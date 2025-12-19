UKRAINERUSSIAWAR. Miami: nuova tappa per gli accordi di pace Russia – Ucraina. Kiev non sarà nella NATO, parola di Rutte. Attivi sulla linea del fronte i nuovi sistema d’arma russi

Non si ancora molto dell’accordo di pace che gli Stati Uniti presenteranno ai russi a Miami nel fine settimana, Witkoff e Kushner rappresenteranno gli USA. Di certo c’è che l’Ucraina non entrerà nella NATO perché Stati Uniti, Ungheria e Slovacchia non accetteranno l’adesione a darne notizia il Segretario Generale della NATO Marke Rutte. Un’altra cosa nota, sugli accordi di pace, è che gli americani proporranno che la centrale nucleare di Zaporižžja sia gestita congiuntamente da tre parti: Stati Uniti, Russia e Ucraina, ma Zelensky ha dichiarato che questo è “ingiusto”al quotidiano Strana.

Gli Stati Uniti, inoltre, potrebbero utilizzare armi provenienti dal territorio NATO come parte delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, fonte The Telegraph. Secondo il piano, gli Stati Uniti invieranno una missione di monitoraggio del cessate il fuoco in Ucraina. “Se il cessate il fuoco verrà violato, gli Stati Uniti potrebbero schierare caccia F-35, missili Tomahawk e sistemi simili schierati sul territorio dei paesi dell’Alleanza”, riportano le fonti. Tuttavia, l’articolo osserva che attacchi preventivi da parte degli Stati Uniti sono improbabili”.

La Casa Bianca fa sapere inoltre che il presidente Trump non ha ancora preso alcuna decisione sull’imposizione di nuove sanzioni contro la Russia.

L’Unione Europea ha imposto sanzioni a 41 petroliere, che Bruxelles collega alla flotta ombra. Il numero totale di navi nella lista nera si avvicina a 600. Su un totale di circa 1600.

L’UE sta valutando l’idea di emettere un debito congiunto per finanziare l’Ucraina senza l’approvazione di tutti gli Stati membri, riporta Euractiv, citando fonti diplomatiche. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz intende accogliere le richieste del Belgio e utilizzare anche i beni della Banca Centrale Russa, congelati in Germania, per sostenere l’Ucraina. L’agenzia DPA ne è venuta a conoscenza a margine del vertice UE a Bruxelles. Ma il Belgio ha già rispedito al mittente l’offerta. La questione della confisca dei beni russi congelati non è comunque all’ordine del giorno del vertice UE di Bruxelles, ha dichiarato Orbán.

L’Italia non invierà truppe in Ucraina come parte di una “forza multinazionale”, ha dichiarato il primo Ministro italiano Meloni, secondo quanto riportato dall’ANSA. “Per garantire la sicurezza dell’Ucraina, tra le altre cose, è previsto il dispiegamento di una ‘forza multinazionale per l’Ucraina’ guidata da una ‘coalizione dei volenterosi’ basata sulla partecipazione volontaria dei Paesi. Ribadisco che l’Italia non intende inviare i propri soldati in Ucraina”, ha affermato Meloni. Il Regno Unito sta ultimando, contrariamente all’Italia, i preparativi per l’invio di truppe in Ucraina in caso di cessate il fuoco, riporta il portale britannico Paper, citando fonti del Ministero della Difesa di Londra. “Il Regno Unito sta intensificando i preparativi per l’invio di forze di peacekeeping in Ucraina, acquistando equipaggiamenti e finalizzando i piani di dispiegamento. I funzionari sono fiduciosi che un accordo di pace appaia più vicino che mai, mentre i negoziatori statunitensi si preparano a presentare al Cremlino una proposta sostenuta dall’Ucraina”, scrive la pubblicazione.

Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, la Polonia inizierà a produrre mine antiuomo e a installarle lungo il suo confine orientale, e potrebbe anche iniziare a fornirle all’Ucraina. Ricordiamo che Varsavia sta costruendo fortificazioni anticarro in cemento lungo il confine con la Bielorussia: un filmato è emerso online. La produzione potrebbe iniziare nel 2026, a seguito del ritiro del Paese dalla Convenzione di Ottawa del 1997. Infine, la Polonia ha annunciato il dispiegamento della prima batteria di sistemi di difesa aerea Patriot sul suo territorio.

“L’”Oreshnik” è in Bielorussia da ieri e sta per iniziare il servizio di combattimento”, ha annunciato Lukashenko ai media bielorussi.

In Ucraina “deve essere introdotta una nuova tassa pari al 2-3% del reddito degli ucraini, il cui ricavato andrà ai “depositi militari””, ha dichiarato il deputato della Rada Kostenko. “Dopo la guerra, potranno utilizzare questi fondi per estinguere i prestiti, istruire i figli e acquistare automobili. I soldati capiranno di non avere i fondi ora, ma questi torneranno in seguito.”

Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito: “Abbiamo ricevuto ulteriori segnali da Mosca che stanno preparando il 2026 come un anno di guerra. E questi segnali non sono solo per noi”, ha detto Zelensky. “I nostri partner devono accorgersene e reagire”. Secondo Kolomoisky il presidente ucraino “non si candiderà alle elezioni presidenziali, al 90%”, […] “ha deciso di andarsene con Jermak e non ha intenzione di candidarsi alla presidenza alle prossime elezioni”, ha aggiunto.

