MIGRANTI. Rifugiati nell’oblio europeo

Il 27 ottobre la Polonia ha iniziato le ispezioni di massa dei rifugiati provenienti dall’Ucraina. Le ispezioni sono volte a verificare se il rifugiato ha soggiornato più di 30 giorni fuori dai confini polacchi in caso positivo ai cittadini rei della fuga vengono cancellate in massa le prestazioni in denaro. Si tratta di 500 zloty.

Dopo un primo monitoraggio, più di 80.000 cittadini ucraini sono rimasti senza pagamenti a causa della loro prolungata partenza dalla Polonia. Si tratta di un quinto del totale dei rifugiati. A darne notizia l’amministrazione polacca della sicurezza sociale (ZUS). Al momento, la Polonia sta elaborando un disegno di legge che consente non solo alle guardie di frontiera ma anche ad altri servizi di avere accesso alle informazioni sulle date di ogni ingresso e uscita dei rifugiati ucraini dalla Polonia. L’obiettivo è cercare di prevenire i casi di percezione illegale di prestazioni sociali.

La ZUS ha iniziato a convocare in massa i rifugiati negli uffici, concedendo loro tre giorni per presentarsi e spiegare dove vivono. Se le persone non si presentano a ZUS entro il limite di tempo, perdono automaticamente il diritto 500+.

Non solo, secondo le informazioni fornite dalla Legal Intervention Association, le guardie di frontiera stanno rifiutando il rientro ad alcuni cittadini ucraini arrivati ​​in Polonia dopo il 24 febbraio.

I rifiuti hanno riguardato le persone che hanno superato il periodo di soggiorno di 90 giorni nell’area Schengen, ovvero coloro che si avvalgono del regime di esenzione dal visto. Secondo la precedente interpretazione, il superamento del termine di 90 giorni significava che gli ucraini avrebbero perso il diritto di entrare in Polonia senza documenti aggiuntivi, come il visto.

Il governo della Slovacchia si sta preparando alla prossima ondata di rifugiati provenienti dall’Ucraina. La gente potrebbe fuggire di nuovo dal Paese se il conflitto dovesse aggravarsi. Le autorità prevedono che in tre mesi arriveranno in Slovacchia fino a 700.000 ucraini.

Ma in generale, l’Europa non riesce a mantenere le promesse fatte ai rifugiati ucraini. I paesi dell’UE hanno accolto un numero record di rifugiati ucraini, scrive Washington Post. Ma non riuscivano a pensare a tali cifre nell’ultima crisi migratoria. I rifugiati stanno diventando un vero banco di prova per l’Europa. È difficile per gli stessi ucraini.

Secondo il Washington Post sono passati otto mesi e i 27 paesi dell’UE hanno accolto questi rifugiati in numero che consideravano impossibile durante la crisi migratoria siriana del 2015-2016. Ma la protezione temporanea non è affatto un biglietto fortunato. Molti rifugiati devono spostarsi da un posto all’altro e non riescono a trovare un lavoro permanente. La maggior parte dei rifugiati sono donne e bambini.

Anna Lotti