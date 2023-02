IDEX23. Il sommergibile italiano stealth piace a arabi e pakistani

Fincantieri ha presentato all’Idex di Abu Dhabi il suo ultimo sottomarino leggero S800, progettato per operazioni segrete in acque poco profonde e che ha attirato l’attenzione dei clienti pakistani e della regione del Golfo.

Basato sul più grande sottomarino S1000, l’S800 è di dimensioni inferiori, 51 metri di lunghezza e 10 metri di altezza, ma ha capacità simili ed è dotato di molte delle stesse tecnologie. Può ospitare 18 membri dell’equipaggio, operare a profondità fino a 250 metri e ha un’autonomia in immersione di 7 giorni senza necessità di riemergere.

Marcellino Corsi, già contrammiraglio della Marina Militare italiana e consulente di Fincantieri, ha illustrato l’abilità del mezzo: «Le sue dimensioni e le caratteristiche dello scafo lo rendono operativamente l’asset strategico più adatto per supportare le operazioni delle forze speciali, fornendo la possibilità di rilasciare e recuperare due carri in missioni completamente segrete», ha affermato.

Normalmente il primo cliente a sperimentare i prodotti della cantieristica italiana è la Marina Militare Italiana. Nel caso dell’S800, tuttavia, poiché la Marina Militare non ha un requisito specifico per operare sottomarini più piccoli, la nave sarà provata dal primo export buyer. Secondo un rappresentante dell’azienda, sia il Pakistan che i paesi del Golfo hanno mostrato un serio interesse per la piattaforma.

Questo fatto rientra in una significativa tendenza regionale degli ultimi anni, in cui gli stati arabi cercano sempre più di espandere le proprie capacità navali, soprattutto mentre le tensioni con l’Iran stanno aumentando. Secondo un recente rapporto della Nuclear Threat Initiative, a partire dal febbraio 2023, la Marina della Repubblica islamica dell’Iran comanda una forza sottomarina di 19-27 navi, che le hanno conferito notevoli capacità sottomarine. Anche il Pakistan ha fatto un salto di qualità per aumentare la sua flotta sottomarina e il paese aveva precedentemente acquistato diversi sottomarini MG110 di classe Cosmo dall’Italia nel 1988.

L’S800 è equipaggiato con cinque siluri anziché sei come l’S1000. Dispone di un sistema di controllo automatizzato della piattaforma con 4 timoni di poppa “X”, configurati in modo da aumentare l’efficienza dell’elica e fornire una maggiore manovrabilità. Il funzionamento silenzioso del suo sistema di celle a combustibile consente inoltre di mantenere al minimo la firma acustica del sottomarino, una caratteristica fondamentale durante i tipi di missioni che è destinato a svolgere.

Corsi ha affermato che la costruzione dell’S800 richiederà circa un anno, mentre la versione più grande impiega circa due anni e mezzo.

