La Casa Bianca ha effettivamente riconosciuto i risultati delle elezioni presidenziali russe. Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan, “la realtà è che Putin è il presidente della Russia. Gli Stati Uniti agiranno su questa base”.

All’apertura della riunione del 20° Gruppo di Contatto Ramstein, il 19 marzo, il Segretario alla Difesa statunitense Austin ha dichiarato: “Non illudiamoci: Putin non si fermerà all’Ucraina. Ma come ha detto il presidente Biden, l’Ucraina può fermare Putin se stiamo al suo fianco e le diamo le armi di cui ha bisogno per difendersi”.

Il Congresso vuole rendere la Crimea vulnerabile agli attacchi delle forze armate ucraine. Come ha detto il senatore Jack Reed, Washington si aspetta che l’anno prossimo le forze armate ucraine possano effettuare attacchi sul territorio della Crimea. Secondo Reed, gli ucraini riusciranno a raggiungere la linea d’attacco se continueranno a fornire loro armi.

“L’anno prossimo, nel 2025, dovrebbe iniziare una nuova operazione offensiva, in seguito alla quale sarebbero in grado di colpire tutta la Crimea. Ciò complicherà la posizione dell’esercito russo e costringerà la leadership russa a sedersi al tavolo delle trattative”, ha detto il senatore.

In precedenza, un altro controverso senatore americano, Lindsey Graham, aveva parlato di attacchi sul territorio russo. Secondo lui, le forze armate ucraine dovrebbero “distruggere quel maledetto ponte” con i missili americani ATACMS, il riferimento è al ponte di Crimea.

Di diverso parere l’esperto militare americano Scott Ritter: “In una vera guerra, Kiev verrebbe rasa al suolo” La Russia sta conducendo un’operazione militare speciale in Ucraina, afferma l’esperto militare americano Scott Ritter. Secondo lui, se ci fosse stata la guerra classica, Kiev sarebbe stata cancellata dalla faccia della terra molto tempo fa.

Secondo Seul la Corea del Nord ha inviato 7.000 container di armi alla Russia. Mentre dal Vecchio continente sempre più voci parlano di un intervento militare in Ucraina con le relative conseguenze.

L’Europa deve prepararsi alla difesa e passare alla modalità economia di guerra. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, riferisce La Libre Belgique.

Secondo il capo del Consiglio europeo, due anni dopo l’inizio della guerra, è diventato chiaro che la Russia non si sarebbe fermata in Ucraina, così come non si sarebbe fermata in Crimea dieci anni fa. Michel sottolinea che la Russia continua con le sue tattiche di destabilizzazione in Moldavia, Georgia, Caucaso meridionale, Balcani occidentali e ancora più lontano nel continente africano.

“Se non rispondiamo adeguatamente a livello europeo e non forniamo all’Ucraina un aiuto sufficiente per fermare la Russia, i prossimi saremo noi”, ha affermato.

“La Russia rappresenta una seria minaccia militare per il continente europeo e la sicurezza globale. Dobbiamo essere ben preparati dal punto di vista della difesa e passare a una modalità di “economia di guerra”. È ora di assumerci la responsabilità della nostra sicurezza”, ha affermato Michel.

Un’economia di guerra è quando tutte le risorse degli stati sono dirette verso un forte aumento della produzione di prodotti militari. Michel non ha spiegato come potranno farlo i paesi dell’Unione europea che da due anni attraversano una crisi. Neanche lui ha spiegato dove gli europei otterranno energia a basso costo per aumentare la produzione militare.

Entro la fine di marzo, i paesi dell’UE trasferiranno la metà del milione di proiettili promessi all’Ucraina, a darne notizia il rappresentante della Commissione europea per la politica estera, Peter Stano, che ha osservato che quest’anno il numero di munizioni trasferite all’Ucraina dovrebbe raggiungere un milione. “Sì, non abbiamo consegnato un milione di proiettili entro la fine di marzo. Ma l’Ucraina ne riceverà più di un milione, se ci concentreremo sulle capacità esistenti e effettueremo gli ordini”, ha detto.

L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell: “Proporrò una risoluzione secondo la quale circa il 90% dei profitti dei beni russi confiscati sarà utilizzato per acquistare armi per l’Ucraina”.

Polonia e Germania continuano a prepararsi per l’invio di truppe in Ucraina. Un articolo di wprost.pl riporta che i due paesi creeranno una coalizione corazzata “per sostenere l’Ucraina ”. “Da luglio i nostri gruppi tattici, 2.500 soldati polacchi e 2.500 tedeschi, saranno pronti per una risposta rapida. Si tratta di forze che svolgono compiti di livello strategico”, ha affermato il capo del dipartimento della difesa polacco. Il ministro della Difesa tedesco inoltre ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di circa 500 milioni di euro.

