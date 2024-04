COREA DEL SUD. L’Ucraina è un enorme test per i razzi di Kim

Kim Jong un sta testando le sua armi balistiche grazie all’uso da parte della Russia dei missili nordcoreani in Ucraina.

Secondo il generale Charles Flynn, comandante generale dell’esercito americano del Pacifico, riposo da Japan Times: ”Non credo che, nella mia recente memoria, l’esercito nordcoreano abbia avuto un laboratorio sul campo di battaglia proprio come i russi si stanno offrendo in Ucraina”.

Ciò offre alla Corea del Nord l’opportunità di ottenere preziose informazioni su questioni tecniche, procedure e sulle stesse munizioni. Gli Stati Uniti osserveranno da vicino come si svolgerà la situazione, ha detto Flynn sabato durante una visita alla guarnigione dell’esercito americano Humphreys, a circa 80 chilometri a sud di Seoul.

Flynn ha detto che una grande preoccupazione per lui e altri è che la Corea del Nord sarà in grado di apprendere cose sulle sue armi “a cui altrimenti non avrebbero accesso in assenza di un conflitto” come la guerra in Ucraina.

Gli Stati Uniti schiereranno presto sistemi missilistici con capacità di medio raggio nella regione dell’Indo-Pacifico, ha detto Flynn, senza fornire ulteriori dettagli su tempi o posizioni. Una mossa del genere potrebbe attirare le ire della Cina, che nel 2019 aveva avvertito che gli alleati degli Stati Uniti nella regione avrebbero rischiato contromisure se avessero accettato lo schieramento di missili americani a raggio intermedio.

Gli Stati Uniti, la Corea del Sud e altri paesi hanno accusato la Corea del Nord di aver inviato alla Russia i suoi nuovi missili balistici con capacità nucleare, facili da nascondere, rapidi da schierare e difficili da abbattere. Le immagini fornite dagli Stati Uniti indicano che si tratta di Hwasong-11, un’ampia classe di missili balistici a corto raggio che possono colpire in modo affidabile bersagli con un alto grado di precisione, secondo gli esperti di armi.

Hanno una portata compresa tra 380 e 800 chilometri e aumentano la riserva di armi a cui il presidente russo Vladimir Putin può attingere. I pubblici ministeri di Kharkiv hanno affermato a marzo che le forze russe hanno lanciato missili nordcoreani contro l’Ucraina circa 50 volte dall’inizio dell’invasione, fornendo la documentazione che includeva un missile della famiglia Hwasong-11, riporta NK News.

I missili nordcoreani inviati finora sono simili per dimensioni e dinamica di volo ai missili della serie Iskander della Russia, e uno ad ora i sistemi Usa Patriot si sono dimostrati efficaci nel contrastare i missili russi.

Gli alleati degli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone, schierano entrambi batterie Patriot. Questi sistemi di difesa aerea dispongono di un potente radar in grado di tracciare fino a 100 obiettivi tra cui missili da crociera, missili balistici e aerei, secondo un rapporto del Congressional Research Service.

Gli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Giappone e l’Europa hanno accusato la Corea del Nord di aver inviato alla Russia enormi quantità di munizioni, che sono interoperabili con i sistemi dell’era sovietica utilizzati in Ucraina. Mosca e Pyongyang hanno negato le accuse nonostante una moltitudine di foto satellitari rilasciate da gruppi di ricerca e dal governo degli Stati Uniti mostrano il flusso di armi dalla Corea del Nord alla Russia e poi ai depositi di munizioni vicino al confine con l’Ucraina.

In cambio delle armi, che probabilmente valgono diversi miliardi di dollari, la Russia sta fornendo alla Corea del Nord cibo, materie prime e parti per la produzione di armi, hanno detto funzionari sudcoreani. Ciò ha aiutato Kim Jong un ad aumentare la sicurezza alimentare e a sviluppare ulteriormente i suoi sistemi d’arma.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/