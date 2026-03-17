COREA DEL NORD. Riprendono i collegamenti ferroviari ed aerei con Pechino

Venerdì scorso un treno passeggeri proveniente da Pyongyang è arrivato a Pechino, dopo che la Corea del Nord e la Cina hanno ripristinato i servizi ferroviari per la prima volta in sei anni, segnalando sia un disgelo nei rapporti bilaterali tra i due alleati tradizionali, sia un possibile passo successivo nel perseguimento dei loro interessi strategici.

Nel settembre dello scorso anno, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto a Pechino il suo primo vertice con Xi dopo sei anni. Kim si è recato a Pechino a bordo del suo treno blindato per partecipare alla parata militare in occasione della Festa della Vittoria cinese, e i due leader hanno concordato di approfondire la cooperazione economica e rafforzare la comunicazione strategica, sebbene alcuni esperti osservino che il ripristino dei rapporti sia stato più lento del previsto, riporta il Korea JoongAng Daily.

Il ripristino del servizio ferroviario passeggeri, inaugurato nel 1954 e da tempo considerato un simbolo di amicizia tra Corea del Nord e Cina, rappresenta un passo avanti verso il riavvicinamento tra i due Paesi. I servizi ferroviari sono stati sospesi dopo che la Corea del Nord ha chiuso i suoi confini nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, bloccando i viaggi e gli scambi commerciali transfrontalieri. Le relazioni tra Pyongyang e Pechino si sono inasprite negli anni successivi a causa del crescente allineamento della Corea del Nord con la Russia, incluso l’accordo di mutua difesa firmato da Kim con il presidente russo Vladimir Putin nel 2024 e la fornitura di truppe per la guerra della Russia in Ucraina.

Oltre a quelli ferroviari, la compagnia di bandiera Air China riprenderà i voli che collegano Pechino e Pyongyang, anch’essi sospesi durante la pandemia, per la prima volta in sei anni entro la fine di questo mese.

Con il ripristino dei collegamenti aerei e ferroviari, la Cina sembra intenzionata a riaffermare la propria influenza sulla penisola coreana, migliorando i rapporti bilaterali che si sono raffreddati negli ultimi anni, soprattutto in vista del prossimo vertice tra Xi e Trump. Allo stesso modo, la Corea del Nord potrebbe potenzialmente utilizzare la Cina come intermediario con gli Stati Uniti, dato che l’attenzione di Washington è concentrata sul Medio Oriente e su altre parti del mondo.

Martedì scorso, il Gruppo Ferroviario Statale Cinese ha annunciato la ripresa dei servizi ferroviari passeggeri tra i due Paesi. Secondo l’orario ferroviario, i treni tra Pechino e Pyongyang circoleranno quattro volte a settimana: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Il viaggio in treno tra Pechino e Pyongyang dura circa 25 ore. Il treno Pechino-Pyongyang parte da Pechino alle 17:26 e arriva a Pyongyang alle 18:07 del giorno successivo. Il treno di ritorno parte dalla stazione di Pyongyang alle 10:26, attraversa la città di confine nordcoreana di Sinuiju e la città cinese di Dandong, e arriva alla stazione di Pechino alle 8:40 del giorno successivo. Il treno è composto da 18 carrozze, di cui solo le ultime due riservate ai passeggeri internazionali. Anche i treni che collegano Pyongyang e Dandong saranno operativi quotidianamente in entrambe le direzioni.

Inoltre, la Corea del Nord espande i suoi programmi di turismo di gruppo per stranieri, volti a portare valuta estera nel regime a corto di liquidità, la ripresa dei servizi ferroviari passeggeri con la Cina, tradizionalmente la principale fonte di viaggiatori per la Corea del Nord, potrebbe accelerare la cooperazione economica tra i due Paesi vicini.

Secondo l’Amministrazione Generale delle Dogane cinese, le esportazioni cinesi verso la Corea del Nord hanno raggiunto circa 2,3 miliardi di dollari lo scorso anno, con un aumento del 25,2% rispetto all’anno precedente. Il commercio totale tra i due Paesi è ammontato a circa 2,7 miliardi di dollari, tornando ai livelli pre-pandemia.

Sebbene si preveda che il servizio ferroviario passeggeri, una volta ripristinato, venga utilizzato principalmente per scopi ufficiali per il momento, è probabile che si estenda gradualmente anche agli scambi civili, come il turismo.

La ripresa del servizio ferroviario segnala non solo una ripresa degli scambi commerciali, ma anche un rinnovamento della loro storica alleanza. Inoltre, Trump ha più volte segnalato, dal suo ritorno alla Casa Bianca per un secondo mandato, il suo interesse al dialogo con il leader nordcoreano. Dal canto suo, Kim, al culmine dei colloqui sulla denuclearizzazione tra Corea del Nord e Stati Uniti nel 2018 e nel 2019, ha sempre cercato di incontrare Xi prima dei suoi vertici con Trump, conferendo alla Cina un certo potere negoziale.

Tommaso Dal Passo

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