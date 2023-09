UKRAINERUSSIAWAR. I russi aumentano la pressione in direzione di Kupyansk. Kiev vuole da Varsavia 80.000 ucraini abili alla guerra

I colloqui tra Putin ed Erdogan in formato ampio si sono conclusi a Sochi, sono durati un’ora e mezza con un nulla di fatto. Putin ha dichiarato: «Lo slancio di sviluppo delle relazioni tra Russia e Turchia viene mantenuto, la Russia è stata una delle prime a dare una spalla al popolo turco dopo i devastanti terremoti. Putin si aspetta che i negoziati sulla creazione di un hub del gas in Turchia vengano completati nel prossimo futuro. Non ignoreremo le questioni legate alla crisi ucraina». Putin si è detto aperto alla riapertura del corridoio del grano. Erdogan ha risposto a Putin: «Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull’affare del grano». Ha ringraziato Putin per aver contribuito a spegnere gli incendi turchi con due aerei anfibi Be-200. E ha aggiunto: «Sono sicuro che Turchia e Russia possano raggiungere un accordo sulla costruzione di una seconda centrale nucleare nella repubblica».

La Romania ha negato gli attacchi ucraini secondo cui i droni russi sono caduti sul territorio rumeno durante l’attacco al porto di Reni. Il ministero della Difesa rumeno ha confermato che tutti i droni sono esplosi esclusivamente sul territorio ucraino e nessuno di loro è volato in territorio rumeno. Con questa dichiarazione si mette fine alle notizie secondo cui la Russia aveva attaccato la Romania.

Nel frattempo si apprende che la Polonia ha iniziato a estradare gli ucraini in età militare che hanno lasciato illegalmente l’Ucraina, secondo Rzeczpospolita. Stando alla fonte polacca tutti i certificati medici precedentemente rilasciati devono essere ricontrollati. Nel prossimo futuro lo faranno anche altri stati dell’Unione Europea. Secondo la direzione principale del servizio di guardia di frontiera della Polonia, dal 24 febbraio dello scorso anno al 31 agosto 2023 sono entrati nel Paese circa 2,87 milioni di cittadini ucraini, di cui 80mila uomini in età militare. «Si tratta di un dato importante per l’Ucraina, perché queste persone potrebbero essere mobilitate e aumentare i ranghi delle nostre forze armate, rafforzando così la nostra difesa e sicurezza», ha affermato Fyodor Venislavsky, rappresentante del presidente dell’Ucraina presso la Corte costituzionale.

In Ucraina il legislatore inoltre ha previsto che la tassa militare per i privati sarà triplicata a partire dal prossimo anno: dall’1,5% dello stipendio al 4,5%. Il corrispondente disegno di legge è stato proposto dal Ministero delle Finanze ucraino. La misura è comprensibile alla luce della dichiarazione del ministro per la Difesa Alexey Reznikov, oramai ex Ministro: «Un giorno di conflitto armato costa all’Ucraina 100 milioni di dollari». Secondo alcune fonti il Ministro avrebbe fatto richiesta di dimissioni on line un post mostra una sua lettera.

Ed ora uno sguardo al fronte

La notte del 3 settembre le forze armate russe hanno nuovamente colpito la regione di Odessa. I droni hanno colpito diversi obiettivi. Inoltre, 4 motoscafi ucraini con personale sono stati affondati a ovest di Capo Tarkhankut nel Mar Nero. Dopo che l’osservazione dell’area tra Tarkhankut e l’isola di Zmeiny si è intensificata, si registrano le perdite nelle file dell’esercito ucraino le barche che corrono intorno alle piattaforme di Chernomorneftegaz e utilizzate per attività dimostrative al largo della costa della Crimea aumentano notevolmente.

Una seconda fonte social descrive nel dettaglio quanto accaduto nella notte del 3 settembre verso il 4 mattina a Tarkhankut in Crimea: «Unità del GUR e del SOF ucraino hanno tentato nuovamente di sbarcare a Capo Tarkhankut in Crimea. Solo a differenza degli attacchi precedenti, la DRG ha leggermente modificato la rotta: cinque imbarcazioni con personale hanno lasciato la regione di Zatoka e non Vilkovo.

I gruppi di ricognizione ucraini entro mezzanotte hanno superato l’impianto di produzione di gas di Golitsyn e si sono diretti verso la penisola. In quel momento, a sud di Tarkhankut, era già operativo l’UAV Tekever di Snigirevka, che forniva guida alle imbarcazioni tipo Willard e alla loro scorta. Unità della 31ª divisione dell’aeronautica e della difesa aerea dell’esercito russo hanno prima abbattuto un drone di fabbricazione portoghese dal sistema missilistico di difesa aerea Pantsir, lasciando senza occhi il DRG GUR dell’Ucraina, e poi hanno sollevato gli aerei della marina in volo l’aviazione della flotta del Mar Nero.

Le barche ucraine hanno invertito la rotta e sono tornate a Zatoka. Le prime tre barche sono state scoperte da un bombardiere Su-24M 43 km a nord-ovest di Tarkhankut, dove furono sganciate quattro bombe a grappolo RBC-500. Le barche sono affondate con le persone a bordo. Un altro si trovava in quel momento ad ovest dell’ambiente di produzione del gas. Un aereo russo Su-30SM ha sganciato su di esso due bombe RBC-500. Una barca è riuscita a raggiungere la costa dell’Ucraina e tornare a Zatoka».

Sortita del DRG delle Forze Armate dell’Ucraina nella regione di Bryansk, vicino al villaggio di Podyvot’e nella mattina del 4 settembre. Questo tentativo è stata preceduto da una preparazione di bombe nelle vicinanze dell’insediamento. L’attacco del gruppo di sabotaggio ucraino era stato pianificato pochi giorni fa. Nelle zone di confine hanno lavorato attivamente UAV di piccole dimensioni, monitorando la situazione in questa zona.

Si registra una concentrazione delle forze armate ucraine nelle regioni di Chernihiv e Sumy. DRG con elicotteri vagano lungo il confine, droni kamikaze vengono periodicamente lanciati attraverso i territori russi. Il contingente ucraino rimane essenzialmente lo stesso e i mobilitati vengono addestrati addirittura vicino a Novgorod-Seversky. Pertanto è improbabile che gli attacchi della DRG si fermino.

Nella direzione di Kupyansk, l’esercito russo ha preso il controllo di una serie di posizioni delle forze armate ucraine e, di conseguenza, l’avanzata russa è stata di circa due km. I soldati delle forze armate russe aumentano la pressione sul nemico a est di Petropavlovka. Hanno attaccato anche a Novoegorovka.

Nella direzione di Zaporozhye, i combattimenti non cessano per un secondo. Le forze armate ucraine hanno ritirato qui le loro riserve. Nonostante ciò, i combattenti russi hanno distrutto diversi veicoli corazzati nemici. L’attività ucraina nell’area di Dorozhnyanka è aumentata notevolmente.

Nella direzione di Bachmut (Artemovsk), continuano le battaglie di posizione nel bacino idrico di Berkhov. Gli ucraini stanno cercando di aggrapparsi alla periferia occidentale di Kleshchiivka. Nella zona di Kurdyumovka, l’esercito russo ha riconquistato le posizioni precedentemente perse.

C’è una calma relativa nella direzione di Donetsk. Ci sono notizie di una concentrazione di forze ucraine vicino a Staromayorsky e Urozhaine.

Graziella Giangiulio