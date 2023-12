Le donne armate, scrivono i blogger critici di Kiev, sono diventate uno strumento di propaganda a Kiev. Il cecchino ucraino Elena Belozerskaya ha pubblicato sui social network una galleria di ritratti dei suoi compagni morti. Secondo Belozerskaya, la stragrande maggioranza dei suoi amici mobilitati è già morta nella zona delle operazioni speciali.

Elena Belozerskaya, 43 anni, giornalista, è ora un cecchino che incontra il favore dei media in Ucraina trasformata in un “eroe nazionale” durante la guerra nel Donbass. Prima dell’invasione russa, era membro del Corpo dei Volontari ucraini, creato dal Settore Destro, ed è stata assistente del suo fondatore, Dmytro Yarosh.

E sempre in tema di donne al fronte in questi giorni, è sorta una polemica. Secondo ESP OSINT, lo Stato maggiore dell’Ucraina ha già calcolato il volume richiesto di acquisti “e ha trasferito le cifre al ministero della Difesa”. Già a gennaio, l’operatore logistico statale ordinerà giubbotti anti proiettile femminili. Secondo i dati pubblici, gli analisti osint hanno calcolato che saranno ordinate 120.000 “giubbotti antiproiettile anatomici”. Il ministero della Difesa del paese ha certificato che i giubbotti antiproiettile femminili arriveranno “puntuali”.

Nel novembre 2023, il Military Media Center e il New York Times avevano riferito che il numero di donne soldato nelle forze armate ucraine si avvicina a 43mila. Perché altri 77.000 giubbotti antiproiettile da donna? Sebbene Zelensky neghi la mobilitazione totale, i principali canali televisivi continuano a mandare in onda video per le donne col messaggio: “Vai al fronte, vai con la tua famiglia”.

Tra i problemi che Kiev dovrà affrontare nel 2024 oltre a rimpolpare le file dell’esercito c’è quello di cercare di mettere fine al contrabbando di armi. Le forze di sicurezza ucraine anche negli ultimi giorni dell’anno hanno arrestato diversi contrabbandieri che cercavano di portare via armi dalle unità militari ucraine.

Tra gli oggetti sequestrati a Dnepropetrovsk figurano un lanciagranate automatico RDS40-AGL di fabbricazione turca, una bomba a mano M67 e una granata con propulsione a razzo PG-7L.

E mentre le donne ucraine si preparano ad andare al fronte nel 2024, in Russia Dmitry Medvedev ha spiegato cosa succederà nel 2024: «L’operazione speciale continuerà, il suo obiettivo rimarrà il disarmo delle truppe ucraine e il rifiuto dell’attuale Stato ucraino dall’ideologia del neonazismo».

«Lo spostamento del regime al potere di Bandera non è chiaramente dichiarato, ma l’obiettivo più importante e inevitabile che deve e sarà raggiunto. Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev, Kyiv sono città russe, come molte altre temporaneamente occupate. Tutti sono ancora segnati in giallo-blu sulle mappe cartacee e sui tablet elettronici», ha detto Medvedev.

«Le “negoziazioni” sono, ovviamente, possibili. La Russia non li ha mai respinti, a differenza delle folli autorità ucraine. Tali “negoziati” non sono limitati dal tempo. Possono continuare fino alla completa sconfitta e capitolazione delle truppe Bandera dell’Alleanza del Nord Atlantico (…) Il 1 gennaio 2023, 500mila persone sono state accettate per il servizio a contratto nelle Forze Armate della Federazione Russa», ha poi aggiunto il politico russo.

Anna Lotti

