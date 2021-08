RUSSIA. Stop ai visti per i giornalisti inglesi

Si alza la tensione tra Mosca e Londra, e non solo per via delle spie: la Russia ha detto a una giornalista della BBC che lavora a Mosca di lasciare il paese entro la fine di questo mese come ritorsione per quella che ha chiamato la discriminazione di Londra contro i giornalisti russi che lavorano in Gran Bretagna, a darne notizia la TV di stato.

In una mossa insolita che segnala un ulteriore deterioramento dei già scarsi legami tra Londra e Mosca, il canale televisivo Rossiya-24 ha detto che Sarah Rainsford, una delle due corrispondenti in lingua inglese dell’emittente britannica a Mosca, sarebbe tornata a casa in quello che ha chiamato “una deportazione simbolica”.

Il passo, che equivale a un’espulsione de facto, segue un giro di vite prima delle elezioni parlamentari di settembre sui media in lingua russa in patria che le autorità giudicano sostenuti da interessi stranieri maligni intenti a fomentare disordini.

Rossiya-24 ha detto che le autorità russe hanno deciso di non rinnovare l’accreditamento di Rainsford per lavorare come giornalista straniera a Mosca oltre la fine di questo mese, quando il suo visto scade.

La mossa della ritorsione nei confronti di Londra nasce dal fatto che i britannici abbiano interrotto l’emissione di visti ai giornalisti russi che lavorano in Gran Bretagna, ha detto.

Il canale ha citato il trattamento della Gran Bretagna dell’emittente russa RT, sostenuta dallo stato, e dell’emittente statale online Sputnik, dicendo che nessuno dei due potrebbe essere accreditato in Gran Bretagna per coprire eventi internazionali.

“Sarah Rainsford sta tornando a casa. Secondo i nostri esperti, questa corrispondente dell’ufficio della BBC di Mosca non avrà il suo visto esteso perché la Gran Bretagna, nella sfera dei media, ha superato tutte le nostre linee rosse”, ha detto Rossiya-24.

“L’espulsione di Sarah Rainsford è la nostra risposta simmetrica”, ha detto.



La BBC ha detto che non stava commentando la storia. Rainsford non ha risposto a una richiesta di commento. Una portavoce del ministero degli esteri russo ha detto che avrebbe commentato la questione una volta che Rainsford lo avesse fatto. L’ambasciata britannica a Mosca ha rifiutato un commento immediato.



Rainsford, di lingua russa, è un esperto corrispondente estero della BBC che ha anche fatto delle puntate all’Avana, Istanbul e Madrid.

Graziella Giangiulio