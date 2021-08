FRANCIA. Passaporto vaccinale: è corsa al falso 

La polizia francese indaga sul numero crescente di falsi certificati di vaccino Covid19. I truffatori avrebbero violato gli account dei medici in tutto il paese per ottenere documenti falsi. A darne notizia il theguardian.

I truffatori secondo la magistratura, in uno dei tanti episodi, hanno avuto accesso all’account online di un medico vicino a Bordeaux e hanno ottenuto 55 documenti falsi. Un altro medico a Marsiglia ha riferito di essere stato violato in modo simile, e altri hanno detto alle autorità che c’erano stati tentativi di accesso ai loro account.

L’autorità sanitaria francese ha segnalato un numero crescente di certificati falsi, con 46 incidenti sotto indagine della polizia da maggio. I falsari stanno anche producendo falsi test Covid19 negativi.

Diversi hacker sono stati messi sotto inchiesta nelle ultime settimane a Parigi, Grenoble e Bordeaux. Alla fine del mese scorso, un lavoratore a contratto del centro vaccini è stato incarcerato dopo che è stato scoperto che aveva generato 200 falsi codici QR.

Due settimane fa, due donne che avevano lavorato in un centro vaccini a Bordeaux sono state arrestate e accusate di aver venduto certificati falsi per un prezzo compreso tra 80 e 150 euro ciascuna. Sono state indagate per “frode, profitto dalla frode e corruzione passiva” e rischiano fino a tre anni di prigione e multe fino a 45.000 euro se condannate. Quelli che hanno comprato i certificati falsi rischiano multe fino a 2.000 euro.

I pubblici ministeri ritengono che i codici e i certificati siano quasi certamente destinati agli oppositori più accaniti del pass sanitario del paese, che è necessario per accedere alla maggior parte dei luoghi pubblici, compresi ristoranti, teatri, cinema, alcuni grandi centri commerciali e per le cure ospedaliere non urgenti.

Guespereau ha aggiunto che una delle donne arrestate ha insistito che le sue motivazioni non erano interamente finanziarie.

“Lei crede che qualcuno che non vuole essere vaccinato ha il diritto di non esserlo e di continuare ad avere una vita normale senza essere escluso da certi luoghi”, ha detto.

In un centro di vaccinazione di Parigi, un’infermiera sarebbe stata sorpresa a rilasciare certificati falsi. Avrebbe detto alla polizia che aveva distribuito circa una dozzina di falsi ogni giorno per un mese.

Le Figaro ha riportato tra le 500 e le 600 ricerche su internet per “dichiarazione falsa” prima che il presidente, Emmanuel Macron, dicesse a luglio che la tessera sanitaria sarebbe stata introdotta. Entro poche ore dall’annuncio di Macron, i ricercatori hanno scoperto che il numero era salito a più di 4.000.

Antonio Albanese