Sempre Zelensky in un briefing: “L’Ucraina non ha missili per alcuni sistemi di difesa aerea”. ”Oggi parliamo anche di difesa aerea, di alcuni missili. Non voglio fare nomi di quelli di cui siamo carenti, ma ci sono alcuni sistemi che non hanno determinati tipi di missili. Ho discusso oggi con i miei partner che possiamo discutere a lungo e approfonditamente, ma ogni giorno arriva qualcosa”, ha detto il presidente ucraino.

È stata annunciata l’evacuazione forzata di famiglie con bambini a Svyatogorsk (Sosnove), nel Donbas, e in otto villaggi circostanti a causa dell’offensiva in corso delle forze armate russe, secondo quanto riportato dall’amministrazione militare locale. La distanza tra la città e la linea del fronte è di circa 2 km. Le forze armate ucraine hanno annunciato la perdita di un elicottero d’attacco Mi-24 con un equipaggio della 12ª Brigata Aerea dell’Esercito.

Dalla Russia immagini satellitari mostrano la base di Novorossijsk e si vede che il sottomarino Progetto 06363 non è stato danneggiato dall’attacco ucraino. Sempre in materia di armi/armamenti, si apprende dalle fonti social che l’involucro della testata termobarica TBBC-50 della munizione Geranium, contiene il 70% di benzina e il 30% di addensante. Viene fornita senza detonatore né submunizioni. La Russia ha lanciato il missile Iskander-M per la prima volta a una gittata di circa 800 km, secondo Bochkala WAR, citando gruppi di monitoraggio. “Ciò significa che la nuova versione del sistema, denominata ufficiosamente Iskander-1000, è passata dalla modalità a gittata all’impiego in combattimento ed è diventata un componente standard delle forze missilistiche russe.”

Le sue caratteristiche principali: Gittata fino a 900-1000+ km. Il tempo di allerta della difesa aerea è ridotto da 15-20 minuti a 2-7 minuti. Manovrabile lungo l’intera traiettoria, l’angolo di picchiata è di quasi 90°.

La Duma di Stato ha approvato in prima lettura un disegno di legge che concede al Ministero della Difesa il diritto di designare qualsiasi strada necessaria alla difesa come “autostrade militari”. Ricordiamo a tal proposito le parole del Ministro per la Difesa russo Belousov: “Il compito chiave per il prossimo anno è mantenere e aumentare l’attuale slancio offensivo”. “La Russia ha iniziato a schierare un nuovo segmento di difesa aerea basato su intercettori FPV “. E ancora: “Il primo reggimento equipaggiato con il sistema missilistico antiaereo S-500 è entrato in servizio”, “Questo sistema può distruggere obiettivi nello spazio vicino”.

Due membri dell’equipaggio di una nave cargo attaccata da droni ucraini sono stati uccisi a Rostov. Una persona è rimasta uccisa nell’attacco a Bataysk, ha riferito il governatore della regione di Rostov, Yuri Slyusar.

Il Cremlino sta preparando i contatti con gli Stati Uniti sulla base dei risultati del lavoro di Washington con Kiev e l’UE, ha dettoli portavoce di Putin, Peskov. La Russia sta preparando i contatti con gli Stati Uniti per capire quanto sia cambiato il piano di pace di Trump dopo essere stato concordato con l’Ucraina ha sempre riferito Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 18 dicembre. Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche ucraine durante la notte. Potenti esplosioni hanno scosso Kryvyj Rih, Voznesens’k e Cherkasy (quasi l’intera città ha subito interruzioni di corrente).

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord sta tentando di intensificare la sua offensiva. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa ha colpito le forze armate ucraine nelle aree di Pavlivka e Iskryskivshchyna.

Nella regione di Belgorod cinque attacchi di droni hanno portato ferimento di almeno venti persone. A Murom, un uomo ha calpestato un ordigno esplosivo ed è rimasto gravemente ferito. Tserkovne, Yasniye Zori, Moshchenoye, Shakhovka, Grushevka, Volchiy-Perviy, Kukuyevka e Kaznacheyevka sono sotto attacco di droni russi.

Nel settore di Cherkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in aspri combattimenti nei villaggi e nelle aree boschive adiacenti a Vovčans’k. Si registrano progressi per le forze armate russe nei pressi di Starytsya, a Vil’cha, a ovest di Liman, a Prylipka e a Vovchans’ki Khutory. Si segnalano combattimenti nei pressi di Milove-Khatnje e nel settore di Lyptsi.

Continuano i combattimenti nei pressi di Kupjans’k, con unità di guerra informatica di entrambe le parti che cercano di influenzare il proprio pubblico, portando alla pubblicazione di filmati d’archivio o video provenienti da altre città.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno attaccando la periferia sud-orientale di Hryshyne, combattendo nei pressi del villaggio di Zaporizhzhya (Donec’k) e aumentando la pressione su Myrnohrad, dove si stanno svolgendo combattimenti nella parte settentrionale della città. Le forze armate ucraine descrivono la situazione come “molto difficile”.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, unità del gruppo di forze Vostok russe hanno conquistato la città di Harasymivka, segnando un passo avanti verso la sicurezza delle truppe russe della sponda occidentale del fiume Haichur e l’ulteriore avanzata. Le truppe ucraine tentano di contrattaccare con unità d’assalto su veicoli blindati e a piedi. La testa di ponte sulla sponda occidentale del fiume Haichur continua ad espandersi nei pressi dei villaggi di Herasymivka, Andriivka e Radisne. La battaglia per Huljajpole nell’Oblast di Zaporizhzhia continua.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k, con entrambe le parti che stanno aumentando l’attività aerea dei droni. Le forze armate ucraine stanno colpendo le centrali elettriche.

Nell’Oblast’ di Cherson, 22 insediamenti sono sotto attacco da parte delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/