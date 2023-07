Sergei Shoigu, Ministro per la Difesa russo, ha parlato della controffensiva dell’Ucraina: «In generale, il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi in ​​​​nessuna delle direzioni. Le perdite delle forze armate ucraine dall’inizio della controffensiva ammontano a oltre 26mila militari e 3mila unità di varie armi. Sono stati distrutti 21 aerei ucraini, 5 elicotteri, 1.244 carri armati e altri veicoli corazzati, inclusi 17 Leopard e 12 veicoli da combattimento della fanteria, Bradley».

In conferenza stampa il Ministro russo ha anche detto: «Nel caso in cui gli Stati Uniti forniscano munizioni a grappolo al territorio dell’Ucraina, le forze armate russe saranno costrette a utilizzare armi simili contro le forze armate dell’Ucraina».

Nulla di fatto per l’Ucraina nella NATO. Jens Stoltenberg ha dichiarato: «Invieremo un invito all’Ucraina per aderire alla NATO quando gli alleati saranno d’accordo e le condizioni saranno soddisfatte».

Gli alleati della NATO hanno concordato di semplificare il processo di ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza del Nord Atlantico, ha spiegato Stoltenberg: «Abbiamo ribadito che l’Ucraina diventerà un membro della NATO e abbiamo concordato di annullare i requisiti per un piano d’azione per l’adesione all’Alleanza. Ciò cambierà il percorso dell’Ucraina per aderire alla NATO, invece di un processo in due fasi, sarà un processo in una fase», ha continuato Stoltenberg nella conferenza stampa a Vilnius.

Secondo Stoltenberg, il vertice della NATO ha anche concordato l’istituzione di un consiglio Ucraina-NATO, nonché un programma di supporto pluriennale volto a portare le forze armate ucraine agli standard dell’Alleanza. Tutti gli alleati della NATO concordano sul fatto che è impossibile accettare l’Ucraina nell’alleanza prima della fine delle ostilità. La NATO ha ribadito il “diritto” della Georgia di aderire all’alleanza, ma subordinatamente all’attuazione del piano d’azione per l’adesione.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che: «Lo scontro armato in Ucraina continuerà fino a quando l’Occidente non abbandonerà i piani per mantenere il proprio dominio e infliggere una sconfitta strategica alla Russia».

Sulla linea di contatto, lunga 1.800 km, formazioni ucraine e russe si sono scontrate in diverse aree. Le formazioni ucraine continuano a colpire gli insediamenti della regione di Zaporozhzhia. Gli ucraini hanno nuovamente lanciato missili da crociera Storm Shadow contro obiettivi vicino al porto di Berdyansk: i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato alcuni obiettivi.

Le forze armate ucraine hanno tentato di bombardare Tokmak: secondo alcuni rapporti, grazie al lavoro dell’antiaerea russa, non ci sono stati feriti o vittime. Secondo un’altra fonte, gli ucraini hanno usato su Tokmak nella regione di Zaporozhzhia munizioni a grappolo: «i colpi sono caduti nell’area dell’allevamento di pollame e alla periferia della città verso Vasilyevka». Si legge on line, fonte social R. G. : «Le forze armate ucraine hanno prima lanciato un pacchetto di munizioni, poi hanno aspettato che le persone sistemassero le macerie per poi colpire di nuovo. Al momento non ci sono informazioni sulle vittime e sulla distruzione. Durante il giorno dell’11 luglio, gli ucraini hanno bombardato un insediamento dall’HIMARS MLRS».

Nell’area del ponte Antonov, le forze armate ucraine continuano a mantenere una testa di ponte. Nella notte del 10 luglio, da Antonov, due gruppi di 124 arr SRW sono stati trasferiti su motoscafi sotto il ponte. La copertura è fornita da squadre di artiglieria e mortai di Sadovo e Kherson.

Allo stesso tempo, il DRG ucraino è atterrato a ovest del ponte ferroviario sull’isola Alekseevsky. Per supportare la fanteria, due aerei d’attacco Su-25 hanno colpito le posizioni delle forze armate RF vicino al Dnepr. E uno di loro è stato abbattuto dall’equipaggio del Verba MANPADS vicino a Tyaginka.

