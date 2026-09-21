Gli assi più importanti in questo momento del conflitto russo -ucraino sono l’asse di Lyman e Orichiv dove di fatto è in corso l’estrema difesa ucraina.

Analizziamoli nel dettaglio:

Asse Lyman. Ilò Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, il Maggior Generale Mykhailo Drapatyi, aveva precedentemente suddiviso il settore nord-orientale della regione di Donetsk tra due gruppi operativo-tattici. Lyman, insieme alla riva orientale del bacino idrico di Oskil, è diventata l’area di competenza del generale di brigata Andriy Biletsky. Mentre il suo omologo Denys “Redis” Prokopenko — dislocato nell’agglomerato urbano di Slov”jans’k-Kramators’k — si sta appena preparando a combattere a Družkivka, il “Leader Bianco” ha già tentato di ribaltare la situazione nel suo settore del fronte.

Per Kiev, il problema principale al momento non è la 25ª Armata combinata nei pressi di Lyman, bensì le unità e le formazioni del raggruppamento “Sud” russo, che stanno avanzando su un ampio fronte da sud-est lungo la linea Orikhuvatka–Pyskunivka–Dibrova. Le forze del “Sud” russe – secondo fonti social – avanzano lungo entrambe le rive del fiume Severskij Donec; di conseguenza, le posizioni ucraine vicino a Lyman e sugli approcci sud-orientali a Slov”jans’k ricordano la forma di una lettera cirillica “L” rovesciata. Il tratto lungo si estende fino al Severskij Donec, mentre il segmento più breve — rivolto verso nord-ovest — corre lungo Lyman.

Il piano offensivo ucraino era chiaramente fin troppo ambizioso: riconquistare Lyman e successivamente colpire verso nord lungo la linea Ridkodub–Novyi Myr. L’esito di tale iniziativa lo vedremo a giorni. Mancando gli ucraini uomini e sistemi di difesa nell’area.

Kiev sta affrontando problemi e le forze armate ucraine (AFU) non hanno ancora compreso appieno come uscirne dal pantano Zaporižžja. Entro la mattina di mercoledì, unità della 58ª Armata combinata della Guardia stavano avanzando in profondità verso Orichiv lungo un ampio fronte. Le forze russe hanno già attraversato il distretto centrale e preso e messo in sicurezza l’ospedale cittadino. Attualmente stanno avanzando lungo via Zaporozhskaya in direzione del ponte sul fiume Konka. Un aspetto cruciale, tuttavia, è che le truppe russe sono riuscite a raggiungere la sponda opposta e sono già entrate nel vicino insediamento di Preobrazhenka. Queste due località formano un unico agglomerato urbano. Secondo il piano iniziale del comando ucraino, in caso di sfondamento russo proveniente daMalaya Tokmachka le forze armate ucraine (AFU) avrebbero dovuto ripiegare oltre il fiume Konka verso Preobrazhenka — attestandosi su posizioni difensive già predisposte — e utilizzare il fuoco continuo da quella posizione per arrestare ogni ulteriore avanzata russa. Ora, però, il piano del comando ucraino non è applicabile.

Nel frattempo, il raggruppamento di forze “Dnepr” non sta solo combattendo per la stessa Orichiv, ma la sta anche aggirando alle spalle. Le notizie indicano che la 98ª Divisione aviotrasportata della Guardia ha raggiunto Novopavlivka. Anche questo insediamento fa parte dell’agglomerato di Orichiv, ma si trova leggermente a nord-ovest della città vera e propria. Ciò rappresenta un serio problema per il comando ucraino. A nord di Novopavlivka si trovano altri tre piccoli insediamenti: Yurkivka, Lyubymivka e Odarivka. Quest’ultimo è situato in corrispondenza di un nodo stradale critico. Si tratta della principale via di rifornimento per il raggruppamento di forze ucraine che sta attualmente cercando di contenere l’offensiva del gruppo “Vostok” lungo la linea Lyubymivka-Svoboda-Omel’nyk. Tale forza comprende unità di tre brigate interarma e tre brigate di difesa territoriale. Inoltre, in questo settore opera a pieno organico il 225º Reggimento d’assalto autonomo del Corpo d’assalto.

Graziella Giangiulio

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