RUSSIA. Putin rimanda a casa tutti i soldati indiani al fronte ucraino

La Russia licenzierà tutti i cittadini indiani che hanno firmato contratti con il suo ministero della Difesa dopo l’incontro tra il primo Ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin.

Stando a quanto riporta Ndtv, Mosca aiuterà tutti i cittadini indiani a tornare in patria dopo aver rescisso i loro contratti con le forze armate russe. Almeno due cittadini indiani hanno perso la vita combattendo nella guerra della Russia contro l’Ucraina, e decine di altri sono attualmente impegnati in prima linea. L’appello di Modi a Putin è arrivato durante una visita di Stato a Mosca l’8 luglio, durante la quale il premier indiano ha firmato numerosi accordi e memorandum d’intesa. Ha inoltre partecipato ad un evento ospitato dalla comunità indiana nella capitale russa, riporta BneIntelliNews.

La decisione di licenziare tutti i soldati indiani che combattono per la Russia contro l’Ucraina fa seguito ad uno scandalo scoppiato all’inizio di quest’anno. Nel febbraio 2024, l’India ha rivelato che stava cercando di riportare a casa circa 20 cittadini bloccati mentre combattevano per l’esercito russo. I rapporti suggerivano che questi individui fossero stati inizialmente portati in Russia come “aiutanti” delle forze armate, ma in seguito furono dotati di armi e mandati in combattimento. Le accuse affermavano che inizialmente gli era stato offerto lavoro come addetti alle pulizie di edifici, ma alla fine furono costretti a ricoprire ruoli militari.

La situazione si è aggravata il 6 marzo scorso, sette cittadini indiani hanno pubblicato un video in cui affermavano di essere stati indotti con l’inganno a combattere contro l’Ucraina. Il governo indiano ha poi affermato di aver contattato le autorità russe per ottenere il loro rilascio anticipato. “È stata avviata una forte azione contro agenti ed elementi senza scrupoli che li hanno reclutati con falsi pretesti e promesse”, si legge in una nota del governo.

Il video ha spinto il Central Bureau of Investigation, Cbi, dell’India a indagare sulla questione. La Cbi ha rivelato che alcuni indiani inviati in Ucraina sono rimasti gravemente feriti e la Reuters ha riferito che due indiani sono morti in battaglia. Ad aprile, il ministero degli Affari Esteri indiano ha confermato che dieci uomini erano tornati.

Due mesi dopo, nel maggio 2024, la Cbi ha arrestato quattro persone coinvolte in una vasta rete di traffico di esseri umani. Questa rete è stata accusata di aver indotto con l’inganno giovani indiani ad andare in Russia, dove sono stati costretti a firmare contratti con il ministero della Difesa russo e mandati a combattere in Ucraina. Tra le persone arrestate figurano due reclutatori dell’India meridionale, nonché un traduttore e un agente di visto in Russia. La Cbi ha riferito che la rete aveva reclutato almeno 35 persone utilizzando i social media e i contatti locali per attirarle con la promessa di lavori ben retribuiti in Russia.

“Successivamente, i cittadini indiani oggetto di tratta sono stati addestrati in ruoli di combattimento e schierati nelle basi del fronte… contro la loro volontà, mettendo così le loro vite in grave pericolo (…) È stato accertato che alcune delle vittime sono state gravemente ferite nella zona di guerra”, si legge nel comunicato.

L’India non è l’unico paese che ha visto un aumento del reclutamento per l’esercito russo. Per ridurre la necessità di una coscrizione impopolare all’interno del paese, Mosca si è rivolta al reclutamento di cittadini stranieri da paesi tra cui Nepal, Somalia, Cuba e altri.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/