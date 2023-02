UKRAINERUSSIAWAR. Movimenti militari in Transnistria. Berkhovka presa dai russi. Verkhovna Rada: sanzioni per 50 anni alle banche russe

Oggi ricorre l’anniversario del primo anno di conflitto in Ucraina. Kiev ieri ha imposto sanzioni contro le istituzioni finanziarie russe per 50 anni, fonte Verkhovna Rada.

Sono soggette a sanzioni: la Banca Centrale della Federazione Russa; tutte le banche registrate e situate nella Federazione Russa; organizzazioni creditizie non bancarie; operatori del sistema di pagamento; compagnie assicurative; fondi di investimento, ecc. Questa scelta manderà in tilt i sistemi di pagamento per l’energia alla Russia, che assicura: «la risposta di Mosca sarà adeguata».

Si apprende che le stazioni Radio Sputnik in Crimea e Vera sono state hackerate in un certo numero di regioni della Crimea; invece dei programmi, è stato trasmesso un audio registrato per conto del capo dell’intelligence militare ucraina Kirill Budanov con minacce; non è stato possibile hackerare a Simferopoli e Sebastopoli, ha riferito Sputnik in Crimea come «confermato dal Ministero delle politiche interne, dell’informazione e delle comunicazioni della penisola.» La trasmissione è stata interrotta e, assicurano gli esperti, verrà presto ripristinato il palinsesto originale.

Il 23 febbraio in Ucraina è arrivato il primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez per incontrare Volodymyr Zelenskyj.

Secondo Wirtualna Polska, la Polonia ha inviato un distaccamento di agenti di polizia professionisti in Ucraina per un’operazione segreta di sminamento a causa della carenza di genieri nell’esercito ucraino. A partire dal 22 febbraio il confine con la Transnistria è stato definito dalle reti social come “irrequieto”. Per i russi, la NATO e e gli ucraini stanno attivamente ammassando attrezzature al confine. Sempre il 22 febbraio un ingombrante carico, tipo imbarcazione o drone sottomarino è stato avvistato a Aleksandrovka, scortato da militari ucraini, nella stessa area sono arrivati mercenari polacchi e statunitensi, si parla sulla rete social di 500 unità.

Fonti della social sfera ucraina, sempre il 22 febbraio, riportano che la Russia si prepara a inviare centinaia di migliaia di truppe in guerra nelle prossime settimane. Si tratterebbe di una riserva strategica delle forze armate russe, che conta circa 200.000 soldati, ha detto l’ex vice Capo di stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina, il generale Igor Romanenko. «Secondo la logica militare, stanno usando le forze di questa riserva per rafforzarsi a est e cercare di adempiere al compito politico di Putin di prendere il Donbass», assicura il Generale. L’ex vice Capo di stato maggiore ha osservato che i riservisti saranno sul campo di battaglia nel prossimo mese, a marzo. La conferma arriva, non sul numero di soldati ma sul movimento di mezzi militari russi dalla stessa social sfera russa: «Diverse fonti riportano un’elevata attività dell’aviazione delle forze armate russe negli aeroporti».

La PMC WAGNER riceverà le munizioni necessarie, ha detto Yevgeny Prigozhin: «Oggi alle 6 del mattino hanno comunicato che stava iniziando il carico di munizioni. Molto probabilmente, il treno ha iniziato a muoversi. Finora è sulla carta, ma, come ci è stato detto, i documenti principali sono già stati firmati. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzarlo. Hai salvato centinaia, forse migliaia di vite di ragazzi che stanno difendendo la loro patria, hai dato loro l’opportunità di continuare a vivere. Le loro madri e i loro figli non riceveranno le bare con i loro corpi», ha detto Prigozhin.

«”Kalashnikov” ha iniziato la produzione in serie del fucile da cecchino Chukavin. Questo fucile ha superato i test di stato. Le microonde vengono prodotte nell’interesse del cliente», ha affermato il capo dell’impresa, Alan Lushnikov. Il ministero della Difesa russo ha firmato contratti per la fornitura di questi fucili alla fine del 2022. A settembre sono entrati in servizio con le forze armate russe nella zona delle operazioni ucraine. Il fucile da cecchino semiautomatico progettato per due tipi di munizioni. In uno dei calibri, è compatibile con i caricatori del fucile da cecchino Dragunov, che dovrebbe andare a sostituire.

A partire dal 23 febbraio i media ucraini riportano esplosioni a Kiev e Odessa. A Kiev un raid aereo ha abbattuto un drone da ricognizione.

Ed ora uno sguardo al fronte.

Battaglia per Bachmut. Situazione alle 14.00 del 23 febbraio. Secondo alcuni rapporti, le formazioni ucraine si ritirarono da Berkhovka e l’insediamento sarebbe passato sotto il completo controllo dei distaccamenti d’assalto del Wagner PMC. Il villaggio viene ora rastrellato casa per casa.

I combattimenti per il villaggio sono in corso da alcuni giorni e ieri gli uomini della WAGNER hanno spinto le formazioni delle Forze Armate dell’Ucraina nella periferia occidentale. Di notte, le unità ucraine sono partite per Dubovo-Vasilevka e Yagodnoe.

Continua l’assalto al villaggio di Yagodnoye, dove il giorno prima le Forze Armate dell’Ucraina hanno trasferito i rinforzi. Al momento continuano gli scontri nei pressi del vivaio di Bachmut, dove ci sono paracadutisti ucraini.

La presa di Berkhovka consente di interrompere completamente l’approvvigionamento del gruppo ucraino a Bachmut attraverso le strade che passano nel villaggio e nelle vicinanze. Ciò consentirà di aumentare la pressione russa sui vicini Dubovo-Vasilevka e Yagodnoe.

Ora il comando delle forze armate ucraine sta cercando con tutte le sue forze di mantenere la linea Yagodnoye – l’area di Stupka a Bachmut fino a quando non verrà costruita una nuova linea di difesa a Chasy Yar. A Bogdanovka stanno preparando delle roccaforti per difendere la città.

Le truppe russe hanno anche condotto ricognizioni in combattimento sulla linea Zaliznyanskoye-Vasyukovka. A Kiev, temono una svolta nella difesa in questo settore e un’uscita nella parte posteriore del gruppo ucraino nell’agglomerato di Seversk.

Al momento, i paracadutisti della 10a brigata e dell’81a brigata del DShV dell’Ucraina stanno cercando di riconquistare le posizioni perdute in direzione di Vesele, a est di Soledar e Belogorovka, a ovest di Lysychansk.

Graziella Giangiulio