SRI LANKA. Il presidente Dissanayake stravince alle politiche. Ora ridiscutere il salvataggio FMI

La coalizione di sinistra del presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali anticipate, ottenendo il potere di portare avanti i suoi piani per combattere la povertà e la corruzione nella nazione insulare che si sta riprendendo da un crollo finanziario.

L’ampio mandato, che includeva un sorprendente sostegno dal nord e dall’est del paese, che ospita la minoranza Tamil, è un voto senza precedenti per il cambiamento e indica che lo Sri Lanka è in sintonia per andare avanti, hanno affermato gli analisti ripresi da Reuters.

Mentre la forte dimostrazione rafforzerà la stabilità politica nel paese dell’Asia meridionale, permane una certa incertezza sulla direzione politica a causa delle promesse di Dissanayake di provare a modificare i termini del programma di salvataggio del Fondo monetario internazionale (FMI) che ha salvato il paese dalla sua crisi economica, hanno affermato gli esperti.

Si prevede inoltre che il nuovo governo dovrà affrontare una sfida di competenze poiché la coalizione ha pochi leader con esperienza di governance e di definizione delle politiche.

Dissanayake, un outsider politico in un paese dominato da partiti familiari per decenni, ha stravinto le elezioni presidenziali dell’isola a settembre. Ma la sua coalizione aveva solo tre seggi in parlamento, il che lo ha spinto a scioglierla e a cercare un nuovo mandato nelle elezioni anticipate di giovedì.

Lo Sri Lanka in genere sostiene il partito del presidente nelle elezioni generali, soprattutto se le votazioni si tengono subito dopo un voto presidenziale.

La coalizione National People’s Power (NPP) di Dissanayake, di orientamento marxista, ha vinto 159 seggi nel parlamento di 225 membri: una massiccia maggioranza di due terzi e una delle più grandi nella storia del paese.

L’NPP ha ottenuto quasi il 62% o quasi 7 milioni di voti, in aumento rispetto al 42% ottenuto da Dissanayake a settembre, il che indica che aveva ottenuto un sostegno più ampio, anche dalle minoranze.

Il partito Sri Lanka Podujana Peramuna della famiglia Rajapaksa, la cui coorte di fratelli ha dato allo Sri Lanka due presidenti durante una dozzina di anni al potere e aveva 145 seggi nella legislatura uscente, è stato praticamente spazzato via, vincendo solo tre seggi.

“Consideriamo questo un punto di svolta critico per lo Sri Lanka. Ci aspettiamo un mandato per formare un parlamento forte e siamo fiduciosi che la gente ci darà questo mandato”, ha affermato Dissanayake.

Il partito Samagi Jana Balawegaya del leader dell’opposizione Sajith Premadasa, il principale sfidante della coalizione di Dissanayake, ha vinto 40 seggi e il New Democratic Front, sostenuto dal precedente presidente Ranil Wickremesinghe, ne ha vinti solo cinque.

Il presidente esercita il potere esecutivo, ma Dissanayake aveva ancora bisogno di una maggioranza parlamentare per nominare un gabinetto a pieno titolo e mantenere le promesse di tagliare le tasse, sostenere le imprese locali e combattere la povertà.

La maggioranza dei due terzi conferisce inoltre a Dissanayake il potere di avviare il processo di abolizione della presidenza esecutiva, sebbene gli analisti affermino che non si tratti di una preoccupazione urgente e che difficilmente sarà una priorità. Mentre era all’opposizione, Dissanayake si è espresso contro gli enormi poteri della presidenza esecutiva e i suoi legami con l’abuso di potere.

Nazione di 22 milioni di abitanti, lo Sri Lanka è stata schiacciata da una crisi economica del 2022 innescata da una grave carenza di valuta estera che l’ha spinta verso un default sovrano e ha causato una contrazione della sua economia del 7,3% nel 2022 e del 2,3% l’anno scorso.

Sostenuta da un programma di salvataggio da 2,9 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (FMI), l’economia ha iniziato una ripresa provvisoria, ma l’alto costo della vita è ancora un problema critico per molti.

Dissanayake mira anche a modificare gli obiettivi stabiliti dal FMI per frenare l’imposta sul reddito e liberare fondi da investire nel welfare per i milioni di persone più colpite dalla crisi.

Ma gli investitori temono che il suo desiderio di rivisitare i termini del salvataggio del FMI potrebbe ritardare i futuri esborsi, rendendo più difficile per lo Sri Lanka raggiungere un obiettivo chiave di surplus primario del 2,3% del prodotto interno lordo nel 2025 come stabilito dal FMI.

Lucia Giannini

