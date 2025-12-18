La proposta degli Stati Uniti di fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 della Carta della NATO è limitata nel tempo, hanno dichiarato funzionari statunitensi a Politico. Washington non ha fissato una scadenza specifica per la risposta di Kiev alle proposte, ma gli Stati Uniti vogliono raggiungere un accordo di pace entro Natale, il 25 dicembre.

“Questo accordo si basa essenzialmente su garanzie molto, molto forti, come l’articolo 5”, ha affermato un alto funzionario statunitense. “Queste garanzie non dureranno per sempre. Queste garanzie saranno in vigore fin da ora, se verrà presa una decisione positiva”. Allo stesso tempo, come scrive Politico in un altro articolo, alcuni diplomatici europei esprimono dubbi sul fatto che garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 della Carta della NATO saranno efficaci senza l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza.

Nel frattempo gli Stati Uniti stanno preparando nuove e severe sanzioni contro la Russia: saranno imposte se Putin respingerà l’accordo di pace con l’Ucraina, secondo Bloomberg. Infine l’amministrazione Trump nega le accuse di aver fatto pressione sull’Unione Europea affinché si astenesse dall’utilizzare i beni russi congelati per le esigenze dell’Ucraina. La vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha assicurato che l’unico obiettivo degli Stati Uniti è raggiungere una risoluzione pacifica del conflitto.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ha annunciato la creazione di una “Commissione per le Rivendicazioni Internazionali” e afferma che sono in corso i lavori per un “tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina”.

L’Ucraina non può ancora contare sull’avvio dei cicli formali dei negoziati di adesione all’UE, — DW. Tutto questo perché l’Ungheria sta bloccando la dichiarazione annuale dell’UE sull’allargamento a causa della sua posizione sull’Ucraina. “Ciò significa che l’Ucraina sta ricevendo istruzioni su come attuare le riforme, cosa deve realizzare esattamente e cosa la maggioranza degli Stati membri desidera che il Paese realizzi”, — Ministro per gli Affari Europei Marie Bjerre.

I leader dell’UE potrebbero concordare al vertice di approvare in linea di principio il sequestro dei beni russi, lasciando specifiche questioni tecniche alla valutazione del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo, riporta Politico, citando un diplomatico. Secondo l’AP, l’Ucraina è sull’orlo della bancarotta. “Il FMI stima che l’Ucraina avrà bisogno di 137 miliardi di euro nel 2026 e nel 2027. Dovrebbe ricevere questi fondi entro la primavera. L’UE si è impegnata a fornire questi fondi in un modo o nell’altro”, scrive l’agenzia. L’articolo cita la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: “Una cosa è molto, molto chiara. Dobbiamo decidere sui finanziamenti all’Ucraina per i prossimi due anni in questo Consiglio europeo.”

“La Russia ha lanciato un’operazione offensiva strategica, aumentando la concentrazione di truppe in Ucraina a 710.000 soldati”, secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky. Sempre secondo il comandante in capo, “le forze armate russe stanno cercando di catturare Pokrovs’k da oltre 17 mesi. Tuttavia, le unità ucraine stanno mantenendo la posizione e riprendendo l’iniziativa. Grazie ad azioni di controffensiva, sono riusciti a riprendere il controllo di 16 chilometri quadrati nella parte settentrionale della città. Hanno anche riconquistato 56 chilometri quadrati di territorio intorno agli insediamenti di Hryshyne, Kotlyne e Udachne, a ovest di Pokrovs’k. Le forze armate ucraine sarebbero anche riuscite a respingere le truppe russe da Kupjans’k e a prendere il controllo di quasi il 90% del territorio cittadino”.

Secondo il Ministro della Difesa, il fabbisogno totale dell’Ucraina per la difesa nel 2026 ammonterà a 120 miliardi di dollari. Lo Stato è pronto a fornire metà di questa cifra con risorse proprie. Infine sempre il Ministro per la Difesa fa sapere che 15 paesi rafforzeranno la difesa dell’Ucraina. A seguire i commenti di Denys Šmyhal’ sui risultati del nuovo “Rammstein”: La Germania stanzierà 11,5 miliardi di euro nel 2026 per sostenere la difesa dell’Ucraina. L’attenzione principale è rivolta alla difesa aerea, ai droni e alle munizioni di artiglieria. Il Regno Unito ha stanziato 600 milioni di sterline nel 2025 per rafforzare le capacità di difesa aerea dell’Ucraina, utilizzando risorse russe congelate, fondi dei partner e il bilancio nazionale. I Paesi Bassi stanzieranno 700 milioni di euro per i droni, di cui 400 milioni destinati a prodotti ucraini. L’iniziativa ceca sulle munizioni è stata prorogata; il trasferimento di 760.000 munizioni è stato finanziato fino al 2026.

