Per chi avesse pensato che con l’inverno al fronte non si combattesse più il Cremlino ha tolto ogni dubbio: «Non sono previste tregue festive (Capodanno o Natale); L’operazione militare speciale continuerà. Allo stato attuale, l’obiettivo principale dell’SVO è il DPR e LPR». Entro la fine dell’anno, Putin terrà un incontro con la leadership di 4 nuove regioni della Russia. L’adesione alla Russia di Odessa e Chernigov è possibile se tale è la volontà dei loro abitanti.

Sono in molti a pensare che il tradizionale discorso di fine anno che il Presidente Vladimir Putin ha annullato possa arrivare a sorpresa in diretta dal Donbass.

Come dichiarato più volte da Mosca l’area che ospita basi, mezzi militari russi, non può restare in mano a un paese che vuole entrare nella NATO.

Secondo il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, Vladimir Putin ha fondamentalmente sbagliato i calcoli, nessuno dei suoi piani ha funzionato: «Nessuno dei piani del presidente russo ha funzionato e lo stesso Putin si è trovato in isolamento internazionale. Durante la pianificazione, aveva un’idea sbagliata del coraggio degli ucraini, dell’Europa, di noi, della natura della nostra democrazia, del nostro desiderio di resistere grande potere, follia e imperialismo», ha detto Olaf Scholz.

A fare da eco a queste parole quelle del presidente dell’Ucraina Volodymry Zelensky: l’Ucraina invita il Parlamento europeo ad adottare una risoluzione sulla creazione di un tribunale speciale sul crimine di aggressione da parte della Federazione Russa. «Chiedo a tutti voi, ai vostri partiti e ai vostri Stati di sostenere questo lavoro. Il tribunale deve funzionare. Il Parlamento europeo ha già sostenuto questa idea, deve essere realizzata al più presto, in particolare attraverso l’adozione di una procedura separata risoluzione del Parlamento europeo a sostegno della creazione del tribunale, attraverso il vostro sostegno e il sostegno del vostro Paese alla corrispondente risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite», ha esortato Zelensky.

Il Presidente ha inoltre invitato il Parlamento europeo a sostenere il riconoscimento dell’Holodomor come genocidio del popolo ucraino.

Sulla linea del fronte continuano i combattimenti. Anche nella giornata del 14 dicembre in funzione i sistemi di difesa aerea hanno funzionato nella regione di Dnepropetrovsk. Esplosioni si sono segnalati nella regione di Kharkiv.

Bombardato all’edificio amministrativo di Kherson, che è sotto il controllo delle forze armate ucraine.

Vodyane, secondo fonti della social sfera è quasi completamente sotto il controllo dell’esercito russo. Nell’area dell’insediamento di Kramatorsk, il DPR, ha colpito il posto di comando del gruppo tattico-operativo delle truppe delle forze armate ucraine “Liman”.

A Bachmut nella mattina del 14 di dicembre si registravano intense battaglie. Le forze armate ucraine continuano a lanciare rinforzi e la PMC Wagner continua le operazioni di assalto. I gruppi d’assalto si stanno gradualmente spostando più in profondità a Bachmut. Diverse case a Maksimenko sono occupate. I combattimenti continuano anche nell’area della zona industriale in via Patrice Lumumba. Si registrano scontri a Kleshcheevka e nell’area di Kurdyumivka. Gli ucraini stanno rafforzando le posizioni nell’area di Časiv Jar.

A nord-est di Bachmut, sono in corso combattimenti in direzione dell’autostrada Bachmut-Soledar.

Secondo altre fonti della social sfera, nell’area di Bachmut, le truppe russe stanno combattendo a est della città. Intensi scontri si stanno verificando in Fyodor Maksimenko Street e in Pervomaisky Lane. In Experienced, la Wagner sta spingendo attraverso una potente area fortificata nel villaggio. Le forze del 53° Ombr stanno cercando di frenare l’avanzata su Shkolnaya Street attrezzando roccaforti nelle case. Inoltre, unità delle forze armate RF stanno conducendo un’offensiva a nord-est di Bachmut, avvicinandosi alle posizioni della 128a brigata a Podgorodny.

Per contenere l’avanzata a nord, gruppi di genieri hanno fatto saltare in aria il cavalcavia ferroviario sopra l’autostrada alla periferia nord di Bachmut. Inoltre, il comando ucraino della 28a brigata, responsabile della linea Kurdyumivka-Neu York, ha deciso di minare la diga nell’area di Ozaryanovka effettuando un sabotaggio.

È prevista una controffensiva delle forze armate ucraine nelle vicinanze di Bachmut. A tal fine, 500 persone mobilitate senza veicoli blindati pesanti vengono trasferite nell’area della città e di Časiv Jar.

Nel settore di Soledar, unità delle Forze Armate RF hanno stabilito il controllo su una roccaforte di plotone alla periferia di Soledar. Continuano le battaglie di posizione nell’area di Belogorovka nel settore Lisichansky.

Graziella Giangiulio