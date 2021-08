GERMANIA. Berlino accusa britannico di spionaggio  

L’estate 2021 verrà ricordata tra le altre cose per l’estate delle spie arrestate. L’11 Agosto ha fatto il giro del mondo la notizia dell’arresto di un uomo britannico sospettato di spionaggio per la Russia in cambio di denaro è stato arrestato in Germania.

A darne notizia i procuratori federali tedeschi, in un caso che potrebbe alimentare le tensioni tra Berlino e Mosca. Il sospetto identificato solo come David S., che ha lavorato fino al momento del suo arresto come personale locale presso l’ambasciata britannica, “in almeno un’occasione ha passato documenti che ha acquisito come parte delle sue attività professionali a un rappresentante dell’intelligence russa”.

“L’accusato ha ricevuto in cambio un pagamento in contanti di una somma non specificata”, ha detto l’ufficio del procuratore federale in un comunicato. David S., che è stato preso in custodia martedì nella città orientale di Potsdam su un mandato di arresto emesso il 4 agosto, si ritiene che abbia fatto la spia dal novembre 2020 “al più tardi”.

Il suo arresto è stato il risultato di un’operazione congiunta delle autorità tedesche e britanniche. La Germania ha arrestato un certo numero di persone negli ultimi anni accusate di spionaggio per la Russia, ma la cattura di un sospetto da un alleato stretto è molto insolito.

A giugno, la polizia tedesca ha arrestato uno scienziato russo che lavora in un’università tedesca, accusato di lavorare per i servizi segreti russi dall’inizio di ottobre 2020 al più tardi. È anche sospettato di aver accettato denaro in cambio dei suoi servizi.

Mosca è ai ferri corti con un certo numero di capitali occidentali dopo che ha accumulato truppe ai confini dell’Ucraina ed è protagonista di una serie di scandali di spionaggio che hanno portato a espulsioni diplomatiche. A giugno, l’Italia ha detto di aver creato un’agenzia nazionale per la cybersicurezza in seguito agli avvertimenti del primo ministro Mario Draghi che l’Europa ha bisogno di proteggersi dalle “interferenze” russe.

La mossa è arrivata dopo che un capitano della marina italiana è stato colto in flagrante dalla polizia mentre vendeva documenti militari riservati dal suo computer a un funzionario dell’ambasciata russa.

I leader di nove nazioni dell’Europa orientale a maggio hanno condannato quelli che hanno definito “atti aggressivi” russi, citando operazioni in Ucraina e “sabotaggi” presumibilmente mirati alla Repubblica Ceca.

Diversi paesi dell’Europa centrale e orientale hanno espulso i diplomatici russi in solidarietà con Praga, ma la Russia ha bollato le accuse del suo coinvolgimento come “assurde” e ha risposto con espulsioni tit-for-tat.

L’ultimo caso di spionaggio arriva anche in un momento di relazioni molto tese tra la Russia e la Germania su una serie di fronti, tra cui la detenzione in corso del critico del Cremlino Alexei Navalny, che ha ricevuto cure a Berlino dopo un avvelenamento.

Non va dimenticato inoltre un altro caso di spionaggio che si sta registrando fuori dai confini europei: un tribunale in Cina ha trovato l’uomo d’affari canadese Michael Spavor colpevole di spionaggio, condannandolo a 11 anni di carcere, in una decisione che probabilmente minerà ulteriormente le già scarse relazioni tra Cina e Canada, fonte Aljazeera.

Spavor, che per anni ha gestito un business di viaggi e scambi culturali tra la Cina e la Corea del Nord, “è stato condannato per spionaggio e per aver fornito illegalmente segreti di stato”, ha detto la Corte popolare intermedia della città di Dandong in un comunicato.

Secondo il New York Times, la sentenza suggerisce che un tribunale di Pechino probabilmente annuncerà presto una simile sentenza di colpevolezza in un caso di spionaggio parallelo contro un altro canadese, Michael Kovrig, un ex diplomatico arrestato più o meno nello stesso periodo di Spavor, alla fine del 2018. Le detenzioni sono avvenute meno di due settimane dopo che la polizia di Vancouver ha arrestato una dirigente delle telecomunicazioni cinesi, Meng Wanzhou, su richiesta dei procuratori americani.

La signora Meng rimane su cauzione a Vancouver e ha lottato contro l’estradizione negli Stati Uniti, dove deve affrontare accuse di frode legate al suo ruolo di direttore finanziario del gigante tecnologico cinese Huawei. La condanna di Spavor è arrivata in mezzo agli argomenti di chiusura alla Corte Suprema della Columbia Britannica sul fatto che la signora Meng possa essere estradata.

Le detenzioni dei due Michaels e della signora Meng hanno aperto una frattura rancorosa tra Pechino e Ottawa e hanno aggiunto alle crescenti tensioni tra la Cina e gli alleati democratici del Canada.

Antonio Albanese