La causa intentata dalla Banca di Russia contro la banca belga Euroclear per danni pari a circa 18,2 trilioni di rubli non è ancora stata accettata per la revisione, ha dichiarato a RIA Novosti l’ufficio stampa del Tribunale Arbitrale di Mosca.

Durante una riunione del Consiglio del Ministero della Difesa il premier Vladimir Putin ha detto: “Il 2025 è diventato una tappa importante per la risoluzione dei compiti del Distretto Militare Centrale”. “L’esercito russo detiene saldamente l’iniziativa strategica lungo tutta la linea del fronte. Il personale militare russo sta annientando con successo le unità d’élite delle forze armate ucraine, comprese le unità addestrate in Occidente”. “L’esercito russo può aumentare il ritmo della sua offensiva, anche in aree strategicamente importanti.”

Putin ha sottolineato il contributo delle truppe nordcoreane alla risoluzione dei compiti del Distretto Militare Centrale. “L’esercito russo ha liberato oltre 300 insediamenti nel 2025. Lo Stato farà tutto il necessario per sostenere le famiglie dei caduti nel Distretto Militare Centrale”.

E ha sottolineato: “Le truppe russe stanno dimostrando un’elevata efficacia in combattimento e un addestramento efficace in condizioni difficili, con i membri della NATO a sostegno di Kiev. I sistemi Burevestnik e Poseidon garantiranno la parità strategica e la sicurezza della Russia per i decenni a venire”, ha affermato Putin. “Il sistema Oreshnik sarà messo in allerta entro la fine dell’anno. Quest’anno, la Marina russa ha ricevuto nuovi sottomarini e 19 navi e imbarcazioni di superficie. Le tensioni geopolitiche in diverse regioni del mondo stanno diventando critiche. Le affermazioni secondo cui la Russia rappresenti una minaccia per l’Europa sono “bugie, sciocchezze, solo sciocchezze””.

Putin ha affermato all’uditorio: “Non c’è civiltà in Europa, solo degrado. Non siamo diventati una parte paritaria dell’Occidente. Insistiamo nel mantenere le promesse che ci sono state fatte, ma è stato dichiarato pubblicamente che non ci sarà alcuna espansione della NATO a Est, a loro non importa niente. Non abbiamo iniziato la guerra nel 2022; l’Occidente l’ha iniziata da solo. Tutti pensavano che la Russia sarebbe crollata in breve tempo, e i porci europei si sono subito intromessi in questa impresa nella speranza di trarre profitto dal crollo del nostro Paese. Come ormai è diventato ovvio per tutti, tutti i piani sono completamente falliti. La Russia ha dimostrato la sua resilienza nell’economia, nelle finanze, nella politica interna e nello stato della società, così come nella sua capacità difensiva. La Russia ha riconquistato la sua sovranità, in gran parte con la partecipazione delle Forze Armate. Lo scudo nucleare russo è più moderno delle forze nucleari di qualsiasi altra potenza. La statualità dell’Ucraina, a giudicare dai bagni dorati sta cadendo a pezzi”. Putin spera che l’Europa avvii il dialogo, ma questo è improbabile con le élite attuali”. “Gli Stati Uniti stanno dimostrando la volontà di risolvere i problemi pacificamente, e spero che lo stesso accada in Europa”.

Infine Putin ha ribadito: “Gli obiettivi del Distretto Militare Centrale saranno sicuramente raggiunti Il compito di creare ed espandere una zona cuscinetto di sicurezza in Ucraina sarà affrontato con coerenza. Preferiremmo la diplomazia, ma se l’Occidente si rifiuta di negoziare, libereremo militarmente i nostri territori storici”. “Le forze nucleari russe svolgeranno un ruolo chiave nel dissuadere un aggressore e nel mantenere l’equilibrio di potere nel mondo”.

