ISRAELHAMASWAR. Gli Houthi spiegano perché sono a favore della Palestina

Mentre il mondo osservava l’incontro tra il presidente Maḥmūd Abbas e il segretario di Stato americano Antony Blinken presso la sede presidenziale della Muqataa a Ramallah, dove i due hanno discusso degli sforzi per accelerare la consegna di aiuti umanitari a Gaza prolungando le tregue umanitarie. E Blinken ha rinnovato l’impegno degli Stati Uniti a promuovere passi concreti per la creazione di uno Stato palestinese. Hamas e Israele rompevano la tregua. E dallo Yemen, Ansar Allah, noto ai più come Houthi, spiegava al mondo la sua versione di ciò che sta avvenendo tra Israele e Hamas.

Lo ha fatto sia con le dichiarazioni di piazza che il primo dicembre affollavano Sanaa al grido: “Con la Palestina, siamo pronti a tutte le opzioni”. “Affermiamo il nostro continuo sostegno e sostegno ai nostri fratelli nella Palestina occupata a tutti i livelli”. “Rivolgiamo un appello generale a tutte le strutture globali, compresi i regimi, i governi e le organizzazioni internazionali, a criminalizzare il sionismo come ideologia criminale che cerca di occupare e distruggere i popoli. Esprimiamo la nostra condanna per la dichiarazione rilasciata dai sette paesi industrializzati, in cui hanno cercato di giustificare davanti all’entità criminale sionista la legittimità dei crimini atroci”.

Sia attraverso dichiarazioni da parte dello staff mediatico di Ansar Allah che il 30 novembre spiegava in una nota: “Nella guerra lanciata dagli stati del Golfo contro lo Yemen, la maggior parte degli arabi accettò la narrativa del Golfo secondo cui Ansar Allah era un’estensione iraniana e un titolo per una guerra settaria e una manomissione della sicurezza nazionale araba. E quando è scoppiata la guerra di Israele a Gaza e l’asse della resistenza è riuscito a tenere sotto i riflettori il titolo Palestina, un titolo che è entrato nello Yemen con tutte le sue forze e con ciò che aveva ha solcato i mari che l’America ha definito una linea rossa. Gli Stati del Golfo si sono accontentati di rilasciare dichiarazioni, quindi la piazza araba si è schierata con lo Yemen perché è stato accusato di settarismo, perché si è schierato con la Palestina”. E ancora lo staff di Ansar Allah riferisce: “Ma questa guerra è una guerra di narrativa e la narrativa è espressa attraverso azioni. La stessa cosa è accaduta tra la narrativa israeliana e quella palestinese nelle strade occidentali, e Israele ha perso perché pensava di essere una forza incrollabile. Questa è l’aggiunta valore”.

Ansar Allah continua: “Ansar Allah non mente quando afferma che la guerra condotta dalla coalizione araba è americana. E che l’America vuole occupare lo Yemen e che Israele vuole controllare i porti, le coste e le isole yemenite, e che l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti non sono altro che strumenti a buon mercato”.

E continua: “Poiché la realtà conferma la verità di quanto affermato da Al-Ansar e dal signor Abdul-Malik, l’ambasciatore americano oggi ordina al Ministro della Difesa di intensificare l’azione militare contro Ansar Allah, e la difesa sarà implementata perché è uno strumento americano. Per questo invitiamo tutte le forze, i gradi, gli ufficiali e i soldati a respingere gli ordini americani affinché la storia non registri che l’America ha costretto gli yemeniti a uccidere i fratelli yemeniti sotto la falsa bandiera della legittimità. Houthi, quando diciamo che la guerra mira a ripristinare la legittimità, perché oggi vediamo forze americane, britanniche ed emiratine ad Aden e Hadramaut. Al-Mahra e Socotra sono aree dove non esiste un solo Houthi. La verità oggi è chiara: non c’è legittimità, c’è un’occupazione straniera nel nostro paese e dobbiamo coordinarci con Ansar Allah e il governo di Sana’a per espellere gli occupanti dal nostro paese, e poi potremo essere d’accordo con Ansar Allah e tutte le forze nazionali includono il sistema politico: questa è equità, e tutto il resto non conta”.

Ansar Allah dunque quando e come potrà non solo attaccherà Israele dalle coste yemenite, ma darà la caccia alle navi intravisto verso Suez.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