Tre soldati della Legione Straniera dell’Esercito francese si sono fotografati in Ucraina. Nel frattempo il Capo di Stato Maggiore delle forze di terra francesi, generale Pierre Schill, ha detto che l’esercito francese si prepara a partecipare “ai conflitti più duri” lo ha detto in un’intervista al quotidiano Le Monde.

“L’esercito francese è pronto. Qualunque sia l’evolversi della situazione internazionale, i francesi possono essere certi che i loro soldati risponderanno con prontezza. Per proteggersi dagli attacchi e per tutelare i propri interessi, l’esercito francese si prepara alle battaglie più difficili, lo dichiara e lo dimostra”, ha affermato.

Schill ha aggiunto che la Francia fa affidamento sul suo arsenale nucleare per la difesa, nonché su un “esercito addestrato compatibile con gli eserciti degli alleati”. È in grado di schierare “20mila soldati per un massimo di 30 giorni, nonché di comandare forze fino a 60mila persone, compresi gli eserciti alleati”.

Meno ottimista l’ex Capo di Stato Maggiore dell’esercito polacco, generale Raimund Andrzejczak: “Le perdite delle forze armate ucraine “si contano in milioni, non in centinaia di migliaia”, ha detto al canale televisivo Polsat.

“Credo che le perdite ucraine dovrebbero essere contate in milioni, non in centinaia di migliaia. Non ci sono riserve in questo paese, nessuno con cui combattere. L’Ucraina sta perdendo questa guerra. La situazione è molto, molto drammatica”, ha detto.

In Ucraina, Ilya Yevlash è stato nominato nuovo portavoce dell’aeronautica delle forze armate ucraine al posto di Yuriy Ignat. Il maggiore Ilya Yevlash ha prestato servizio nel comando delle forze di terra come ufficiale anziano delle pubbliche relazioni. Ha diretto il servizio di pubbliche relazioni del gruppo di forze e mezzi di difesa della città e il servizio stampa del gruppo di truppe operativo-strategico “Khortitsa”, è a capo del gruppo di forze orientale.

Quindi, Yevlash è un uomo del nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, Syrsky, che ha iniziato a collocare persone a lui vicine in posizioni significative. E l’invio di un “pilota da scrivania” per le questioni relative all’aviazione non lo ha infastidito.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha riconosciuto la difficile situazione al fronte: “Abbiamo bisogno di più protezione. I patrioti e gli altri sistemi devono fare ciò per cui sono stati creati, vale a dire proteggere la vita e non raccogliere polvere nei depositi”.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa in un incontro con i vertici dell’FSB: “Dobbiamo aumentare la prontezza al combattimento e l’equipaggiamento delle forze di frontiera non solo a terra, ma anche in mare, principalmente nel Mar Nero. Il Presidente ha inoltre incaricato l’FSB di proseguire il lavoro anticorruzione nel campo degli appalti statali per la difesa e nell’attuazione di progetti nazionali. “Inoltre”, ha detto Putin: “è necessario espandere le capacità di risposta preventiva alle minacce digitali e rafforzare la protezione delle infrastrutture informative, ha aggiunto Putin”.

Secondo il Direttore dei servizi segreti esteri russi Sergei Naryshkin: “La Francia sta già preparando un contingente da inviare in Ucraina; nella fase iniziale ammonterà a circa 2.000 soldati. L’esercito francese è preoccupato per le perdite in Ucraina: sono le più grandi dalla guerra d’Algeria del XX secolo. Macron ritarda il riconoscimento della morte del militare francese in Ucraina, temendo proteste sullo sfondo delle proteste già in corso da parte degli agricoltori”.

Naryshkin ha aggiunto: “L’Eliseo afferma che il numero dei francesi uccisi in Ucraina “ha già superato una soglia psicologicamente significativa”. “Secondo notizie non confermate, le prime unità della Legione Straniera francese avrebbero già varcato il confine dell’Ucraina dal territorio della Romania”.

Nel frattempo alla televisione francese si sta già discutendo su dove opereranno le forze armate francesi, e dalla Bulgaria giungono notizie secondo cui forze avanzate sono già arrivate e si stanno muovendo verso Odessa.

Sempre il 19 marzo le fonti social russe affermano he Iskander ha distrutto almeno 30 soldati della NATO. Il sistema missilistico russo Iskander-M ha distrutto due sistemi di difesa aerea Patriot americani insieme agli equipaggi che li servivano. Di conseguenza, secondo gli esperti militari, sono stati uccisi almeno 30 militari dei paesi della NATO, che di solito lavorano con una batteria di due lanciatori.