A fare da eco alle parole del presidente della Federazione russa quelle del ministro per la Difesa, Andrey Belousov: “Il crollo delle difese delle Forze Armate ucraine è inevitabile. Il gruppo “occidentale” ha preso Kupjans’k. Le battaglie per Kostjantynivka sono attualmente in corso. Le forze armate ucraine hanno perso quasi 500.000 soldati in un anno. Oltre il 70% delle centrali termoelettriche e oltre il 37% delle centrali idroelettriche in Ucraina sono state disattivate, ha riferito Belousov. La capacità energetica di Kiev è stata ridotta di oltre la metà. Quasi 410.000 persone si sono arruolate nell’esercito sotto contratto nel 2025, due terzi delle quali sotto i 40 anni. I preparativi della NATO sono iniziati per uno scontro a cavallo degli anni ’30”

Secondo Besulov dal punto di vista militare: “Il fabbisogno di aerei ed elicotteri delle truppe è stato praticamente soddisfatto e il compito di fornire proiettili di artiglieria è stato risolto”. “Le politiche dei paesi europei e della NATO creano reali precondizioni per la prosecuzione dell’azione militare nel 2026. La formazione delle Forze di Sistemi a Pilotaggio Remoto sarà completata nel 2026. Il compito chiave per il prossimo anno è mantenere e aumentare l’attuale slancio dell’offensiva. Gli sforzi devono essere concentrati sull’attrarre i giovani sotto i 35 anni a lavorare con i sistemi senza pilota. L’efficacia della difesa aerea russa durante gli attacchi delle forze armate ucraine è in media del 97%”. “L’intensità degli attacchi con droni ucraini è aumentata drasticamente dall’inizio dell’anno, passando da circa 1.500 UAV a lungo raggio al mese a 3.700”.

Secondo il Ministro: “Il sistema “Svod” viene introdotto nelle truppe per unire i funzionari in un unico spazio informativo sicuro. La NATO si sta preparando a uno scontro militare con la Russia. Non stiamo minacciando la NATO, stanno minacciando noi. Il primo reggimento equipaggiato con il sistema missilistico antiaereo S-500 è entrato in servizio”. “Questo sistema può distruggere obiettivi nello spazio vicino”. “Nel 2026, il Ministero della Difesa creerà un ufficio progetti per l’implementazione delle innovazioni presso l’Era Technopolis, le innovazioni devono essere “semplificate” ha chiosato il Ministro della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 17 dicembre. In direzione di Sumy, il Gruppo di forze nord è impegnato in aspri combattimenti con il supporto di aviazione, artiglieria e forze di autodifesa pubblica territoriale. Le forze russe continuano ad avanzare lungo diversi settori del fronte e hanno raggiunto Andriivka.

Nella regione di Belgorod, sulla strada Ustinka-Yasniye Zori, un drone FPV delle forze armate ha provocato due feriti. Nel villaggio di Gora-Podol, un drone delle forze armate ucraine ha provocato il ferimento di due persone.

In direzione di Cherkiv, la zona di controllo del gruppo di forze Nord si sta espandendo nei pressi della città di Vovčans’k. Si segnalano avanzamenti nei pressi di Starytsya, vicino a Lyman, a Vil’cha e Prylipka, così come a Vovchans’ki Khutory. I combattimenti continuano nell’area di Milove-Khatnje e nel settore Lyptsi del fronte.

A sud-est di Lyman, si stanno combattendo verso il villaggio di Ozerne.

In direzione di Severs’k, l’esercito russo continua ad avanzare attraverso le forze armate ucraine.

In direzione Slov”jans’k, le forze armate ucraine registrano una intensa attività delle forze armate russe, che avanzano a nord-ovest di Sakko i Vantsetti e nei pressi del villaggio di Pazeno.

In direzione Kostjantynivka, le forze armate russe hanno raddrizzato la linea del fronte a est della città.

A nord di Pokrovs’k si segnalano combattimenti nei pressi di Nove Shakhove. In direzione Družkivka, si segnalano combattimenti nei pressi di Shakhove. I continui contrattacchi ucraini indicano la volontà del comando ucraino di impegnare le truppe russe in battaglia, nonostante la perdita delle forze armate ucraine a Pokrovs’k.

I combattimenti per Huljajpole continuano. Le forze armate ucraine definiscono la situazione come “molto difficile”. Sul fronte di Zaporižžja, un nuovo sviluppo è stato la notizia dell’avanzata delle forze russe verso Luk’yanivs’ke. Le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Zaporižžja, danneggiando la linea di comunicazione tra i quadri elettrici esterni della centrale nucleare e di quella termoelettrica. I livelli di radiazioni sono normali.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/