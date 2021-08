FRANCIA. In ricordo di Gertrude Stein

Nel 75° anniversario della morte di Gertrude Stein, Cath Pound ripercorre il bestseller dell’autrice, L’autobiografia di Alice B Toklas.

Gertrude Stein, morta 75 anni fa questo mese, è stata il cuore culturale di Parigi per più di quattro decenni. Ha fornito un mecenatismo vitale a Matisse e Picasso in un momento in cui pochi altri apprezzavano il loro lavoro, e le riunioni del sabato sera in cui lei faceva da padrona di casa per gli addetti ai lavori sono diventate leggendarie.

Dopo la prima guerra mondiale, divenne un’attrazione importante per la legione di scrittori britannici e americani che accorrevano nella capitale francese in cerca di una libertà di espressione spesso negata nelle loro patrie più puritane. Nella mente della Stein era un genio che avrebbe rivoluzionato la letteratura inglese, tuttavia la sua prosa largamente impenetrabile fa sì che sia uno degli autori famosi meno letti di tutti i tempi. Con una sola eccezione: L’autobiografia di Alice B Toklas.

Scritto sotto forma di autobiografia del compagno di vita della Stein, il libro è in realtà il suo memoriale personale. Ma dato il cast di personaggi, che vanno da Matisse, Picasso e Braque a Ernest Hemingway, F Scott Fitzgerald e Ezra Pound, si è dimostrato un tributo duraturo a un’epoca unica e creativa.

“Penso che il suo vero fascino sia il fatto che ha catturato un periodo che sarebbe stato totalmente spezzato dalla seconda guerra mondiale. Quel meraviglioso periodo di libertà, interrogazione e cambiamento”, dice Diana Souhami, autrice di Gertrude e Alice e Non c’è modernismo senza lesbiche. “Erano i suoi amici, tutte quelle persone, e tutti fluttuano dentro e fuori, ma c’è anche zia la macchina, Hélène la cuoca e Basket il cane. È estremamente evocativo, estremamente leggibile e sembra ancora fresco”, dice.

Gertrude arrivò a Parigi nel 1903 su invito di suo fratello Leo, che si era già stabilito lì. La coppia prese casa in un appartamento in rue de Fleurus, una piccola strada sulla riva sinistra vicino ai Giardini del Lussemburgo. Grazie a un’eredità, avevano un piccolo reddito privato, che in Francia andava molto più lontano di quanto avrebbe fatto nella loro patria, gli Stati Uniti. Leo fu il primo degli Stein a comprare un quadro moderno, ma Gertrude cominciò presto a condividere il suo interesse.

Graziella Giangiulio