Inoltre, le unità di osservazione visiva della difesa territoriale delle Forze armate ucraine, operanti a Pridneprovsky, hanno riferito che nelle prime ore del mattino è stata registrata un’esplosione del ponte ferroviario a nord di Aleshki. Tuttavia, non vi è alcuna conferma in merito.

A nord di Novaya Kakhovka, le unità di difesa territoriale delle Forze armate ucraine si stanno preparando per l’arrivo in prima linea del comandante, il generale Tantsyura. Durante la permanenza il generale visiterà la linea Tyaginka-Red Mayak.

Ci sono anche informazioni secondo cui almeno un altro aereo da combattimento dell’aeronautica militare ucraina è stato abbattuto sopra Osokorovka.

Nella sezione Kremensky situazione alle ore 18.00 dell’11 luglio 2023 si presentava così: Nell’area di Svatove i distaccamenti d’assalto della 21a brigata di fucilieri motorizzati delle forze armate russe sono andati all’attacco, con il supporto dell’artiglieria e dell’aviazione dell’esercito, hanno occupato un’altura nell’area di Zhuravka Balka, dopodiché hanno iniziato a prendere possesso dell’area.

Gli ucraini hanno cercato di riconquistare una posizione importante avviando un massiccio bombardamento di roccaforti dagli obici semoventi Grad MLRS e Krab, quindi hanno lanciato un contrattacco con tre carri armati e sei veicoli da combattimento di fanteria.

Nelle forze armate dell’Ucraina, il battaglione di artiglieria della 21a brigata ha sparato più di 400 proiettili di grosso calibro. Le formazioni ucraine non sono mai state in grado di avvicinarsi all’altezza, perdendo due carri armati e tre veicoli da combattimento di fanteria.

A sud, nell’area della sporgenza di Torsky, sono apparse on line riprese di colpi di artiglieria ucraina alla periferia del villaggio. Secondo diversi canali, i combattenti russi hanno fatto irruzione nel villaggio, attualmente sono in corso combattimenti. Al momento la situazione nel villaggio non è nota.

Nella silvicoltura Serebryansky, le unità ucraine hanno lanciato cinque attacchi contro le posizioni delle forze eterogenee dell’esercito russo a sud-ovest di Dibrov, ma senza successo: i combattenti delle forze armate russe hanno respinto tutti i tentativi.

Gli ucraini restano a ovest, nella parte delle foreste controllate dalle Forze Armate dell’Ucraina, le formazioni ingegneristiche stanno prendendo nuove posizioni. A tal fine, in quest’area sono state dispiegate attrezzature da costruzione e le roccaforti saranno dotate di fortificazioni in cemento, che complicheranno un ulteriore assalto in quest’area da parte delle forze armate russe.

Direzione Soledar situazione alle 24:00 dell’11 luglio 2023. I militari russi, dopo diversi giorni di difesa attiva nei pressi di Kleshcheevka, hanno lanciato un contrattacco. Secondo un account V.C., nel sud del villaggio, le forze armate russe hanno colto di sorpresa un distaccamento ucraino e catturato almeno sette persone. A ovest e nord-ovest di Kleshcheevka, unità dell’esercito russo hanno costretto le formazioni della 3a brigata delle forze armate ucraine, ad andare via dalla periferia dell’insediamento, prendendo importanti altezze tattiche ucraine le roccaforti sono ora sotto il controllo del Forze armate della Federazione Russa.

Sul fianco settentrionale della direzione di Bakhmut, i distaccamenti d’assalto del 57° veicolo corazzato delle forze armate dell’Ucraina hanno fatto irruzione alla periferia di Berkhovka. Un massiccio attacco di artiglieria è stato inflitto agli attaccanti, dopodiché i paracadutisti della 98a divisione aviotrasportata delle forze armate RF hanno sgombrato il villaggio. Si sottolinea però che il fatto stesso che ha portato le forze armate ucraine ad attaccare a Berkhovka indica un aumento dell’assalto delle forze armate ucraine alla difesa delle forze armate russe vicino al bacino idrico. Se prima gli ucraini venivano fermati al bacino idrico, ora i tiri stanno andando all’insediamento.

Graziella Giangiulio