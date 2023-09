LETTONIA. Aumenta il commercio di merci sanzionate verso i paesi centroasiatici

Il commercio lettone con i paesi vicini della Russia è aumentato vertiginosamente, in particolare nel settore delle apparecchiature meccaniche ed elettriche, poiché le esportazioni di beni sanzionati verso la stessa Russia si sono fermate, indicando l’elusione delle sanzioni.

Secondo il programma televisivo lettone De Facto, ripreso da BneIntelliNews, in molte categorie di esportazione in cui una parte delle merci è sanzionata, a fronte di un calo delle esportazioni verso la Russia, si verifica un rapido salto verso uno dei paesi della cooperazione economica eurasiatica, che facilita le procedure doganali per la Russia: Kazakistan, Kirghizistan o Armenia.

Ciò è particolarmente evidente nella categoria delle apparecchiature meccaniche ed elettriche, dove lo scorso anno le esportazioni verso la Russia sono diminuite di un quarto, mentre la crescita nei tre paesi è stata tra le cinque e le dodici volte. Quest’anno le esportazioni hanno continuato a crescere in modo particolarmente rapido verso il Kirghizistan.

Nel settore dei circuiti integrati elettronici, le esportazioni lettoni verso la Russia avevano un valore superiore a 6,5 milioni di euro. In seguito all’introduzione delle sanzioni dell’Ue, il volume è sceso a zero, ma allo stesso tempo la Lettonia ha iniziato ad esportare verso il Kazakistan, che è nell’unione doganale con la Russia. Rispetto agli anni prebellici, le esportazioni verso il Kazakistan sono aumentate da 100.000 euro a 3,6 milioni di euro nel 2022.

L’elusione delle sanzioni, compresa l’esportazione di merci vietate in Russia attraverso paesi terzi, è soggetta a responsabilità penale. Secondo l’Amministrazione doganale del Servizio tributario lettone, Vid, le autorità stanno lavorando attivamente con le autorità doganali dei paesi dell’Asia centrale per capire cosa stia succedendo con queste merci. Dall’invasione russa dell’Ucraina, il Vid ha aperto più di 200 procedimenti penale per violazione delle sanzioni.

Viene inoltre stilato un elenco dei beni sanzionati per i partner commerciali russi. Da giugno a molti gruppi di merci è stato imposto il divieto di transito attraverso la Russia, il che limita la possibilità che le merci “spariscano” lungo il percorso. Secondo Vid, l’arrivo di merci sanzionate in Russia dopo essere state trasportate legalmente in Asia centrale dovrebbe essere affrontato dalla Commissione europea o a livello diplomatico perché le dogane non possono impedirlo.

Nel 2023, l’Ufficio centrale di statistica della Lettonia, Csb, ha pubblicato un elenco di aziende che continuano ad esportare in Russia e Bielorussia. Secondo l’elenco, 1095 aziende hanno esportato dalla Lettonia alla Russia nel 2019, più di 800 hanno esportato in Russia l’anno scorso e solo 307 nei primi cinque mesi del 2023. Nel frattempo, l’anno scorso, quasi 400 aziende hanno esportato in Bielorussia, 170 quest’anno.

Il Csb ha dichiarato che, dopo la pubblicazione degli esportatori, aveva ricevuto spiegazioni dalle aziende che avevano un impatto significativo sull’analisi. Il Csb ha dichiarato che si asterrà dal creare e pubblicare elenchi di aziende esportatrici e importatrici in qualsiasi paese per evitare rischi di interpretazioni errate e quindi accuse erronee.

Tommaso Dal Passo