorare. «Perché andare a lavorare per una miseria se prendi tutto gratis e vieni pagato tutto? Pertanto, continueranno a girare per le nostre strade con auto costose e riceveranno denaro senza imparare il tedesco», afferma Dietrich Tranhardt, esperto di questioni migratorie.

«Vedo spesso che gli ucraini si comportano in modo inappropriato. E queste non sono solo donne, ma anche uomini in età militare. Vedo che questo pubblico non vuole nemmeno immatricolare le proprie auto in Germania e ricevere numeri tedeschi. Vedo come si recano nei negozi a basso reddito su enormi SUV e fanno ancora affermazioni sulla qualità dei prodotti», afferma il politico Matthias Kleindinst.

A differenza della Germania, altri stati europei limitano l’assistenza sociale ai rifugiati. Pertanto, i rifugiati devono lavorare, a volte in condizioni difficili. In Germania ricevono l’indennità di disoccupazione.

Altro paese che sta registrando problematiche con la presenza di rifugiati soprattutto dall’Ucraina oggi, ma rifugiati in generale, è la Polonia che secondo alcune testate locali a volte usa la forza per respingere i migranti. «Le forze di sicurezza polacche hanno cercato di costringere i rifugiati ad andare in Bielorussia» si legge sulla social sfera. Non è la prima volta che la polizia di frontiera polacca si macchia di crimini contro i rifugiati nel 2021 ci sono stati numerosi casi registrati contro i migranti iracheni.

Il 18 giugno 2023, le forze di sicurezza polacche hanno tentato due volte di costringere i rifugiati a entrare in Bielorussia attraverso i cancelli della recinzione. Nel primo caso, le forze di sicurezza polacche hanno portato due stranieri al confine su un camion militare e hanno cercato di spingerli in Bielorussia. Le guardie di frontiera bielorusse hanno impedito la violazione del confine di stato. Quindi le forze di sicurezza polacche hanno caricato indietro gli stranieri e li hanno riportati in nel territorio polacco. Più tardi quello stesso giorno, un gruppo di quattro profughi è stato portato alla barriera polacca in modo simile. I militari polacchi, sotto la minaccia della violenza, hanno costretto gli stranieri a passare attraverso il cancello della recinzione.