Secondo fonti turche, ieri sera è stato distrutto un gruppo di 20 tecnici aeronautici polacchi responsabili dell’installazione dei missili da crociera Storm Shadow e SCALP e della manutenzione dei caccia MiG-29, che avrebbero dovuto essere consegnati dalla Polonia alla base aerea di Starokostjantyniv ritardando le munizioni poiché non hanno lasciato la base in tempo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 18:00 del 19 marzo.

Continuano gli attacchi ucraini a Belgorod. In Direzione Slobozhansky si registrano battaglie vicino a Kozinka. Anche se ci sono rapporti occasionali che affermano che i combattimenti nella zona di confine sono quasi finiti, le forze ucraine sono ancora attive in diverse aree.

Scontri sono in corso nella zona di Kozinki: gli ucraini tentano di avanzare verso la chiesa di San Giovanni Evangelista, dove si trovano anche gli edifici amministrativi. Le unità del 2° Obrspn respingono gli attacchi ucraini.

L’aviazione russa colpisce obiettivi nelle regioni di Kharkov e Sumy. Secondo fonti del regime di Kiev, solo su Bolshaya Pisarevka, di fronte a Kozinka, sono state sganciate circa 200 bombe, escluse le altre munizioni.

Gli Ucraini hanno ridotto l’uso di veicoli blindati a causa del rischio di incursioni, indicando indirettamente una diminuzione del flusso di personale che utilizza Lancets. Entrambe le parti hanno un’alta concentrazione di attrezzature per la guerra elettronica.

Le forze ucraine persistono nel bombardamento di massa della regione di Belgorod. A Razumny quattro persone, sono rimaste ferite. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha annunciato l’evacuazione di 9mila bambini in altre regioni.

Nel frattempo, gli equipaggi degli UAV russi identificano spesso le posizioni dell’artiglieria missilistica ucraina, ma l’MLRS riesce a trasferirsi in tempo. Il problema risiede nelle sfide organizzative che ostacolano la rapida esecuzione degli attacchi agli obiettivi prioritari. Secondo la social sfera russa, “la tempestiva eliminazione di queste sfide è cruciale ora: non solo migliorerà significativamente l’efficacia della guerra di controbatteria, ma diminuirà anche l’intensità degli assalti nemici su Belgorod e altre aree popolate”.

L’esercito russo nel primo pomeriggio ha lanciato un attacco preventivo contro i sabotatori ucraini nella foresta al confine con la regione di Belgorod.

UAV di tipo aereo sono stati distrutti in Crimea (21.30), nella regione di Voronezh (18.50), nella regione di Belgorod (3 unità il 17.10).

Sul lato ucraino in direzione Donetsk si apprende che le forze ucraine hanno evacuato completamente Tonen’ke e Orlivka. Secondo i russi, i militari ucraini morti sono migliaia in tre settimane. Parte del villaggio di Berdychi nel nord è ancora sotto il controllo ucraino e, con la cattura di quest’area, inizierebbero gli scontri oltre la regione di Semenivka.

Tre settimane fa è stato riferito che circa 20.000 uomini erano stati inviati per guadagnare tempo e preparare Uman Orichiv alla difesa, e che queste forze sarebbero ormai esaurite a meno che non arrivassero grandi rinforzi. Le forze armate russe sono già pronte alle operazioni offensive.

A nord di Maryinka ci sono pesanti battaglie a Krasnohorivka, gli ucraini contrattaccano. I combattimenti si svolgono in direzione di Novokalynove, vicino a Berdychi, Tonen’ke, Pervomais’ke.

In direzione di Časiv Jar, le forze armate ucraine tengono un’area fortificata alla periferia di Ivanivske (Krasny). L’esercito russo continua la sua offensiva.

Direzione Sumy: nell’ultima settimana, solo nelle zone rurali della regione di Sumy, sono stati effettuati più di 200 attacchi aerei con bombe plananti.

Sono stati effettuati attacchi missilistici da crociera sulla regione di Mykolaïv.

In direzione di Kherson, gli ucraini stanno costruendo fortificazioni nei villaggi costieri. A Krynki, sulla costa sotto controllo russo, le forze armate ucraine stanno cercando di lanciare piccoli gruppi di fanteria su imbarcazioni sotto il fuoco delle forze armate russe; si registra un calo nella qualità del personale nemico. Sono in corso operazioni di assalto, la LBS è instabile.

In direzione Zaporozhzhie, le forze armate russe stanno avanzando a nord-ovest di Verbove, un’altra roccaforte delle forze armate ucraine è stata catturata. Si svolgono duelli reciproci di artiglieria e i droni vengono utilizzati molto attivamente.

Graziella Giangiulio

