CINA. Perdite grandi quanto l’economia olandese per l’IT di Pechino

L’intero valore dell’economia olandese: è questo il valore delle perdite per i colossi della tecnologia cinese che hanno perso più di 1.000 miliardi di dollari da quando Pechino ha stretto i controlli sulle aziende private quasi tre anni fa.

Il giro di vite sul settore tecnologico è iniziato nel novembre 2020, dopo che le autorità di regolamentazione cinesi hanno bloccato l’offerta pubblica iniziale di Ant Group, affiliata di Alibaba, per un valore di 37 miliardi di dollari, destinata ad essere la più grande al mondo, due giorni prima del suo debutto, riporta AF.

L’azione del governo centrale ha fatto seguito ai commenti del fondatore di Ant, Jack Ma, che aveva criticato Pechino per aver soffocato l’innovazione e aver operato con una mentalità da “banco dei pegni”.

Il discorso del miliardario fu considerato dagli alti dirigenti della regolamentazione finanziaria cinese come un “pugno in faccia”, e ha portato all’inizio di una stretta finanziaria sulle aziende tecnologiche della Cina, che erano cresciute rapidamente in termini di dimensioni e influenza.

Da allora, i titoli quotati a Hong Kong di Alibaba Group, Tencent, il gigante cinese delle consegne di cibo Meituan, il motore di ricerca Baidu e il sito di e-commerce JD.com hanno perso collettivamente circa 1.100 miliardi di dollari di valore di mercato, secondo i dati ufficiali di Refinitiv. I prezzi delle azioni delle cinque società, infatti, sono crollati tra il 40% e il 71% in questo periodo.

Gli investitori sperano ora che le rigide regole che hanno frenato la crescita dalla fine del 2020 comincino ad allentarsi, dopo che la People’s Bank of China ha inflitto una multa di quasi 1 miliardo di dollari ad Ant Group e ha indicato che potrebbe essere in corso un cambiamento di rotta.

Annunciando la sanzione venerdì della scorsa settimana, la banca centrale ha dichiarato che la maggior parte dei problemi principali delle attività finanziarie delle società di piattaforma sono stati corretti e che le autorità di regolamentazione si concentreranno sul settore nel suo complesso piuttosto che su società specifiche.

I titoli tecnologici di Hong Kong hanno registrato un rialzo del 4,1% da lunedì 10 luglio, in quanto gli investitori contano su un contesto normativo più favorevole per incrementare gli utili, ma alcuni analisti hanno invitato alla cautela.

L’allentamento della repressione tecnologica cinese arriva nel contesto di un’accesa guerra tecnologica e commerciale con gli Stati Uniti e di una vacillante ripresa post-pandemia nella seconda economia mondiale.

Le mosse di Washington per tagliare la Cina fuori dalla fornitura globale di chip avanzati e di attrezzature per la produzione di chip hanno portato il presidente Xi Jinping a esortare il Paese a ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia occidentale.

Xi ha ripetutamente invitato le autorità di regolamentazione e l’industria a concentrarsi maggiormente sulla realizzazione di progressi nelle tecnologie come i semiconduttori e l’intelligenza artificiale.

Nell’ultimo segnale di riavvicinamento delle autorità al settore tecnologico, mercoledì 12 luglio, le autorità statali cinesi hanno elogiato Tencent e Alibaba in una dichiarazione che illustra uno studio condotto sulle società di piattaforma. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha affermato che le società di piattaforma sono diventate un contributo fondamentale per le aree di innovazione tecnologica a cui la Cina sta dando priorità, come i semiconduttori e la guida autonoma.

La Commissione ha evidenziato una serie di esempi, come gli investimenti di Tencent e Meituan rispettivamente nel cloud computing e nei semiconduttori, nonché gli sforzi di Alibaba nella digitalizzazione dell’agricoltura.

I commenti della Commissione statale segnano un’inversione di tendenza per entrambe le società che, durante il giro di vite sulla tecnologia, sono state ripetutamente criticate e punite per violazioni che vanno dalla mancata protezione della privacy dei clienti al comportamento monopolistico.

Antonio Albanese